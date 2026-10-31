Marco Rubio dijo que EEUU no participó directamente en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras el balotaje

Marco Rubio se refirió a la llegada de Flávio Bolsonaro a EEUU tras su derrota en el balotaje de Brasil (REUTERS/Megan Varner)

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Marco Rubio afirmó este sábado que el gobierno estadounidense no intervino en los preparativos de la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, aunque señaló que Washington autorizó el ingreso del ex candidato presidencial brasileño cuando llegó a un punto de entrada al país.

“Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó el secretario de Estado en una rueda de prensa celebrada en Atlanta, Georgia, donde acogió a los ministros de Asuntos Exteriores del G20 para una reunión de dos días. No obstante, añadió que “el Gobierno de EEUU no participó directamente” en los preparativos que Bolsonaro llevó a cabo para abandonar su país.

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La salida de Flávio Bolsonaro, ex candidato presidencial del Partido Liberal (PL), abrió interrogantes en Brasil sobre el recorrido que realizó antes de arribar a Estados Unidos. El senador ingresó a Argentina el 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, junto a su esposa y sus dos hijas.

A las 23:30 abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil, Ecuador. Desde allí continuó viaje a Miami. La Dirección Nacional de Migraciones indicó que la familia Bolsonaro presentó documentación válida y que no registraba impedimentos legales para entrar al país.

El conflicto se originó en Brasil, donde el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), había ordenado la entrega de los pasaportes de Bolsonaro y le había prohibido salir del territorio brasileño en una causa por presunto lavado de dinero. La Policía Federal de Brasil afirmó que no cuenta con un registro oficial de la salida del legislador.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para solicitar información sobre una posible participación de funcionarios de Javier Milei en el traslado.

El encuentro tuvo lugar con João Marcelo Galvão de Queiroz, responsable del Departamento de Mercosur de la Cancillería brasileña. Fuentes diplomáticas brasileñas describieron la reunión como un procedimiento para recabar datos, sin carácter de reprimenda ni de protesta formal.

La Casa Rosada sostuvo que Bolsonaro ingresó al país sin alertas internacionales ni restricciones registradas en los sistemas migratorios argentinos. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que esa fue la condición que permitió su entrada al territorio nacional.

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La situación se produjo en un contexto de relaciones diplomáticas deterioradas entre Buenos Aires y Brasilia. Ambos países mantienen sus vínculos a nivel de encargados de negocios desde agosto, después de la salida de los embajadores Julio Bitelli, de Brasil, y Daniel Raimondi, de Argentina.

Flávio Bolsonaro reapareció desde EEUU y agradeció el apoyo de sus votantes en el balotaje

Flávio Bolsonaro denunció persecución política

Tras su llegada a Miami, Bolsonaro reapareció en una transmisión por redes sociales. Afirmó que su salida de Brasil no respondió a una señal de debilidad y denunció una persecución política en su contra.

En una transmisión de unos 20 minutos por Instagram, Bolsonaro informó que decidió dejar Brasil tras una conversación con su esposa, Fernanda Bolsonaro. Durante su reaparición, agradeció a sus seguidores por los cerca de 60 millones de votos que recibió. “Esto me da mucha fuerza, mucha lucidez e incluso más valor para afrontar lo que sea necesario, para rescatar y salvar a nuestro país, para volver a presentarme a la presidencia. No me refiero a 2030, no, me refiero a antes”, sostuvo el legislador.

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Flávio Bolsonaro acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), de utilizar recursos estatales durante la campaña, entre ellos el aumento del monto de la Bolsa Familia en vísperas de los comicios.

Durante la transmisión, Bolsonaro comparó la conducta que atribuyó a su rival con infracciones en un partido de fútbol. “Hubo varios goles marcados con la mano que mi oponente anotó y que no fueron anulados por el VAR [árbitro asistente de video]. Jugó completamente al margen de las reglas de la ley electoral”, agregó.

El senador aseguró que perdió las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva “contra el sistema” y cuestionó los resultados del balotaje. También planteó la posibilidad de que Brasil celebre nuevas elecciones antes de 2030.

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Rubio evitó referirse a esas acusaciones y concentró su declaración en la actuación de Washington. Su mensaje buscó dejar establecido que Estados Unidos permitió la entrada de Bolsonaro, pero que no organizó ni coordinó la ruta que utilizó para abandonar Brasil.