Cuba

Denuncian la nueva detención de un opositor cubano excarcelado por razones médicas

Evangelio Sánchez, de 64 años, quedó bajo custodia policial en La Maya, Santiago de Cuba, luego de comparecer ante un tribunal por una causa que incluye acusaciones de terrorismo

Dos manos apoyadas sobre tablones de madera, una de ellas con un papel doblado, bajo sombras diagonales azules.
El opositor Evangelio Sánchez Alayo quedó bajo custodia en Santiago de Cuba acusado de terrorismo tras presentarse a una citación judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El opositor cubano Evangelio Sánchez Alayo, de 64 años, fue arrestado el 28 de octubre en Santiago de Cuba después de presentarse ante una citación judicial. El activista permanece bajo custodia en una unidad policial de La Maya, acusado de terrorismo y otros delitos, según informó CubaNet.

Evangelio salió de prisión hace un año y medio antes mediante una licencia extrapenal, concedida por el deterioro de su salud. La nueva detención reabre una causa por la que ya había permanecido encarcelado durante 14 meses sin, según su denuncia, juicio ni pruebas sobre una supuesta participación en planes violentos.

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El opositor reside en Alto Songo, en el municipio de Songo-La Maya. De acuerdo con la información publicada por el medio, debía comparecer ante el Tribunal Municipal Popular en calidad de acusado. La citación correspondía a la causa número 15 de 2026, aunque el documento era casi ilegible y no permitía conocer con precisión qué autoridad lo había emitido ni otros datos del procedimiento.

La convocatoria estaba fijada para las 8:00, pero el hombre llegó después del mediodía tras recorrer a pie unos seis kilómetros entre su vivienda y La Maya. Tras su comparecencia, quedó detenido en la unidad policial de esa localidad.

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Sánchez Alayo caminó seis kilómetros desde su vivienda en Alto Songo para acudir a una citación judicial con datos ilegibles. (Cortesía: Cubanet)
Sánchez Alayo caminó seis kilómetros desde su vivienda en Alto Songo para acudir a una citación judicial con datos ilegibles. (Cortesía: Cubanet)

La acusación está vinculada a una causa abierta en 2023

El expediente se remonta a noviembre de 2023, cuando dos hombres que se identificaron como cubanoamericanos visitaron al opositor en su casa de Alto Songo. Según relató Evangelio a CubaNet, al día siguiente fue detenido por un agente de la Seguridad del Estado mientras se encontraba en el parque central de Songo.

Durante el interrogatorio, un oficial le comunicó que esos hombres presuntamente planeaban colocar explosivos y que otras dos personas también habían sido arrestadas en La Maya. Evangelio sostuvo que pudo haber sido involucrado en una operación preparada por la policía del régimen.

El activista permaneció 14 meses encarcelado sin juicio, según el reporte. En julio de 2025, denunció que no había recibido pruebas que acreditaran su vinculación con los hechos que se le atribuían. Su salida de prisión ocurrió a través de una licencia extrapenal, una medida que no supone el cierre de la causa ni una absolución.

La información señala que Evangelio teme regresar a prisión debido a su estado de salud. También manifestó preocupación por su madre, de 94 años, a quien cuida pese a sus propias limitaciones físicas.

Pintura digital del rostro de un hombre con gorra gris, camisa blanca y un pañuelo estampado sobre el cuello.
Evangelio permaneció catorce meses en prisión preventiva sin juicio ni presentación de pruebas sobre supuestos planes con explosivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denunció hostigamiento antes de acudir al tribunal

Antes de la detención, el opositor había alertado sobre varios días de búsqueda y presiones por parte de agentes de la Seguridad del Estado. Según su testimonio, funcionarios se presentaron en su domicilio con el objetivo de localizarlo.

Afirmó que los agentes esposaron e intimidaron a su pareja, una mujer con discapacidad del habla, para obtener información sobre su paradero.

Por su parte, la organización Ciudadanía y Libertad exigió información inmediata sobre la situación del activista, garantías para su integridad física y acceso a atención médica. El grupo reclamó que las autoridades esclarezcan los fundamentos de la detención, respeten el debido proceso y eviten represalias contra Evangelio y su familia.

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