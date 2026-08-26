Mariela Prieto se enteró en vivo que va a ser abuela: su emotiva reacción en Gran Hermano

Mariela Prieto recibió en Gran Hermano la noticia de que será abuela durante una videollamada con su hijo Yamil García (Video: GH, Telefe)

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Mariela Prieto entró al SUM de la casa de Gran Hermano Generación Dorada sin saber lo que le esperaba, y salió convertida en futura abuela. Su hijo Yamil García, futbolista que reside en Puerto Madryn, se conectó por videollamada en el marco del DAR (Derecho a Réplica) que la producción de Telefe le otorgó a la participante, y le dio la noticia que le cambió la cara: su pareja, Antonela Cúcolo, está embarazada.

La comunicación tuvo sus tropiezos técnicos antes de estabilizarse, y la propia Mariela fue describiendo a su hijo ante el público mientras esperaba que la conexión se afianzara. “Es muy tranquilo, nada que ver conmigo y con su papá”, dijo sobre Yamil.

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Cuando finalmente el audio y el video se estabilizaron, el futbolista fue directo: “Vas a ser abuela”. Mariela quedó sin palabras, con los ojos vidriosos, y tardó unos segundos en reaccionar. “No lo puedo creer, voy a ser abuela”, atinó a decir.

El momento tuvo varias capas. La producción también le mostró a Prieto el video que Yamil y Antonela habían publicado en sus redes sociales para anunciar el embarazo, y en otra pantalla pudo ver imágenes de la ecografía de su futuro nieto o nieta. El joven le dijo a su madre: “Estoy orgulloso de la mamá que me tocó. Estás hermosa. Te vemos 24 horas. La estás rompiendo”. Y le pidió que esa noticia le diera fuerzas para quedarse hasta la final del reality.

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Yamil García, futbolista que vive en Puerto Madryn, anunció en el DAR de Telefe que su pareja Antonela Cúcolo está embarazada

Mariela quiso saber dónde estaba viviendo cada uno. Yamil juega al fútbol en Puerto Madryn, mientras que Antonella reside en Buenos Aires, donde mantiene la rutina escolar y deportiva de su hijo de 10 años. La charla continuó con el conductor Santiago del Moro, quien aprovechó el momento para abrir otro capítulo de la historia familiar de la participante.

La conversación derivó hacia uno de los episodios más dolorosos que Prieto atravesó en su relación con Claudio “Turco” García: la infidelidad de su pareja, que tuvo un hijo con otra mujer. Del Moro fue directo: “¿Te enteraste que tenía otra mujer y que estaba embarazada?”. Mariela eligió las palabras con cuidado. “Tuvo una relación, fue… prefiero no hablar de eso. Fue un momento que Claudio eligió estar con otra persona, es un tema de él. Ya lo charlamos”, respondió.

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Lo que sí explicó fue el razonamiento que la llevó a seguir adelante. “Pensaba en los chicos, en los hermanos y cómo vincularlos. La mamá y yo tratamos de unir a Yamil con Rafa, después con los hermanos más grandes”, contó. La decisión de perdonar no fue fácil ni automática, pero estuvo guiada por una prioridad que Prieto puso por encima del dolor: “No es fácil lo que hice, uno prioriza el amor. Si priorizás el amor y la familia, las cosas pueden pasar”.

La participante aprovechó una misión del DAR en Gran Hermano para anunciar a sus compañeros que será abuela tras simular que abandonaba la casa (Video: GH, Telefe)

La noche también tuvo su cuota de humor. La producción aprovechó el contexto del DAR para proponer una misión exprés: si Mariela lograba convencer a al menos uno de sus compañeros de que tenía que abandonar la casa, ganaría dulces o cigarrillos. La bailarina no solo lo logró, sino que llegó hasta la pasarela camino a la puerta con su equipaje. En el camino de regreso, giró hacia sus compañeros y les anunció: “Les quiero decir algo: voy a ser abuela”. El momento generó una reacción de compañerismo que no se veía en la casa desde hacía meses.

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El DAR llegó pocos días después de que Prieto tuviera que atravesar uno de los momentos más difíciles de su paso por el reality: el abandono de García en la noche de bodas, una de las instancias del juego en las que los participantes pueden recibir visitas de sus parejas. Esa noche, el Turco no apareció.