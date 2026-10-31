Guatemala

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala recomienda de nuevo el cierre total del puente Pinula por riesgos estructurales

La restricción incluye a peatones y conductores hasta que finalicen las labores de recuperación y especialistas certifiquen condiciones seguras, tras una evaluación preliminar del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

La Conred desplegó personal en Villa Hermosa I para evaluar los daños en las viviendas tras el incremento del caudal del río Pinula.
La Conred recomendó el cierre total del puente Pinula en San Miguel Petapa debido a la erosión que provoca el río.(Conred)
Guardar

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó el 31 de octubre el cierre preventivo total del puente Pinula en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, por los riesgos estructurales asociados a la erosión del río Pinula y mientras continúan las obras de mitigación en el sector.

La decisión revierte la habilitación temporal para vehículos livianos que la Municipalidad de San Miguel Petapa autorizó tres días antes. El alcalde Mynor Morales había explicado el 28 de octubre que la circulación permitiría contar automóviles y medir las vibraciones de la estructura para establecer sus condiciones de seguridad.

PUBLICIDAD

Documento oficial con membrete institucional y un texto titulado Comunicado de prensa sobre el cierre preventivo del puente Pinula en Guatemala
Un comunicado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala recomienda retomar el cierre preventivo del puente Pinula en el municipio de San Miguel Petapa. (Conred Guatemala)

La suspensión para vehículos y peatones hasta completar las obras

El cierre recomendado alcanza tanto al tránsito vehicular como al peatonal. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indicó que el paso debe permanecer restringido hasta que concluyan las tareas de recuperación y personal técnico competente confirme que la circulación puede reanudarse sin riesgo.

El comunicado 31-2026 señala que las mediciones de vibración impulsadas por la comuna constituyen un insumo para conocer el estado actual del puente y orientar la respuesta ante la emergencia. La nueva recomendación se basó en una evaluación preliminar del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

El puente Pinula conecta sectores de Villa Hermosa con Los Álamos y Boca del Monte, en Villa Canales. Su restricción afecta los desplazamientos de residentes hacia otras áreas de San Miguel Petapa y hacia la Ciudad de Guatemala.

PUBLICIDAD

La Conred ya había pedido el 4 de octubre un cierre inmediato para todo tipo de vehículos, luego de una evaluación que advirtió un riesgo inminente de colapso. En esa ocasión solicitó habilitar albergues para las familias expuestas cerca del cauce, activar el plan local de respuesta e identificar vías alternas.

Las lluvias de septiembre y octubre elevaron el caudal del río Pinula y profundizaron el socavamiento de sus márgenes. La erosión dañó viviendas de Villa Hermosa I y avanzó hacia el área donde se ubica la estructura vial.

Las autoridades municipales colocaron roca y concreto para contener el desgaste del terreno y proteger el paso. Técnicos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda inspeccionaron el puente el 8 de octubre para evaluar los daños y definir las intervenciones necesarias.

Más de cinco mil personas afectadas o expuestas al riesgo

La emergencia abarca una zona residencial con 1.120 viviendas dañadas o ubicadas en condición de riesgo, de acuerdo con las evaluaciones interinstitucionales efectuadas entre el 8 y el 12 de octubre. El registro comprende 116 inmuebles con daños graves, 36 con daños leves, dos con daños moderados y 966 situados en áreas expuestas.

La afectación alcanza a 1.379 familias y 5.277 personas en cuatro sectores de Villa Hermosa. Los daños más graves se concentraron en los sectores 2 y 4, donde se identificaron 499 casas en riesgo, mientras que los sectores 1 y 3 sumaron otras 467 viviendas expuestas, además de inmuebles con afectaciones leves o moderadas.

La Corte de Constitucionalidad otorgó el 4 de octubre un amparo provisional solicitado por el alcalde de San Miguel Petapa. La resolución ordenó al Gobierno adoptar medidas administrativas, técnicas y operativas para reducir los daños provocados por el río Pinula y atender a la población expuesta.

La prioridad, según Conred, es reducir la exposición al riesgo de quienes viven o circulan por el área. Las instituciones que integran el sistema de respuesta ante desastres mantienen acciones coordinadas mientras se desarrollan los trabajos y las evaluaciones técnicas.

Una década de daños por las crecidas del río Pinula

El riesgo en Villa Hermosa I se remonta al menos a una década. Las crecidas del río han provocado destrucción de viviendas, pérdida de terreno y desalojos preventivos en los sectores cercanos al cauce.

En septiembre de 2016, unas 20 viviendas fueron destruidas en el área. Una nueva crecida en 2023 causó el colapso de 13 casas y dejó otras 11 en condición de riesgo, mientras vecinos alertaron en los últimos meses sobre la falta de alternativas habitacionales para las familias que deben abandonar inmuebles afectados.

El puente y las viviendas aledañas se encuentran dentro de la Declaratoria de Alto Riesgo 179-2001, una condición que exige tareas de prevención y vigilancia frente a la erosión, los deslizamientos y las crecidas de los cauces. Conred pidió a la población seguir los canales oficiales y comunicarse al 119 ante emergencias o desastres.

Las autoridades no informaron una fecha estimada para reabrir el paso ni precisaron cuándo terminarán las obras técnicas en el área afectada.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCONRED de GuatemalaRíos PinulaSan Miguel Petapa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente Arévalo designa a Eddy Carpio Sam al frente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria tras la crisis por Menkos

El economista, hasta ahora gerente general de la entidad, acumula más de 25 años de trayectoria y asumirá tras la suspensión del anterior nombramiento por una incompatibilidad legislativa ordenada por el tribunal constitucional

El presidente Arévalo designa a Eddy Carpio Sam al frente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria tras la crisis por Menkos

La sanción de la Concacaf a Guatemala expone los límites del fútbol centroamericano ante la discriminación

El cierre parcial del estadio capitalino y las multas impuestas tras los cánticos contra jugadores surinameses obligan a la federación guatemalteca a presentar un plan formal de prevención, en un momento de inédito protagonismo regional

La sanción de la Concacaf a Guatemala expone los límites del fútbol centroamericano ante la discriminación

El Zoológico La Aurora en Guatemala abrirá un altar comunitario para recordar a las mascotas fallecidas

La iniciativa se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre y permitirá a las familias colocar fotografías impresas y objetos de sus animales en un muro conmemorativo inspirado en tradiciones locales

El Zoológico La Aurora en Guatemala abrirá un altar comunitario para recordar a las mascotas fallecidas

Presidentes del Congreso y la titular de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala analizarán el martes el veto a la reforma penal

La cita de las 08:00 incluirá al diputado Álvaro Arzú Escobar y buscará revisar las objeciones del Ejecutivo al Decreto 23-2026, antes de que el pleno conozca el expediente en sesión

Presidentes del Congreso y la titular de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala analizarán el martes el veto a la reforma penal

El Gobierno de Guatemala recibe 20 camiones de Taiwán para ampliar la logística de Mano a Mano

La donación no reembolsable será asignada al Ministerio de Desarrollo Social y al Fondo de Desarrollo Social para movilizar insumos, equipos y dotaciones hacia áreas con acceso vial limitado del país

El Gobierno de Guatemala recibe 20 camiones de Taiwán para ampliar la logística de Mano a Mano

TECNO

Juegos de Halloween y de terror: los 5 para descargar en Crunchyroll y PlayStation

Juegos de Halloween y de terror: los 5 para descargar en Crunchyroll y PlayStation

Sam Altman visitó Corea del Sur y se reunió con 50 directivos de Samsung en plena escasez de memoria

Detectan 319 extensiones maliciosas de Google Chrome que manipulan las búsquedas y ponen en riesgo a millones de usuarios

Bitcoin hoy: cuánto cuesta, gráficos y estadísticas de BTC

Nvidia retiró la RTX 5080 de su tienda en Estados Unidos y la tarjeta gráfica ya cuesta más del doble que al lanzarse

ENTRETENIMIENTO

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años

La confesión de Kristin Davis sobre Cynthia Nixon en ‘Sex and the City’: “Al principio no hablaba mucho con ella”

El regalo de HBO en Halloween: un episodio sorpresa de ‘It: Bienvenidos a Derry’ con nuevos secretos del pueblo maldito

Siete películas que trazaron el ascenso de Pixar en el cine animado

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

MUNDO

Alemania se suma a la ola de protestas lideradas por la Generación Z en Europa: miles de personas se movilizaron en todo el país

Alemania se suma a la ola de protestas lideradas por la Generación Z en Europa: miles de personas se movilizaron en todo el país

La embajada de Estados Unidos alertó sobre una amenaza de atentado terrorista en Moscú

Violentas protestas en Francia: nueva jornada de disturbios e incidentes en varias ciudades del país

La actividad industrial de China registró en octubre su tercera contracción en cuatro meses

El régimen de Irán cerró las puertas a las negociaciones con EEUU: “No hay planes de reunión”