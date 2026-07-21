Qué sucede con la fuerza y la masa muscular al interrumpir el consumo de creatina

La creatina aumenta las reservas musculares y mejora el rendimiento físico, la recuperación y el desarrollo muscular en entrenamientos de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina es uno de los suplementos más utilizados entre quienes realizan entrenamiento de fuerza debido a su relación con el rendimiento físico, la recuperación y el desarrollo muscular.

Su consumo sostenido durante meses permite aumentar las reservas de esta sustancia en los músculos, un proceso asociado con mejoras en ejercicios de alta intensidad y con una mayor disponibilidad de energía durante el esfuerzo. Sin embargo, suspender su ingesta después de un período prolongado también produce cambios en el organismo.

PUBLICIDAD

Aunque dejar de tomar creatina no implica una pérdida inmediata de músculo, las investigaciones señalaron modificaciones relacionadas con la hidratación muscular, la capacidad de rendimiento y la percepción de energía durante las actividades exigentes.

La disminución de las reservas de creatina ocurre de forma gradual

Cuando una persona deja de consumir creatina luego de varios meses de suplementación, los niveles acumulados en el organismo no desaparecen de manera repentina.

PUBLICIDAD

Al suspender la creatina, las reservas musculares y la fosfocreatina descienden de forma gradual y suelen volver a sus valores iniciales en cuatro a seis semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estudios citados por Women’s Health y Verywell Health, las reservas musculares elevadas pueden tardar aproximadamente entre cuatro y seis semanas en volver a sus valores iniciales.

Durante ese período, el cuerpo reduce progresivamente la cantidad de fosfocreatina almacenada, un compuesto que participa en la producción rápida de energía mediante la regeneración del ATP, especialmente durante esfuerzos breves y de alta intensidad como el levantamiento de pesas o los sprints.

PUBLICIDAD

Por este motivo, algunas personas pueden percibir cambios en sus entrenamientos tras abandonar el suplemento. La disminución suele estar relacionada con la capacidad de sostener esfuerzos máximos, la recuperación entre series o la sensación de energía durante rutinas exigentes.

Puede disminuir el peso corporal por la pérdida de agua muscular

Uno de los efectos más visibles después de interrumpir la creatina puede ser una reducción leve del peso corporal. Según explicó Avery Zenker, nutricionista de la Universidad de Queen, citada por Verywell Health, la creatina aumenta el agua intracelular dentro de los músculos, lo que contribuye a una apariencia más voluminosa.

PUBLICIDAD

La interrupción de la creatina puede bajar el peso corporal por la pérdida gradual de agua intracelular en los músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al abandonar el suplemento, esa retención de líquido disminuye de forma gradual. El cambio corresponde principalmente a una modificación en el equilibrio hídrico del músculo y no representa una pérdida de grasa ni una reducción inmediata del tejido muscular.

La fuerza y el rendimiento pueden verse afectados de manera leve

La interrupción de la creatina puede generar una pequeña disminución en el desempeño físico, especialmente en actividades que requieren grandes cantidades de energía en períodos cortos. Esto puede observarse en ejercicios como levantamiento de pesas, aceleraciones o entrenamientos con una alta demanda muscular.

PUBLICIDAD

Zenker explicó que, debido al papel de la creatina en la regeneración rápida del ATP, esa reducción puede provocar una baja moderada en el rendimiento durante ejercicios de alta intensidad.

Dejar de tomar creatina puede reducir de manera leve la capacidad de sostener esfuerzos máximos, la recuperación entre series y la sensación de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud del cambio depende del tipo de entrenamiento: suele ser más perceptible en rutinas exigentes y menos evidente en actividades de intensidad moderada.

Suspender la creatina no provoca una pérdida inmediata de músculo

Uno de los principales interrogantes alrededor del abandono de este suplemento es si puede provocar una pérdida rápida de masa muscular. Las investigaciones indican que dejar de tomar creatina no elimina de forma automática los músculos obtenidos durante el período de entrenamiento.

PUBLICIDAD

La reducción inicial del volumen muscular suele estar vinculada al descenso del agua almacenada dentro de las células musculares, ya que la creatina favorece esa hidratación.

Mientras se mantengan factores como el entrenamiento de fuerza, una alimentación adecuada y un consumo suficiente de proteínas, no se espera una pérdida significativa de tejido muscular en pocas semanas.

PUBLICIDAD

Las investigaciones indican que suspender la creatina no provoca una pérdida inmediata de masa muscular si se mantienen el entrenamiento de fuerza, la alimentación adecuada y las proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en el Journal of Aging and Physical Activity, citado por Women’s Health, analizó los efectos de suspender la creatina después de 12 semanas de suplementación en personas entrenadas.

La investigación concluyó que la interrupción del suplemento no afectó la tasa de fuerza, resistencia ni la pérdida de masa muscular magra durante un período de entrenamiento con menor volumen.

PUBLICIDAD

Posibles cambios relacionados con la función cognitiva

Además del impacto en el rendimiento físico, la creatina también es estudiada por su posible relación con el funcionamiento cerebral.

Zenker indicó que esta sustancia participa en la producción de energía en el cerebro y que algunas investigaciones sugieren beneficios sobre la memoria a corto plazo y el razonamiento, especialmente en adultos mayores o personas sometidas a situaciones de estrés.

La creatina también interviene en la producción de energía en el cerebro y sus posibles beneficios sobre memoria y razonamiento podrían disminuir al dejar la suplementación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrew Franklyn-Miller, director médico y de innovación de Nuritas, explicó a Verywell Health: “La creatina está presente en el cerebro, donde contribuye a la producción de energía para las tareas cognitivas, especialmente en situaciones de estrés o fatiga”.

El especialista agregó que no existen estudios directos sobre los efectos cognitivos de suspender la creatina, aunque planteó que los beneficios asociados con la suplementación podrían disminuir cuando los niveles cerebrales regresan a sus valores habituales.