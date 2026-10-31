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Soledad Silveyra contó cómo se recupera de sus fracturas y anticipó su vuelta al teatro: “No les puedo decir lo que sufrí”

Luego de pasar 23 días internada por lesiones en la pelvis y el sacro, la actriz relató los avances de la rehabilitación y reveló que tiene dos propuestas para regresar a las tablas en 2027

Tres tomas de una mujer con pijama blanco estampado que saluda y se apoya en un andador ortopédico metálico en una sala de estar
La actriz Soledad Silveyra utiliza un andador en su hogar durante su recuperación
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Soledad Silveyra ya imagina su regreso a los escenarios, aun cuando todavía transita una recuperación que requiere paciencia, cuidados y rehabilitación. En una charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez, la actriz contó que tiene dos proyectos teatrales en carpeta para 2027 y que el productor Juan Manuel Caballé ya le habló de su vuelta.

“Me dijo: ‘Tengo la vuelta tuya’”, relató Silveyra sobre la visita que recibió en su casa de parte de Caballé. Aunque prefirió no revelar demasiados detalles porque aún no está confirmado el teatro donde se montará la obra, dejó en claro que volver a actuar ocupa un lugar central entre sus deseos para los próximos meses. “Tengo dos proyectos que me encantan”, celebró.

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La propuesta que evalúa no estaría orientada a la comedia. Silveyra explicó que le interesa asumir un material con contenido dramático, de esos que acompañan al público más allá de la función. “Quiero cambiar un poco eso, de que el teatro no solo sea reírse, sino también que sirva a la sociedad”, expresó. “Que diga más cosas”, agregó.

La caída que cambió sus días y el esfuerzo por volver a caminar

El deseo de regresar al teatro convive con un proceso de salud que aún no terminó. Soledad Silveyra sufrió una caída el 6 de septiembre, que le provocó una fractura de pelvis y una fisura en el sacro. Estuvo internada durante 23 días y, tras recibir el alta, continuó con cuidados médicos en su casa.

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La actriz habló con sinceridad sobre el impacto de aquellas primeras semanas. “Yo no les puedo decir a nuestros queridos oyentes lo que sufrí”, sostuvo durante la entrevista. Al ser consultada sobre su recuperación, hizo una aclaración que define su presente: “Todavía no es pasado. Estoy transitando la mitad del proceso”.

Soledad Silveyra sufrió una caída el 6 de septiembre que se tradujo en una fractura de pelvis y fisura de sacro: estuvo 23 días internada y continúa en recuperación
Soledad Silveyra sufrió una caída el 6 de septiembre que se tradujo en una fractura de pelvis y fisura de sacro: estuvo 23 días internada y continúa en recuperación

Camina con andador dentro de su hogar, pero para salir prefiere usar una silla de ruedas. “Me da mucho susto”, explicó al referirse a la posibilidad de perder fuerza o equilibrio fuera de su casa. Aun así, procura aprovechar los días de sol para salir acompañada y recuperar de a poco su rutina.

Con todo, Silveyra remarcó que conserva el ánimo. “Estoy muy bien de espíritu”, le dijo a Dlugi. Incluso bromeó con que el uso del andador y la silla le permitió ganar fuerza en los brazos: “Ahora sí estoy echando unos brazos y unos músculos. Eso me tiene chocha”. La recuperación, señaló, se volvió parte de una rutina acompañada por su familia, sus cuidadoras y el equipo médico.

La intérprete llevaba 45 días de rehabilitación y aguardaba una nueva radiografía para conocer la evolución de las lesiones. Espera que el estudio confirme la consolidación del hueso, una etapa que podría ayudarla a disminuir las molestias y avanzar con mayor seguridad en los ejercicios de recuperación. “Una vez que selle, ya se supone que tendré menos dolor”, explicó.

Silveyra reconoció que el dolor cedió respecto del inicio, aunque todavía debe recurrir a medicación algunos días. “No me duele como al principio”, aclaró, antes de contar que los antiinflamatorios le provocan hinchazón en los pies. “La verdad que cuesta”, resumió.

Los médicos evitaron que permaneciera en reposo absoluto. “No me dejaron para nada estar en la cama. Me levantaban a cada hora”, recordó. Esa indicación buscó cuidar la musculatura y prevenir que el cuerpo perdiera fuerza, por lo que pudo iniciar una rehabilitación temprana dentro de las posibilidades que le imponen las lesiones.

En su charla con Catalina Dlugi, la actriz contó cuánto extraña a Luis Brandoni, con quién compartió cartel antes de su muerte
En su charla con Catalina Dlugi, la actriz contó cuánto extraña a Luis Brandoni, con quién compartió cartel antes de su muerte

El homenaje, la familia y la ilusión de una vuelta cercana

Durante este período, Silveyra recibió un homenaje a la trayectoria en los premios ACE. Como no estaba en condiciones de asistir, su hijo menor, Facundo, fue quien subió a recibir la distinción. La actriz recordó ese gesto con emoción y destacó el acompañamiento de su familia.

También evocó su experiencia laboral junto al fallecido Luis Brandoni, a quien dijo extrañar mucho. “La verdad que trabajar con Beto fue maravilloso”, afirmó. Además, contó que mantiene una relación cercana con Saula Benavente, compañera del actor, quien la ayudó a preparar el video para el reconocimiento. “Es una hermana del alma”, dijo sobre ese vínculo.

Por ahora, la prioridad de Silveyra es recuperarse y seguir los pasos indicados por sus médicos. Pero el teatro ya aparece como una promesa concreta. “Me la juego”, afirmó sobre los proyectos que espera encarar cuando su cuerpo le permita retomar, con calma, el ritmo de los ensayos y el encuentro con el público.

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