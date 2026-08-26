Deportes

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

El suizo pisó el Arthur Ashe Stadium por primera vez en siete años, se impuso 6-3 ante su viejo rival y cerró la puerta a cualquier regreso profesional

Guardar

Federer vivió una noche inolvidable en su regreso al US Open.

Roger Federer pisó el Arthur Ashe Stadium por primera vez desde 2019 y venció a Andy Roddick por 6-3 en un partido de exhibición que reunió a miles de fanáticos en Nueva York, a pocos días del inicio del Abierto de Estados Unidos. El evento, promovido como “Roger Federer, un ícono regresa a Nueva York”, sirvió de antesala para otro hito en la carrera del suizo: su ingreso al Salón de la Fama del Tenis Internacional, previsto para el sábado 29 de agosto.

PUBLICIDAD

Las gradas del estadio se llenaron de aficionados con gorras del monograma “RF”, símbolo de los 15 años de dominio del suizo en el circuito, durante los cuales acumuló 20 títulos de Grand Slam. Federer, de 45 años, se mostró emocionado por el reencuentro con la cancha y el público. “Es genial estar de vuelta en Nueva York. Tengo recuerdos increíbles de esta cancha, de los aficionados de aquí, de la ciudad”, declaró el extenista, según recogió AP.

El revés a una mano de Federer regresó al Arthur Ashe.

La jornada también incluyó un partido de dobles entre Federer y John McEnroe frente a Roddick y Andre Agassi, y contó con la presencia en la tribuna de Serena Williams, quien horas antes había disputado el dobles mixto junto al español Carlos Alcaraz. La exhibición tuvo un tono de reencuentro entre viejos rivales que, con el paso de los años, forjaron una amistad. “Todo se reduce a Roger. Jugamos muchas veces y él me ganó muchas veces, pero siempre pudimos mantener una amistad en medio de nuestras carreras”, afirmó Roddick, quien pronto cumplirá 44 años. “Se trata simplemente de presentarse cuando Roger te lo pide”, agregó el estadounidense, ganador del US Open en 2003.

PUBLICIDAD

Federer repasó sus primeros pasos en el torneo neoyorquino. Llegó por primera vez en 1998 para disputar el cuadro juvenil y alcanzó la final. Su debut en la cancha central, tres años después, fue una derrota en sets corridos ante Andre Agassi. “Me aplastó 6-1, 6-2, 6-4. No tuve ninguna oportunidad. Y pensé: ‘bueno, no es tan fácil, no es tan rápido, Roger’”, recordó entre risas. Desde aquel tropiezo, el suizo construyó una relación singular con Flushing Meadows: en 2005 venció al propio Agassi para alzar su primer título en el torneo, y encadenó cinco coronas consecutivas hasta 2008. Juan Martín Del Potro fue quien interrumpió esa racha en la final de 2009.

Antes del partido, Federer reconoció los nervios que le generaba volver a disputar un set de singles después de tanto tiempo. “Para ser honesto, me pone muy nervioso. No he jugado un set de singles en, no sé... quizá Hurkacz en Wimbledon, así que han pasado cinco años”, dijo el extenista. Su último partido oficial había sido ante el polaco Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon 2021. Se retiró formalmente en la Laver Cup de 2022, sin haber podido despedirse del público de Nueva York por las lesiones que le impidieron regresar en los años previos.

Ante las preguntas sobre un hipotético retorno al circuito profesional, Federer fue tajante. “No, no, no. Tengo demasiados obstáculos y estoy demasiado ocupado; apenas encuentro tiempo para jugar partidos de exhibición. Mi cuerpo ya no da para más”, respondió. El ex número uno del mundo aclaró que su vínculo con el tenis cambió desde que dejó la competencia: “Ahora solo soy un aficionado más disfrutando de ver tenis”.

Roger Federer: de la rivalidad entre Alcaraz y Sinner a sus marcas más increíbles.

Para Federer, la semana en Nueva York tiene un significado que va más allá de la nostalgia. “Realmente me da la oportunidad de dar las gracias y despedirme, lo cual creo que es importante para algunos. Para mí lo es, y es algo bonito de hacer”, expresó el suizo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRoger FedererAndy RoddickTenis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

El ex director comercial de la selección argentina presentó su agencia de marketing en un evento que contó con 300 invitados en el barrio porteño de Palermo

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

El periodista Gerard Romero confirmó en Jijantes FC que el club catalán tiene apartados alrededor de 130 millones de euros únicamente para el delantero argentino del Atlético de Madrid, y que no hará más fichajes hasta que haya salidas en el plantel

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

El zaguero de 35 años formaba parte del grupo que trabajaba apartado del plantel. Surgido de las Inferiores, ganó cinco títulos

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

El sueño del argentino Tito Petruzzella en la UFC duró 35 segundos: sufrió un impactante KO y no pudo firmar su primer contrato

El peleador llevaba 15 victorias en su haber, pero cayó ante Nick Galanti y vio frustrada su oportunidad de ingresar a la mayor organización de MMA del mundo

El sueño del argentino Tito Petruzzella en la UFC duró 35 segundos: sufrió un impactante KO y no pudo firmar su primer contrato

La fuerte sentencia del técnico de España sobre las sanciones a los jugadores de Argentina por los incidentes en la final del Mundial

Luis De la Fuente señaló que los jugadores ibéricos fueron "las víctimas" y comentó qué le dijo Lionel Scaloni tras la gresca

La fuerte sentencia del técnico de España sobre las sanciones a los jugadores de Argentina por los incidentes en la final del Mundial

MALDITOS NERDS

Jimmy Olsen investigará a Gorilla Grodd en una comedia criminal de HBO Max

Jimmy Olsen investigará a Gorilla Grodd en una comedia criminal de HBO Max

Yeon Sang-ho presenta ‘Zona Cero’, su nuevo thriller zombi tras ‘Train to Busan’

El creador de Gears of War, Cliff Bleszinski, evalúa desarrollar un nuevo juego

CD Projekt confirma 2028 como ventana de lanzamiento de The Witcher 4

‘Los Caballeros’ muestra su temporada 2 y Netflix confirma que habrá una tercera

ENTRETENIMIENTO

Ryan Gosling prepara una nueva película de ‘Los Picapiedra’ centrada en Bam-Bam

Ryan Gosling prepara una nueva película de ‘Los Picapiedra’ centrada en Bam-Bam

Quentin Tarantino arremete contra el cine de los años 80: “Fueron bastante malos”

Sandra Bullock cuenta cómo la enfermedad de Bryan Randall cambió su carrera en Hollywood: “No tengo nada que dar”

Los últimos días de Dolly Parton: la cantante había sido hospitalizada antes de morir

El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

INFOBAE AMÉRICA

Luego de 14 años de silencio, uno de los Beastie Boys regresa con un disco experimental grabado con sus hijos

Luego de 14 años de silencio, uno de los Beastie Boys regresa con un disco experimental grabado con sus hijos

“Lo intolerable”, el libro que sacude la conciencia: por qué la vergüenza es la emoción más política que existe

Panamá y Brasil realizan un balance de resultados mediante una reunión de consultas políticas

El censo de asentamientos informales en Guatemala identifica 924 comunidades vulnerables

98 mujeres en Panamá apuestan a la educación que les fue negada en su infancia