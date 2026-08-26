El pronóstico del tiempo para el AMBA: lluvias el jueves, pero un fin de semana con sol

El SMN indicó que la jornada estará nublada en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una semana marcada por la alternancia entre jornadas soleadas y lluvias intermitentes, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 18°C. La información corresponde al último parte oficial emitido por el organismo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores.

De acuerdo con el reporte del SMN, el miércoles se presenta con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones y una amplitud térmica que va de 10°C a 18°C. El viento sopla desde el sur y el sureste a velocidades leves, entre 13 y 22 km/h.

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Para el jueves, el pronóstico indica la llegada de lluvias durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre 10% y 70%. Las temperaturas se ubican entre 13°C y 18°C. El viento cambia su dirección hacia el este y noreste, manteniendo intensidades similares.

El viernes retorna el tiempo estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas que van desde los 10°C hasta los 17°C. El SMN prevé vientos del sudeste y sin registros de ráfagas significativas.

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Durante el fin de semana, el sábado y el domingo se prevé predominio del sol y ausencia total de lluvias, con marcas térmicas mínimas de 8°C el sábado y máximas de 17°C ambos días. Para ambos días, el viento soplará del este y sudeste.

El pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalla temperaturas de entre 8 y 18 grados centígrados y lluvias previstas para el jueves 27.

En relación al pronóstico extendido, la tendencia de estabilidad se prolonga al lunes y martes, con temperaturas que fluctúan entre 11°C y 18°C durante el lunes, y entre 12°C y 17°C el martes. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional no anticipa precipitaciones en este tramo del pronóstico.

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Las ráfagas no superarán los 22 km/h en ninguno de los días previstos, lo que contribuye a una semana con condiciones mayormente tranquilas para la región. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del AMBA pueden esperar días frescos, con lluvias acotadas al jueves y predominio de cielos despejados o parcialmente nublados el resto de la semana, según el parte oficial del SMN.

En la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias aisladas en el suroeste, que se extenderán en forma de tormentas hacia el norte y por la noche. Para mañana, las lluvias con actividad eléctrica se repetirán al norte y también se trasladarán al este.

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Sin embargo, desde el viernes las condiciones mejorarán y durarán hasta el domingo, donde el firmamento estará desde mayormente a parcialmente nublado en territorio bonaerense.

Las alertas en el resto del país

Las alertas en el oeste del país

El SMN señaló que un total de diez provincias están bajo distintas alertas meteorológicas. Por lluvias, las afectadas por alerta amarilla son Chubut, Neuquén y Mendoza. Por lo cual se recomienda no salir y no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.

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Por nevadas, la zona cordillerana de Chubut, Río Negro y San Juan están bajo alerta amarilla, mientras que en Mendoza asciende a naranja. Ante este panorama, las acciones recomendadas son:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es imprescindible.

Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En Chubut, Río Negro, Neuqués, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Salta rigen alertas amarillas por fuertes vientos. Y en Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza se mantienen alertas amarillas por viento Zonda. En estos casos, se debe proceder de la siguiente manera:

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Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.