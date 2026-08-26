La pandemia los unió en plena ruta: cómo es la vida de la pareja argentina que dejó todo para vivir en una combi y recorrer el mundo en familia

Era marzo de 2020 y el mundo se detenía. Mientras los países cerraban fronteras y las ciudades vaciaban sus calles, Sergio Huczek, más conocido como Totti, quedó varado en Caleta Olivia, un pueblo de la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina.
Iba camino a Ushuaia en su combi amarilla, pero las restricciones por la pandemia de Covid-19 lo frenaron. Lo que parecía una demora se convirtió en el punto de partida de una historia que hoy suma dos hijas, un autobús y miles de kilómetros recorridos.
PUBLICIDAD
Cómo se conocieron Ana y Totti
Totti llevaba dos años y medio viajando solo por Argentina cuando el Covid-19 lo obligó a detenerse. Piloto de avión de formación, había dejado atrás un trabajo con horario fijo y vacaciones acotadas para recorrer el país en una combi Volkswagen modelo 1984 que él mismo restauró: limpió, repuso piezas mecánicas, reparó la carrocería y pintó de amarillo en homenaje al avión biplaza Piper PA-11. A ese vehículo lo bautizó Mingo y a su proyecto, Kombi Sin Rumbo.
Varado durante siete meses en Santa Cruz —las restricciones sanitarias prohibían la circulación nocturna y fijaban días y horarios para salir—, sus caminos se cruzaron con los de Ana Fontana, una joven de la zona que, por su cuenta, preparaba una camioneta para lanzarse a la ruta.
PUBLICIDAD
“Nos enamoramos. Yo le propuse que se sumara al viaje, ella no dudó y en muy poco tiempo surgió todo esto”, contó Totti en declaraciones recogidas por CNN. Ana tenía entonces poco más de veinte años y sintió que ese cruce no era una coincidencia.
En octubre de 2020, con el aislamiento todavía vigente, emprendieron juntos el primer tramo: de Santa Cruz a San Clemente, en la provincia de Buenos Aires, donde vivían los padres de Totti.
PUBLICIDAD
El trayecto los puso a prueba desde el inicio: controles policiales, rutas cortadas y vientos de más de 100 km/h. Llevaban una declaración que los habilitaba a circular; la presentaron en cada operativo y siguieron adelante.
Los destinos que recorrieron juntos
Un mes después del aislamiento obligatorio, la pareja retomó la ruta sin un itinerario fijo. Su filosofía quedó resumida en las palabras de Totti, citadas por CNN: “Siempre digo que no se pueden hacer muchos planes porque el destino siempre te sorprende”. Así fue como recorrieron algunos paisajes de Argentina: la inmensidad de la Patagonia, los vientos de Ushuaia, distintos puntos de la costa bonaerense.
PUBLICIDAD
Para costear el viaje, montaban un pequeño puesto en cada pueblo, feria o ciudad: vendían pulseras, collares, cuadros de madera y portallaves elaborados por ellos. “El viaje nosotros lo solventamos con el tema de las artesanías. Vendemos en cada lugar al que llegamos y con eso cubrimos los gastos: la comida, el combustible, alguna falla mecánica o cualquier cosita que surja”, explicó la pareja.
Poco después de retomar la vida nómada, adoptaron a Aventurina, una perra gris que se adaptó desde el primer día a la combi y al ritmo del camino. La familia de dos pasó a ser de tres. Viajaron también a Chile, cruzaron la cordillera con Mingo y ampliaron su recorrido más allá de las fronteras argentinas.
PUBLICIDAD
En cada parada, Ana dijo al mismo medio: “Nos gusta que la gente se acerque a charlar y nos llena el alma cruzarnos con otros viajeros que eligen el mismo estilo de vida”.
Cómo es la vida actual de Ana y Totti
En 2022, un resultado de laboratorio cambió los planes otra vez. Ana estaba embarazada y la pareja pausó la ruta, volvió a casa y vivió la espera con calma. Aurora llegó al mundo y la familia pasó de tres a cuatro miembros.
PUBLICIDAD
Al principio hacían salidas cortas en Mingo y regresaban; con el tiempo retomaron los trayectos largos, con la nena a bordo. “La llegada de Aurora nos llevó a emprender una aventura distinta, que describimos como el mejor regalo”, señalaron.
A fines de 2024 tomaron una decisión que marcó el fin de una era: vendieron la combi amarilla que los había unido y compraron un autobús Mercedes-Benz al que llamaron Vitto.
PUBLICIDAD
Un nuevo capítulo se abre para esta familia en constante crecimiento: Ana y Totti aguardan la llegada de su segunda hija y preparan la manera en que integrarán a la pequeña a su dinámica cotidiana, buscando más espacio y comodidad.
“Soñadores y aventureros sin rumbo, sin tiempos”, como ellos mismos se definen.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD