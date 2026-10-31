Cómo afecta la enfermedad renal crónica a los huesos y qué hábitos ayudan a prevenir complicaciones

Los riñones trabajan sin descanso, pero una parte de su labor permanece oculta para la mayoría (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Millones de personas en todo el mundo padecen enfermedad renal crónica (ERC) sin saberlo. En sus primeras etapas, la afección suele avanzar sin síntomas evidentes, lo que puede retrasar su detección. Cuando la función renal se deteriora, las consecuencias no se limitan a la eliminación de desechos o a los cambios en la orina. Aunque los riñones suelen asociarse sobre todo con el filtrado de la sangre, también intervienen en procesos que repercuten en otras partes del organismo. Entre ellos, tienen un papel determinante en la salud de los huesos.

George Hart, médico nefrólogo y director médico de Interwell Health, precisó a la revista Parade que “los riñones juegan un papel crucial en la regulación del equilibrio de líquidos, la limpieza de toxinas, la salud ósea y el recuento de glóbulos rojos”.

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La relación entre los riñones y los huesos

Lo que ocurre a nivel óseo no es casual ni secundario: detrás hay una cadena de procesos que arranca con algo tan cotidiano como el filtrado de la sangre. Los riñones regulan las concentraciones de sodio, potasio, calcio y fósforo (componentes estructurales del tejido óseo), por lo que su correcto balance es determinante para la resistencia de los huesos.

Los riñones regulan el equilibrio de líquidos, la eliminación de toxinas, el recuento de glóbulos rojos y la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero hay un mecanismo adicional: los riñones transforman la vitamina D en su forma activa, la única versión que el cuerpo puede utilizar para absorber calcio a través de la alimentación. Sin esa conversión, aunque se consuma dicha vitamina, el organismo no puede aprovecharla.

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Cuando la función renal se deteriora, ese equilibrio se rompe. El déficit sostenido de calcio y fósforo debilita progresivamente el tejido óseo y eleva el riesgo de fracturas. Esta complicación se conoce clínicamente como trastorno mineral y óseo asociado a la enfermedad renal crónica.

La asociación tiene respaldo científico: un estudio prospectivo de investigadores surcoreanos, publicado en el Clinical Kidney Journal, que siguió durante cuatro años a más de 1.000 pacientes con ERC en etapas 2 a 4 confirmó que, a medida que la función renal se deteriora, la pérdida de densidad mineral ósea se acelera.

En ese sentido, en la cadera, los pacientes en etapa 4 perdían más del doble de masa ósea por año que aquellos en etapa 2, independientemente del sexo.

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Un estudio científico comprobó que el deterioro de la función renal duplica la pérdida de densidad ósea en la cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos que preservan la función de los riñones

Hart señaló que reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, sal en exceso y bebidas azucaradas es la medida individual más relevante para preservar la función renal. Ese tipo de alimentación también reduce la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, que son las dos principales causas de la ERC.

La actividad física regular también contribuye al control del peso y la presión arterial. El especialista recomendó alcanzar al menos 150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada. Complementariamente, sugirió incorporar prácticas de reducción del estrés como la meditación, la respiración consciente o el yoga.

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La importancia de los chequeos de rutina

Dado que el daño renal avanza de manera silenciosa, los análisis de sangre y orina de rutina son, según Hart, una de las herramientas más efectivas para detectarlo a tiempo. También advirtió sobre la necesidad de consultar al médico antes de tomar cualquier medicamento de forma habitual, incluidos los de venta libre, ya que algunos pueden afectar la función renal con el uso prolongado.

En fases más avanzadas, la enfermedad puede manifestarse con cambios en la frecuencia o apariencia de la orina, hinchazón en extremidades, cansancio persistente y dolor en la zona lumbar o costal. Además, Hart agregó que “la aparición súbita de presión arterial alta en alguien que la tenía normal también es una señal de alerta” que no debe ignorarse.

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