Crimen y Justicia

Hallaron muertos a una pareja y sus tres hijos adolescentes en Merlo: sospechan que el padre los mató y se suicidó

Los cuerpos fueron encontrados en una vivienda de Mariano Acosta luego de que la mujer dejara de concurrir a su trabajo y atender su teléfono. Los chicos tenían 10, 12 y 14 años

La casa donde ocurrió la masacre
La casa donde ocurrió la masacre
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Una mujer de 41 años, su pareja y los tres hijos de ambos fueron encontrados muertos este viernes dentro de una casa de la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. La hipótesis inicial de los investigadores es que el hombre asesinó a la familia y luego se quitó la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, y Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años. Los menores tenían 10, 12 y 14 años. Todos eran venezolanos.

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El hallazgo ocurrió en una vivienda situada en la calle Mercedes al 2400. Dado que Rivero Mejías no se había presentado en su trabajo, un compañero se acercó a la propiedad luego de no lograr comunicarse con ella.

Como nadie atendía la puerta, el hombre se asomó por una ventana y vio los cuerpos dentro de la casa. A partir de ese momento, dio aviso al 911.

Según fuentes policiales, los cinco integrantes de la familia estaban en una habitación y presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. Junto al cuerpo de Soihit Meza, que tenía una única herida, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz.

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De acuerdo con las mismas fuentes, las primeras pericias apuntan a que el hombre efectuó los disparos contra Rivero Mejías y los tres chicos antes de suicidarse. Los peritos observaron que Soihit Meza tenía un orificio de bala en la cabeza, mientras que el resto presentaba dos cada uno.

Vecinos del lugar habrían escuchado detonaciones durante la madrugada del jueves. Consultados por la prensa, no dieron más detalles de la familia, ya que al parecer era nueva en el barrio: se habían mudado desde Marcos Paz.

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Personal de Policía Científica trabajó en el domicilio y las autopsias buscarán establecer la secuencia de los hechos y el momento de las muertes.

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