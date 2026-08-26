La pandemia los unió en plena ruta: cómo es la vida de la pareja argentina que dejó todo para vivir en una combi y recorrer el mundo en familia

Sergio Huczek quedó varado en Caleta Olivia en marzo de 2020 cuando las restricciones por la pandemia de COVID-19 frenaron su viaje a Ushuaia (@kombisinrumbo)

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Era marzo de 2020 y el mundo se detenía. Mientras los países cerraban fronteras y las ciudades vaciaban sus calles, Sergio Huczek, más conocido como Totti, quedó varado en Caleta Olivia, un pueblo de la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina.

Iba camino a Ushuaia en su combi amarilla, pero las restricciones por la pandemia de Covid-19 lo frenaron. Lo que parecía una demora se convirtió en el punto de partida de una historia que hoy suma dos hijas, un autobús y miles de kilómetros recorridos.

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Cómo se conocieron Ana y Totti

Totti llevaba dos años y medio viajando solo por Argentina cuando el Covid-19 lo obligó a detenerse. Piloto de avión de formación, había dejado atrás un trabajo con horario fijo y vacaciones acotadas para recorrer el país en una combi Volkswagen modelo 1984 que él mismo restauró: limpió, repuso piezas mecánicas, reparó la carrocería y pintó de amarillo en homenaje al avión biplaza Piper PA-11. A ese vehículo lo bautizó Mingo y a su proyecto, Kombi Sin Rumbo.

Totti había dejado su trabajo y viajaba solo por Argentina en Mingo, una combi Volkswagen 1984 que restauró para su proyecto Kombi Sin Rumbo (@kombisinrumbo)

Varado durante siete meses en Santa Cruz —las restricciones sanitarias prohibían la circulación nocturna y fijaban días y horarios para salir—, sus caminos se cruzaron con los de Ana Fontana, una joven de la zona que, por su cuenta, preparaba una camioneta para lanzarse a la ruta.

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“Nos enamoramos. Yo le propuse que se sumara al viaje, ella no dudó y en muy poco tiempo surgió todo esto”, contó Totti en declaraciones recogidas por CNN. Ana tenía entonces poco más de veinte años y sintió que ese cruce no era una coincidencia.

En octubre de 2020, con el aislamiento todavía vigente, emprendieron juntos el primer tramo: de Santa Cruz a San Clemente, en la provincia de Buenos Aires, donde vivían los padres de Totti.

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El trayecto los puso a prueba desde el inicio: controles policiales, rutas cortadas y vientos de más de 100 km/h. Llevaban una declaración que los habilitaba a circular; la presentaron en cada operativo y siguieron adelante.

Los destinos que recorrieron juntos

Ana Fontana y Totti se conocieron durante los siete meses de aislamiento en Santa Cruz y en octubre de 2020 comenzaron juntos su vida en ruta (@kombisinrumbo)

Un mes después del aislamiento obligatorio, la pareja retomó la ruta sin un itinerario fijo. Su filosofía quedó resumida en las palabras de Totti, citadas por CNN: “Siempre digo que no se pueden hacer muchos planes porque el destino siempre te sorprende”. Así fue como recorrieron algunos paisajes de Argentina: la inmensidad de la Patagonia, los vientos de Ushuaia, distintos puntos de la costa bonaerense.

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Para costear el viaje, montaban un pequeño puesto en cada pueblo, feria o ciudad: vendían pulseras, collares, cuadros de madera y portallaves elaborados por ellos. “El viaje nosotros lo solventamos con el tema de las artesanías. Vendemos en cada lugar al que llegamos y con eso cubrimos los gastos: la comida, el combustible, alguna falla mecánica o cualquier cosita que surja”, explicó la pareja.

Poco después de retomar la vida nómada, adoptaron a Aventurina, una perra gris que se adaptó desde el primer día a la combi y al ritmo del camino. La familia de dos pasó a ser de tres. Viajaron también a Chile, cruzaron la cordillera con Mingo y ampliaron su recorrido más allá de las fronteras argentinas.

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La pareja viajó de Santa Cruz a San Clemente en plena pandemia de COVID-19 y atravesó controles policiales, rutas cortadas y vientos de más de 100 km/h (@kombisinrumbo)

En cada parada, Ana dijo al mismo medio: “Nos gusta que la gente se acerque a charlar y nos llena el alma cruzarnos con otros viajeros que eligen el mismo estilo de vida”.

Cómo es la vida actual de Ana y Totti

En 2022, un resultado de laboratorio cambió los planes otra vez. Ana estaba embarazada y la pareja pausó la ruta, volvió a casa y vivió la espera con calma. Aurora llegó al mundo y la familia pasó de tres a cuatro miembros.

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Al principio hacían salidas cortas en Mingo y regresaban; con el tiempo retomaron los trayectos largos, con la nena a bordo. “La llegada de Aurora nos llevó a emprender una aventura distinta, que describimos como el mejor regalo”, señalaron.

A fines de 2024 tomaron una decisión que marcó el fin de una era: vendieron la combi amarilla que los había unido y compraron un autobús Mercedes-Benz al que llamaron Vitto.

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La familia sumó a Aventurina, cruzó a Chile con la combi Mingo y extendió el recorrido más allá de Argentina (@kombisinrumbo)

Un nuevo capítulo se abre para esta familia en constante crecimiento: Ana y Totti aguardan la llegada de su segunda hija y preparan la manera en que integrarán a la pequeña a su dinámica cotidiana, buscando más espacio y comodidad.

“Soñadores y aventureros sin rumbo, sin tiempos”, como ellos mismos se definen.