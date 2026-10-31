La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala recomienda de nuevo el cierre total del puente Pinula por riesgos estructurales

La Conred recomendó el cierre total del puente Pinula en San Miguel Petapa debido a la erosión que provoca el río.(Conred)

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó el 31 de octubre el cierre preventivo total del puente Pinula en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, por los riesgos estructurales asociados a la erosión del río Pinula y mientras continúan las obras de mitigación en el sector.

La decisión revierte la habilitación temporal para vehículos livianos que la Municipalidad de San Miguel Petapa autorizó tres días antes. El alcalde Mynor Morales había explicado el 28 de octubre que la circulación permitiría contar automóviles y medir las vibraciones de la estructura para establecer sus condiciones de seguridad.

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Un comunicado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala recomienda retomar el cierre preventivo del puente Pinula en el municipio de San Miguel Petapa. (Conred Guatemala)

La suspensión para vehículos y peatones hasta completar las obras

El cierre recomendado alcanza tanto al tránsito vehicular como al peatonal. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indicó que el paso debe permanecer restringido hasta que concluyan las tareas de recuperación y personal técnico competente confirme que la circulación puede reanudarse sin riesgo.

El comunicado 31-2026 señala que las mediciones de vibración impulsadas por la comuna constituyen un insumo para conocer el estado actual del puente y orientar la respuesta ante la emergencia. La nueva recomendación se basó en una evaluación preliminar del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

El puente Pinula conecta sectores de Villa Hermosa con Los Álamos y Boca del Monte, en Villa Canales. Su restricción afecta los desplazamientos de residentes hacia otras áreas de San Miguel Petapa y hacia la Ciudad de Guatemala.

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La Conred ya había pedido el 4 de octubre un cierre inmediato para todo tipo de vehículos, luego de una evaluación que advirtió un riesgo inminente de colapso. En esa ocasión solicitó habilitar albergues para las familias expuestas cerca del cauce, activar el plan local de respuesta e identificar vías alternas.

Las lluvias de septiembre y octubre elevaron el caudal del río Pinula y profundizaron el socavamiento de sus márgenes. La erosión dañó viviendas de Villa Hermosa I y avanzó hacia el área donde se ubica la estructura vial.

Las autoridades municipales colocaron roca y concreto para contener el desgaste del terreno y proteger el paso. Técnicos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda inspeccionaron el puente el 8 de octubre para evaluar los daños y definir las intervenciones necesarias.

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Más de cinco mil personas afectadas o expuestas al riesgo

La emergencia abarca una zona residencial con 1.120 viviendas dañadas o ubicadas en condición de riesgo, de acuerdo con las evaluaciones interinstitucionales efectuadas entre el 8 y el 12 de octubre. El registro comprende 116 inmuebles con daños graves, 36 con daños leves, dos con daños moderados y 966 situados en áreas expuestas.

La afectación alcanza a 1.379 familias y 5.277 personas en cuatro sectores de Villa Hermosa. Los daños más graves se concentraron en los sectores 2 y 4, donde se identificaron 499 casas en riesgo, mientras que los sectores 1 y 3 sumaron otras 467 viviendas expuestas, además de inmuebles con afectaciones leves o moderadas.

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La Corte de Constitucionalidad otorgó el 4 de octubre un amparo provisional solicitado por el alcalde de San Miguel Petapa. La resolución ordenó al Gobierno adoptar medidas administrativas, técnicas y operativas para reducir los daños provocados por el río Pinula y atender a la población expuesta.

La prioridad, según Conred, es reducir la exposición al riesgo de quienes viven o circulan por el área. Las instituciones que integran el sistema de respuesta ante desastres mantienen acciones coordinadas mientras se desarrollan los trabajos y las evaluaciones técnicas.

Una década de daños por las crecidas del río Pinula

El riesgo en Villa Hermosa I se remonta al menos a una década. Las crecidas del río han provocado destrucción de viviendas, pérdida de terreno y desalojos preventivos en los sectores cercanos al cauce.

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En septiembre de 2016, unas 20 viviendas fueron destruidas en el área. Una nueva crecida en 2023 causó el colapso de 13 casas y dejó otras 11 en condición de riesgo, mientras vecinos alertaron en los últimos meses sobre la falta de alternativas habitacionales para las familias que deben abandonar inmuebles afectados.

El puente y las viviendas aledañas se encuentran dentro de la Declaratoria de Alto Riesgo 179-2001, una condición que exige tareas de prevención y vigilancia frente a la erosión, los deslizamientos y las crecidas de los cauces. Conred pidió a la población seguir los canales oficiales y comunicarse al 119 ante emergencias o desastres.

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Las autoridades no informaron una fecha estimada para reabrir el paso ni precisaron cuándo terminarán las obras técnicas en el área afectada.