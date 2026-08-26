Vir Módica, de casi ser una Bandana hace 25 años a directora vocal de Popstars: “Emociona que la vida me ponga de este lado”

La directora vocal, exparticipante del reality de canto, compartió su sensibilidad por su vuelta al programa en el que comenzó su carrera (Video: Popstars/ Telefe)

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El nombre de Vir Módica quedó en la memoria del Popstars como una de las jóvenes que estuvo a punto de convertirse en una de las integrantes de la banda. 25 años después de haber sido una de las finalistas del reality que marcó a toda una generación y catapultó a la fama a Bandana, regresó a la televisión por la pantalla de Telefe y Disney+. Aquel sueño trunco no terminó su carrera. Al contrario. Este nuevo comienzo del programa la tiene como directora vocal y ahora es ella quien está detrás de las nuevas aspirantes a estrellas del pop.

“Fue como un baúl de los recuerdos, porque ver ese estadio, ver a las chicas... Me emocioné. Subí al escenario y recibí mucho amor por parte de las chicas. Me di cuenta que pasaron 25 años y ahora me convertí como en esta especie de maestra referente”, señala, sobre la experiencia movilizadora que representa esta edición 2026 del formato neozelandés, en diálogo con Teleshow en la previa a una larga jornada de grabaciones.

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Vir Módica: “Nosotras estábamos menos preparadas y teníamos menos recursos. Ahora las veo más fuertes y más resilientes, más preparadas en danza y en canto” (Adrián Díaz Bernini)

Entre recuerdos sobre cómo asistió a aquel casting, gracias a un recorte de un diario que le avisó su mamá, y cómo su carrera en el teatro musical se inició en 1999 bajo la dirección de Pepe Cibrián, con participaciones en producciones destacadas como Drácula y Homenaje, Virginia no paró ni antes ni después de Popstars. Su trayectoria continuó en ascenso, consolidándose como cantante, actriz y directora vocal. “No hay que bajar los brazos nunca”, reflexiona, sobre cómo la llama del arte siguió viva a pesar de aquel “no”.

La actual directora vocal del reality de canto tuvo un destacado por la edición de 2001 (Video: Popstars)

En televisión estuvo detrás de la directora vocal del reality La Voz Argentina y de otros formatos televisivos, como High School Musical: La Selección. Dentro de su labor artística, dirigió la voz de figuras de renombre, como Lali Espósito, participando como directora vocal en giras en el Disciplina Tour. En teatro dirigió equipos vocales en obras como Annie y en programas de televisión de alcance nacional e internacional y fundó TGV, vocal network, que representa a la Academia Estadounidense de Música y Arte Dramático (AMDA) en Argentina, donde gestiona una red de capacitación vocal y contribuye a la formación de nuevas generaciones de artistas. “Las chicas de hoy llegan más preparadas y resilientes”, reflexiona.

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“Yo llegué porque mi mamá vio el recorte en el diario. Llevé un CD y una foto, algo que suena tan antiguo ahora”, recordó Vir Módica sobre su llegada a Popstars en 2001 (Instagram)

¿Cómo viviste el regreso a Popstars, un cuarto de siglo después de haber sido finalista?

—La verdad que el otro día, cuando fue el gran casting masivo, fue como un baúl de los recuerdos. Ver ese estadio, ver a las chicas... Me emocioné mucho. Subí al escenario y recibí mucho amor. Darme cuenta que pasaron veinticinco años y ahora me convertí en esta especie de maestra referente fue muy fuerte. Pensar que yo tenía todos esos sueños a los 21 años y ahora la vida me pone de este lado.

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¿Cuál es tu rol en esta nueva edición del programa?

—En este Popstars voy a ser la directora vocal, la coach de canto de todo el proyecto. Formé parte de la selección y estoy en todas las etapas del casting. Después, las chicas van a empezar un entrenamiento intensivo con desafíos vocales y yo los voy a liderar. Estoy en un rol de mentora.

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“Siento que Popstars es la vía de convertir los sueños en realidad. En este formato entrás siendo una persona y salís siendo una estrella. Eso tiene su magia”, reflexiona la directora vocal del formato (Telefe, Adrián Díaz Bernini)

¿Qué diferencias encontrás entre las participantes actuales y las de tu generación?

—Veo una generación de artistas diferente. Las chicas tienen entre 18 y 25 años, llegan con mucho más acceso a información, mucha más formación y mucho background a su corta edad. Siento que nosotras estábamos menos preparadas, teníamos menos recursos para la conversación, la cámara y las devoluciones. Ahora las veo más fuertes, más resilientes, más preparadas en danza y en canto, con más recursos en general.

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¿Cómo fue tu experiencia cuando vos eras una de las chicas que se presentó al casting de Popstars en el Estadio de Ferro hace veinticinco años?

—Yo llegué porque mi mamá vio el recorte en el diario. Llevé un CD y una foto, algo que suena tan antiguo ahora. Cuando llegué al estadio, me sentí tan abrumada por la cantidad de gente que no me quedé en la apertura. Dejé mi material y me fui, pensando: “Si lo escuchan, lo escuchan”. Y no pasaron ni 24 horas y ya me estaban llamando. Así empezó todo.

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Vir Módica junto a la coach de canto, Gabriela Besel (RSFotos)

¿Tuviste alguna experiencia previa antes de Popstars que te ayudó a sobrellevar el casting?

—Yo ya era una de las más experimentadas porque venía de hacer Drácula con Pepe Cibrián y de haber vivido un proceso de audiciones muy intenso. Eso me preparó para los desafíos y para la devolución. El tema casting no era tan nuevo para mí, creo que eso se notó.

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¿Cómo viviste el momento de la eliminación, estando tan cerca de integrar Bandana?

—Siempre cuento una anécdota: cuando quedé eliminada de Bandana, me dijeron que hasta que no saliera eliminada al aire, no podía salir a la calle. Mirá qué diferencia con ahora, que todo se spoilea con un celular y subiéndolo a Instagram o TikTok. Cuando finalmente pude salir, fui al shopping y me tuvieron que sacar por la puerta de servicio porque se me vino encima toda la gente. No tenía conciencia de lo que era la popularidad hasta ese momento.

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“En su momento fue un duelo, pero hoy lo veo como una oportunidad. No solo no se termina todo, sino que las vueltas de la vida te pueden volver a poner en el mismo lugar, pero en distinta posición”, analizó Vir Módica (Instagram)

¿Qué sentiste después de la eliminación, y cómo influyó en tu carrera?

—Al principio es como matar el sueño, estuve tan cerca y no lo logré, pero con el diario del lunes, se me abrieron un montón de puertas y empecé una carrera inesperada para mí, la que transito hoy desde este lado. En su momento fue un duelo, pero hoy lo veo como una oportunidad.

¿Qué mensaje le das a las chicas que hoy atraviesan esa instancia decisiva de eliminación?

—No solo no se termina todo, sino que las vueltas de la vida te pueden volver a poner en el mismo lugar, pero en distinta posición. Podés ver todo desde una perspectiva que hace veinte años no entendías. Pasaron los años y la vida me dio la explicación que necesitaba: por qué no era en ese momento, por qué no era ese lugar. No hay que bajar los brazos nunca. Si esto es lo que quieren, tienen que insistir.

El equipo que seguirá de cerca a las participantes de Popstars: Fernando López Rossi, productor musical, exjurado del programa y coach; Vir Módica, directora vocal; Analía González, directora coreográfica; Nicolás Blanzari, coach de baile y Gabriela Besel, coach de canto (RSFotos)

¿Notaste algún cambio en el repertorio musical que eligen las nuevas participantes?

—Sí, nos dimos cuenta de que las chicas eligen lo retro, las canciones dosmileras. Las pusimos como opción porque sabíamos que las iban a elegir. Las chicas de hoy están nutridas del Popstars del 2001. Eso es maravilloso.

¿Cómo cambió la exigencia vocal y musical a lo largo de estos años?

—Las canciones de antes, en los 80, 90 y 2000, eran más aspiracionales, de mucho virtuosismo vocal. Hoy eso escasea en los repertorios actuales. Hay artistas con voces tremendas, pero musicalmente ya no se aspira tanto al agudo ni a la pirotecnia, sino más bien a la letra y a contar una historia. Por eso creo que las chicas eligen canciones más viejas, porque ofrecen más posibilidades de lucimiento vocal.

“Al principio es como matar el sueño, estuve tan cerca y no lo logré. Pero con el diario del lunes, se me abrieron un montón de puertas y empecé una carrera inesperada para mí", destaca (Adrián Díaz Bernini)

¿Por qué creés que un formato como Popstars sigue vigente en la era de las redes sociales?

—Siento que Popstars es la vía para convertir los sueños en realidad. Por más que tengas la posibilidad de sacar tu música y darte a conocer en redes, este formato donde entrás siendo una persona y salís siendo una estrella tiene su magia. Hay un equipo alrededor que va a hacer posible, en muy corto plazo, el sueño que venís teniendo desde chica. Esa cosa mágica de convertirte de Cenicienta a princesa sigue vigente.