Nicaragua

Expertos en derechos humanos sobre Nicaragua señalan cuatro vías para investigar abusos atribuidos al régimen de Ortega

El grupo presentó ante la Tercera Comisión de la ONU opciones que incluyen demandas interestatales, procesos penales transfronterizos, jurisdicción universal y restricciones individuales por abusos atribuidos a autoridades nicaragüenses señaladas

Dibujo a tinta de Daniel Ortega con una banda deshilachada, cuatro tomos atados suspendidos y un hemiciclo con personas al fondo.
Los expertos de la ONU destacan cuatro vías para impulsar la rendición de cuentas del régimen de Daniel Ortega. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) identificó cuatro mecanismos internacionales para impulsar la rendición de cuentas del régimen de Daniel Ortega por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. Las alternativas fueron expuestas en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Durante esa sesión, el Grupo presentó nuevamente el informe “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, un documento que describe la intensificación de la persecución contra personas opositoras o consideradas críticas del régimen nicaragüense.

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De acuerdo con información del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el experto del GHREN Reed Brody señaló que el organismo ha identificado a 56 personas sobre las que existen motivos razonables para considerar que habrían cometido graves abusos y crímenes internacionales. Entre ellas figuran altos funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y operadores de justicia.

En ese contexto, planteó que la primera vía consiste en la presentación de demandas entre Estados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la privación arbitraria de nacionalidad. El informe recordó que cientos de nicaragüenses perdieron su nacionalidad por decisiones de las autoridades y que otras personas enfrentan una situación de apatridia de facto debido a la negativa estatal de emitir pasaportes u otros documentos.

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Silueta negra de un militar ante un muro agrietado, cuatro llaves con símbolos, documentos rotos en el suelo y el texto «Fin de la impunidad».
El informe del GHREN planteó demandas ante la Corte Internacional de Justicia por la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda opción contempla recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de carácter transfronterizo. Brody mencionó como ejemplo la deportación forzada de personas hacia países que son parte del Estatuto de Roma, tratado que creó ese tribunal.

El tercer mecanismo es la jurisdicción universal, que permite a tribunales de otros países investigar y juzgar determinados crímenes internacionales aunque no hayan ocurrido en su territorio. Según el comunicado, esa vía ya se aplica en Argentina en causas relacionadas con Nicaragua.

La cuarta alternativa apunta a ampliar las sanciones selectivas contra responsables de violaciones de derechos humanos. El GHREN propuso que esas medidas alcancen a personas ya identificadas por el Grupo que todavía no han sido objeto de restricciones internacionales.

Las delegaciones alertaron por detenciones y desapariciones

En el diálogo ante la Tercera Comisión, representantes de Costa Rica, Chile, Georgia, Polonia, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Panamá, la Orden Soberana de Malta y la Unión Europea expresaron preocupación por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, el desmantelamiento institucional y las acciones contra nicaragüenses en el exilio.

Caricatura de Daniel Ortega sentado en un taburete dentro de un templete circular de cuatro columnas de mármol con símbolos grabados.
Diversas delegaciones diplomáticas exigieron en la Asamblea General de la ONU la liberación inmediata de los presos políticos por el régimen de Daniel Ortega. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las delegaciones también reclamaron la liberación de las personas detenidas por razones políticas, medidas de protección para las víctimas y avances en materia de justicia.

El GHREN y el Colectivo 46/2, integrado por 23 organizaciones nicaragüenses, regionales e internacionales, organizaron además un evento paralelo con el patrocinio de la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas. El embajador chileno Roberto Ampuero sostuvo que la respuesta internacional debe orientarse al restablecimiento de las instituciones democráticas, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

Al menos 72 personas seguían detenidas por motivos políticos

El Colectivo 46/2 afirmó que, hasta octubre de 2026, había al menos 72 personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua. De ese total, 33 estaban en condición de desaparición forzada, incluidas 16 mujeres y 16 personas adultas mayores. Las organizaciones advirtieron que existe subregistro porque muchas familias temen denunciar los casos.

Desde 2018, según los datos presentados, las autoridades cancelaron la personería jurídica de más de 5,660 organizaciones civiles, clausuraron o confiscaron 61 medios independientes y forzaron al exilio a más de 300 periodistas. Además, 452 personas fueron privadas de su nacionalidad.

Oficial de policía de espaldas golpea una puerta de celda con barrotes en un pasillo oscuro. Paredes con pintura descascarada y bandera de Nicaragua al fondo.
El Colectivo 46/2 documentó al menos 72 detenciones por motivos políticos y 33 casos de desaparición forzada en el país. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá, sostuvo por videoconferencia que la falta de cooperación de Managua no debería impedir la preservación de pruebas, la protección de las víctimas ni las acciones judiciales.

Denunciaron presiones contra abogados y comunidades indígenas

La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, alertó por la exclusión de cerca de 2,000 abogados del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2026. Indicó que la medida se produjo sin notificación, justificación ni garantías de debido proceso.

Las organizaciones también denunciaron que más de 300 defensoras de derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente o sometidas a procesos judiciales desde 2018.

En la Costa Caribe, señalaron que 75 lotes mineros afectan a 19 áreas protegidas, dos reservas de la biosfera y 18 de los 21 territorios indígenas titulados.

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