Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

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Federer vivió una noche inolvidable en su regreso al US Open.

Roger Federer pisó el Arthur Ashe Stadium por primera vez desde 2019 y venció a Andy Roddick por 6-3 en un partido de exhibición que reunió a miles de fanáticos en Nueva York, a pocos días del inicio del Abierto de Estados Unidos. El evento, promovido como “Roger Federer, un ícono regresa a Nueva York”, sirvió de antesala para otro hito en la carrera del suizo: su ingreso al Salón de la Fama del Tenis Internacional, previsto para el sábado 29 de agosto.

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Las gradas del estadio se llenaron de aficionados con gorras del monograma “RF”, símbolo de los 15 años de dominio del suizo en el circuito, durante los cuales acumuló 20 títulos de Grand Slam. Federer, de 45 años, se mostró emocionado por el reencuentro con la cancha y el público. “Es genial estar de vuelta en Nueva York. Tengo recuerdos increíbles de esta cancha, de los aficionados de aquí, de la ciudad”, declaró el extenista, según recogió AP.

El revés a una mano de Federer regresó al Arthur Ashe.

La jornada también incluyó un partido de dobles entre Federer y John McEnroe frente a Roddick y Andre Agassi, y contó con la presencia en la tribuna de Serena Williams, quien horas antes había disputado el dobles mixto junto al español Carlos Alcaraz. La exhibición tuvo un tono de reencuentro entre viejos rivales que, con el paso de los años, forjaron una amistad. “Todo se reduce a Roger. Jugamos muchas veces y él me ganó muchas veces, pero siempre pudimos mantener una amistad en medio de nuestras carreras”, afirmó Roddick, quien pronto cumplirá 44 años. “Se trata simplemente de presentarse cuando Roger te lo pide”, agregó el estadounidense, ganador del US Open en 2003.

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Federer repasó sus primeros pasos en el torneo neoyorquino. Llegó por primera vez en 1998 para disputar el cuadro juvenil y alcanzó la final. Su debut en la cancha central, tres años después, fue una derrota en sets corridos ante Andre Agassi. “Me aplastó 6-1, 6-2, 6-4. No tuve ninguna oportunidad. Y pensé: ‘bueno, no es tan fácil, no es tan rápido, Roger’”, recordó entre risas. Desde aquel tropiezo, el suizo construyó una relación singular con Flushing Meadows: en 2005 venció al propio Agassi para alzar su primer título en el torneo, y encadenó cinco coronas consecutivas hasta 2008. Juan Martín Del Potro fue quien interrumpió esa racha en la final de 2009.

Antes del partido, Federer reconoció los nervios que le generaba volver a disputar un set de singles después de tanto tiempo. “Para ser honesto, me pone muy nervioso. No he jugado un set de singles en, no sé... quizá Hurkacz en Wimbledon, así que han pasado cinco años”, dijo el extenista. Su último partido oficial había sido ante el polaco Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon 2021. Se retiró formalmente en la Laver Cup de 2022, sin haber podido despedirse del público de Nueva York por las lesiones que le impidieron regresar en los años previos.

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Ante las preguntas sobre un hipotético retorno al circuito profesional, Federer fue tajante. “No, no, no. Tengo demasiados obstáculos y estoy demasiado ocupado; apenas encuentro tiempo para jugar partidos de exhibición. Mi cuerpo ya no da para más”, respondió. El ex número uno del mundo aclaró que su vínculo con el tenis cambió desde que dejó la competencia: “Ahora solo soy un aficionado más disfrutando de ver tenis”.

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Para Federer, la semana en Nueva York tiene un significado que va más allá de la nostalgia. “Realmente me da la oportunidad de dar las gracias y despedirme, lo cual creo que es importante para algunos. Para mí lo es, y es algo bonito de hacer”, expresó el suizo.

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