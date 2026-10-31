Mirtha Legrand hizo su primera salida tras su internación: fue al cumpleaños de Marcela Tinayre en Barrio Parque

Mirtha Legrand llega al cumpleaños de su hija Marcela Tinayre

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Mirtha Legrand protagonizó este sábado su primera salida pública desde que recibió el alta médica, el pasado 6 de octubre, tras permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. La diva de 99 años llegó en auto, muy sonriente, vestida con una blusa estampada en rosa, su color preferido, y acompañada por su nuevo chofer, a la celebración del cumpleaños de su hija Marcela Tinayre en la casa de la festejada, ubicada en el barrio porteño de Barrio Parque. La jornada tuvo temática de Halloween.

La conductora de La Noche de Mirtha (El Trece) fue recibida con afecto por quienes la esperaban en la entrada de la residencia. Mirtha se ubicó en una mesa para seis, en la que, entre otros, la acompañaron su nieta, Juana, Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoya Molina. En el jardín, otras seis mesas y una decoración de villa mediterránea que maridó con el menú elegido.

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Juana Viale en el cumpleaños de su madre

Nacho Viale

Martín Cabrales, su pareja Dora Sánchez y Amalia Idoyaga Molina

Ignacio Viale del Carril

Entre los invitados, familia, amigos íntimos y figuras del mundo empresarial

La reunión convocó a un círculo cercano de la homenajeada y de la propia Mirtha. Entre los presentes estuvieron su nieta Juana Viale, quien la reemplazó en la conducción del programa durante la internación, y el ex marido y padre de sus hijos Ignacio Viale del Carril. También asistieron el médico Mauricio D’Alessandro junto a su esposa, la doctora Gallego; el empresario Martín Cabrales y su pareja, Dora Sánchez; Alejandro Veroutis, y Amalia Idoyaga Molina, amiga histórica de la conductora. La celebración reunió, además, a otros invitados del entorno íntimo de la familia. Más tarde arribaron el nieto de Mirtha e hijo de Marcela, Nacho Viale, la sobrina nieta de Mirtha, Connie Solari, Teté Coustarot y Dani Mañas.

La larga internación que precedió al festejo

Mirtha Legrand había ingresado al Sanatorio Mater Dei a mediados de septiembre y permaneció allí durante 18 días a raíz de una neumonía bacteriana. El cuadro, calificado como grave por quienes siguieron de cerca su evolución, generó una honda preocupación en el ambiente artístico y en el público que la sigue desde hace décadas. La conductora permaneció bajo estricto control médico y con acceso restringido de visitas durante buena parte de su estadía en la clínica.

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Connie Solari, sobrina nieta de Mirtha Legrand

Mauricio Dalessandro y Mariana Gallego

Gabriel Oliveri

Alejandro Veroutis

El alta llegó el 6 de octubre, aunque su recuperación continuó en su domicilio con un régimen de reposo y seguimiento profesional. Durante ese período, Legrand se mantuvo alejada de la exposición pública, sin apariciones ni declaraciones propias. Su primera reaparición había sido el 19 de octubre, cuando publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en familia celebrando el Día de la Madre, con el mensaje: “¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia”. La imagen, en la que aparecía sentada al centro con una boina beige y una sonrisa amplia, fue recibida con alivio por sus seguidores.

El productor teatral Carlos Rottemberg, amigo histórico de la conductora, había confirmado en esos días que la diva se encontraba bien, aunque reconoció que ella misma le confió: “Esta vez la pasé mal”. Sobre un eventual regreso a la televisión, Rottemberg fue cauto: “Eso se verá”, dijo, y añadió que el contrato del programa vence próximamente.

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Mirtha Legrand

El centenario se acerca

La salida al cumpleaños de Tinayre se produce cuando Legrand está a menos de cuatro meses de cumplir 100 años, fecha que se concretará el próximo 23 de febrero. Desde el programa, Juana Viale ya adelantó entre risas que los festejos podrían realizarse en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

Fotos: RS Fotos