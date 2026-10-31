Luego del reclamo al aire, Guillermina Valdés fue a ver a Dante Ortega en Es mi sueño: "Es un maestro para mí"

La actriz siguió desde la tribuna la actuación de Dante Ortega en el ciclo de Guido Kaczka

Guardar

Dante Ortega es uno de los participantes que más se ha destacado en Es mi sueño, el programa de talentos que conduce Guido Kaczka por El Trece. Sin embargo, durante semanas, su paso por el certamen tuvo un sabor agridulce: mientras sus compañeros recibían el aliento de sus familias desde la tribuna, el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, e integrante de una de las familias más reconocidas del espectáculo nacional, reclamó al aire que nadie de su entorno había aparecido. “A mí no me vino a ver nadie todavía”, dijo ante las cámaras.

Pasaron los días y su observación al aire tuvo resultado. En la última gala, Valdés se acomodó entre el público y siguió en silencio la actuación de su hijo, quien interpretó “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley —uno de los artistas favoritos de su abuelo Palito Ortega. Kaczka la descubrió en los monitores antes de que todo terminara: la vio con una expresión que describió, entre risas, como “cara de mamá”.

PUBLICIDAD

Fue Dante quien la nombró al concluir su participación junto a Melina Giogia. “Hoy vino mi vieja”, anunció desde el escenario con algo de timidez, hasta que alguien le señaló dónde estaba sentada. El conductor lo instó a que viera más tarde lo que no había podido durante su interpretación: la cámara había capturado a Guillermina absorta, con una mirada que mezclaba admiración y orgullo por su hijo.

Dante Ortega interpretó "Can't Help Falling in Love", de Elvis Presley y emocionó a su madre

Cuando Kaczka la invitó al micrófono, Valdés no buscó refugio en la compostura. “Tengo el cortisol por las nubes”, dijo, y el estudio soltó una carcajada. Luego fue más precisa: descubrió que presenciar la actuación de su hijo le resultó físicamente más intenso que estrenar una obra propia o pararse ella misma frente a las cámaras. “Es mucho más impactante para el cuerpo”, explicó a modo de comparación.

PUBLICIDAD

La actriz definió a su hijo como alguien muy apasionado con lo que hace, y confesó que fue él quien le enseñó a perseguir sus propios sueños. “Es un gran maestro para mí”, dijo. Y por si quedaba alguna duda del lugar que ocupa en su vida: “Yo lo adoro”. El estudio respondió con aplausos mientras Guillermina, que había llegado como espectadora, se iba como protagonista involuntaria de la noche y con unos elogios para el ciclo que emociona noche a noche. “Los felicito por todo lo que hacen, es muy lindo estar acá también. Hay una energía increíble”.

La visita de Guillermina cobró otro peso si se recuerda lo que había ocurrido apenas dos semanas antes. En el programa emitido el 14 de octubre, Dante había compartido escenario con Candela Domínguez y Josefina Urioste, y notó que ambas contaban con familiares entre el público: la madre de una, los padres y dos abuelas de la otra. El contraste no pasó inadvertido para él. “A mí no me vino a ver nadie todavía”, le dijo sin filtro a Guido Kaczka.

PUBLICIDAD

El conductor le respondió con sorna: “Con ese familión que tenés”, sentenció, en referencia a uno de los clanes más conocidos del espectáculo argentino: es hijo del productor Sebastián Ortega y de Guillermina Valdés, y nieto de Palito Ortega y Evangelina Salazar, solo por nombrar algunos. Pese al linaje, o quizás por él, nadie había aparecido en la tribuna hasta ese momento.

El propio Dante ofreció una explicación con humor: “No sé, están fóbicos a las cámaras”. Kaczka remató la broma sugiriendo que la exposición televisiva quizás intimidaba a “una familia muy tímida con el tema del espectáculo”, en una frase que arrancó carcajadas en el estudio. La visita de Guillermina, semanas después, vino a saldar esa deuda.

PUBLICIDAD