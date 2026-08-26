6 señales de que el cuerpo no recibe suficientes calorías y cuándo consultar al médico

La restricción nutricional sostenida puede causar deficiencias alimentarias y afectar el rendimiento, el estado general y funciones básicas del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comer menos suele aparecer como una respuesta rápida cuando el objetivo es bajar de peso o mejorar algunos indicadores de salud. Sin embargo, el problema empieza cuando esa baja en la ingesta deja de ser un ajuste moderado y pasa a convertirse en una alimentación insuficiente que no cubre las necesidades básicas del cuerpo.

Esa falta de energía y nutrientes no siempre se expresa de inmediato con un cambio drástico en la balanza. Muchas veces se manifiesta a través de señales cotidianas, como cansancio persistente, hambre frecuente, mareos o un deterioro en el rendimiento físico. Estos indicios pueden aparecer cuando la restricción calórica se sostiene en el tiempo y afecta funciones clave del organismo.

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El impacto no se limita al peso corporal. Comer menos de lo necesario de manera regular puede alterar el estado de ánimo, afectar la masa muscular, comprometer la respuesta inmunitaria y favorecer deficiencias nutricionales. Bajo este panorama, Cleveland Clinic advirtió que la pérdida de apetito, cuando persiste más de una semana, merece evaluación para identificar su causa.

Seis señales que pueden indicar una ingesta insuficiente

1. Hambre constante

La sensación es una señal fisiológica normal que informa que el cuerpo necesita energía. Cuando aparece de forma continua, incluso poco tiempo después de haber comido, puede sugerir que la cantidad de calorías no alcanza para cubrir las demandas diarias. Según Jillian Kubala, dietista registrada para Health, si la alimentación incluye nutrientes con alto poder de saciedad, como proteínas y fibra, suele ser posible llegar a la siguiente comida sin una preocupación permanente por el hambre.

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2. Fatiga o baja energía

La restricción calórica sostenida puede provocar pérdida de masa muscular y un peso corporal por debajo de lo esperable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glucosa es la principal fuente de energía del organismo. Si la ingesta total resulta insuficiente, el cuerpo dispone de menos combustible para sostener funciones básicas y actividades cotidianas. Healthline señaló que una de las manifestaciones más comunes de ese déficit es el cansancio persistente. Un estudio indicó que la falta de alimentos también puede enlentecer el metabolismo, lo que contribuye a la sensación de letargo.

3. Bajo rendimiento en el entrenamiento

La caída del desempeño físico puede ser otra señal de alerta. Kubala explicó en Health que una persona que mantiene un déficit calórico y nota más dificultad para entrenar, recuperarse o sostener su nivel habitual de actividad podría no estar comiendo lo suficiente. Ese efecto no se limita al deporte de alto rendimiento: también puede expresarse en una menor tolerancia al esfuerzo diario y en mayor sensación de agotamiento.

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4. Mareos y aturdimiento

Los mareos, la inestabilidad o la sensación de aturdimiento pueden asociarse con una ingesta baja, en parte por la relación con niveles bajos de azúcar en sangre, presión arterial reducida o deshidratación. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos explicó que la hipoglucemia puede causar síntomas como debilidad, dificultad para concentrarse, náuseas y pérdida de coordinación. En cuadros más severos, esa caída de glucosa puede requerir atención médica.

5. Caída del cabello y cambios en la piel

El cuerpo prioriza las funciones esenciales cuando faltan calorías y nutrientes, y eso puede reflejarse en tejidos como el cabello y la piel. De acuerdo con la dietista de Health, la caída del pelo, el afinamiento capilar y la piel seca pueden relacionarse con una ingesta insuficiente o con déficits de nutrientes como proteínas e hierro. John Hopkins Medicine también describió, entre las manifestaciones de desnutrición prolongada, uñas frágiles, piel seca y cicatrización más lenta.

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6. Pérdida de masa muscular y de peso excesiva

El bajo rendimiento físico y la mayor dificultad para entrenar pueden ser señales de una alimentación insuficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder grasa corporal no siempre implica un problema, pero una restricción marcada o sostenida puede llevar también a la pérdida de músculo. Según la profesional de Health, las dietas muy bajas en calorías y pobres en proteínas pueden favorecer esa reducción de masa muscular, con efectos sobre el metabolismo y otros aspectos de la salud. Healthline sumó que un peso corporal muy por debajo de lo esperable puede ser una señal que justifique una consulta profesional para evaluar si la ingesta es suficiente.

Qué recomiendan los profesionales ante las señales

La primera recomendación es no interpretar estos síntomas de manera aislada ni como una prueba definitiva. La Cleveland Clinic señaló que la pérdida de apetito puede tener múltiples causas, entre ellas enfermedades, estrés, depresión, efectos adversos de medicamentos, dolor, deshidratación o problemas digestivos. Por eso, cuando la falta de hambre o la baja en la ingesta se sostiene, la evaluación clínica permite distinguir si se trata de una restricción voluntaria, de un efecto secundario o de una condición subyacente.

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En relación con la cantidad de comida necesaria, las Guías Alimentarias para los Estadounidenses, citadas por Health, estiman rangos generales de 1600 a 2400 calorías por día para mujeres y de 2000 a 3000 para hombres, aunque las necesidades reales cambian según edad, contextura, actividad física y objetivos de salud. Esa referencia funciona como un marco general, no como una regla universal aplicable de la misma manera a todas las personas.

Los especialistas también recomiendan revisar la calidad de la alimentación, no solo la cantidad. Según la Cleveland Clinic, cuando hay poco apetito, puede resultar útil repartir la ingesta en porciones pequeñas a lo largo del día, elegir comidas de fácil tolerancia y priorizar alimentos con proteínas, vitaminas y minerales. Esa estrategia busca mejorar el aporte nutricional sin forzar volúmenes grandes de comida en una sola toma.

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Cuando los síntomas incluyen vómitos persistentes, dificultad para mantenerse despierto, dolor en el pecho, convulsiones, confusión o problemas para hablar o caminar, Verywell Health recomendó buscar atención médica urgente. En cuadros menos graves, la orientación de un médico o de un dietista matriculado puede ayudar a ajustar la ingesta de manera progresiva y acorde con las necesidades individuales.