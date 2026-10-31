Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado: cuál sería el lugar que eligieron para su boda íntima

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebran su casamiento este sábado en una casona del barrio de San Telmo

Guardar

A pocas horas de la fecha que circula como la elegida para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Teleshow confirmó, en diálogo con fuentes cercanas a la pareja, que la celebración tendrá lugar este sábado. La cantante y el periodista mantienen bajo reserva los detalles de la ceremonia, aunque desde el lugar ya se advirtieron preparativos para recibir a los invitados.

Según pudo saber este medio, la organización de la ceremonia está a cargo de Claudia Villafañe. La confirmación llegó después de semanas de versiones sobre el día y el escenario elegidos. El romance entre Espósito y Rosemblat comenzó a despertar rumores hacia fines de 2023, a partir de intercambios en redes sociales y de una cena en el barrio porteño de Palermo. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó públicamente, pero ambos preservaron la intimidad de los planes vinculados a su boda.

PUBLICIDAD

Desde el barrio porteño de San Telmo, el periodista Fede Flowers dio a conocer la noticia en LAM (América). “Estamos en pleno corazón de San Telmo, exactamente a unos metros de donde mañana van a dar el sí Lali y Pedro Rosemblat. Hubo mucha incertidumbre y misterio sobre dónde y cuándo se casaban. Llegamos al lugar y estamos a metros de donde se realizará”, relató.

Flowers aseguró que vio al conductor de Gelatina dentro de la propiedad. “Pedro Rosemblat está acá adentro en este momento. Lo vi con una camisa celeste o de jean; estaba un poco alejado, pero era él claramente”, sostuvo. También describió el operativo dispuesto en la cuadra: “El lugar donde van a estar los invitados, donde van a llegar y donde van a estacionar está cercado. Es toda la cuadra”.

PUBLICIDAD

Los preparativos para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Según contó, personal del lugar les pidió que se retiraran del perímetro delimitado porque estaba reservado para un evento al día siguiente. “Ya sabíamos de quién era el evento y decidimos corrernos un poco más, pero entendimos”, explicó. Para el cronista, el operativo ratificó que se mantiene el resguardo sobre la celebración: “Continúa el hermetismo. Si pasás por acá, ni siquiera podés preguntar si habrá un evento o un casamiento”.

El movilero definió al espacio como “una casona antigua, en pleno corazón de San Telmo”, que suele albergar propuestas alejadas de los formatos tradicionales. “Mezcla un poco la arquitectura de Buenos Aires con mucha vegetación”, detalló sobre el escenario elegido por la pareja.

PUBLICIDAD

En cuanto a los preparativos, Flowers contó que observó parte del montaje desde la entrada. “Estuve mirando por la cerradura y había mesas; parecía que estaba todo ya enmantelado. También se escuchó algo de sonido. Me parece que estaban haciendo una prueba”, señaló. La presencia de Rosemblat y la preparación del salón alimentaron las expectativas alrededor de la ceremonia, de la que todavía no trascendieron otros detalles.