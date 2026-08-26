Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

El video se expuso en la noche de este martes durante la gala celebrada en la Ciudad de Buenos Aires

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En julio pasado, Leandro Petersen tomó una decisión que procesó durante muchos meses y marcó un nuevo comienzo a sus 40 años. Su alejamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras nueve años como Director Comercial y de Marketing fue el primer paso para dar el puntapié inicial de un proyecto que vio la luz de manera pública durante la noche de este martes con el lanzamiento de TAI, una agencia que nace para trabajar en la intersección entre marcas, comunicación, entretenimiento, deporte y cultura.

El evento organizado en la Ciudad de Buenos Aires tuvo a Infobae entre los medios acreditados e incluyó la participación de múltiples personalidades, como los ex arqueros de la selección argentina, Sergio Goycochea y Mariano Andújar, y el ex Boca y campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes, Rolando Schiavi. Incluso, en la primera parte del evento, que se desarrolló al aire libre, la parte musical estuvo a cargo de Catarina Spinetta, hija del emblemático Flaco Spinetta, en su labor de DJ.

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Los 300 invitados, entre los que hubo empresarios, CEOs, periodistas e influencers, pasaron más tarde a un recinto cubierto para vivir una experiencia tecnológica e inmersiva, en la que Andújar y Schiavi dieron una conversación sobre alto rendimiento, compartieron experiencias y aprendizajes vinculados con la competencia, el esfuerzo y las exigencias necesarias para llegar y mantenerse en la élite, en compañía de Goycochea en función de presentador.

Además, hubo figuras como Javier Saviola, Javier Pupi Zanetti y Hernán Crespo, quienes no se quisieron perder este día y grabaron sus mensajes de aliento para el protagonista principal en este nuevo reto de su vida, que se reprodujeron a modo de sorpresa en las pantallas gigantes del establecimiento.

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A continuación, fue momento de escuchar a Leandro Petersen en un reportaje junto a Milagros Hadad, en la que repasó sus nueve años trabajando con la selección argentina, habló de liderazgo, filosofía y alto rendimiento, y respondió sobre una eventual participación en la vida institucional de Boca Juniors.

Al término de este evento organizado en el barrio porteño de Palermo, el protagonista de la velada le brindó su testimonio a este portal. Desde la primera pregunta, demostró que su camino en la Albiceleste siempre estará presente en su vida, ya que su nueva marca tiene al azul y blanco como colores principales, una gama muy similar a la camiseta del subcampeón del mundo: “Mucho tiene que ver con Argentina, porque son colores que me identifican. Además, el azul siempre me gustó. Estos años me marcaron muchísimo a nivel personal y profesional. Son colores que me van a acompañar siempre en el corazón”. El nombre de la empresa se basa en las iniciales de las palabras en inglés think, act y inspire, que significan piensa, actúa e inspira en su traducción al español.

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Leandro Petersen, en compañía de Sergio Goycochea, quien fue el presentador del evento. Mariano Andújar y Rolando Schiavi fueron algunos de los invitados destacados de la noche (Créditos: Gustavo Gavotti)

En esa conversación con Hadad, el especialista en negocios había explicado el detrás de su alejamiento de la Casa Madre tras casi una década de gestión: “Son procesos. Lo decidí un año antes del Mundial porque entendía que el Mundial era un final de ciclo. Había una etapa que se terminaba. Cuando llegué, la AFA tenía cinco sponsors, hoy tiene 120 marcas y no llegó a su techo, pero había que renovar las expectativas. Creo mucho en el recambio, habla mal de uno quedarse décadas en un mismo lugar porque te vas acostumbrando y entras en una zona de confort”.

Más adelante, amplió esta mirada en charla con Infobae: “Fue un proceso y hasta un duelo. Es muy difícil irse de esos lugares donde tenés tanto prestigio, mucho reconocimiento, recorrés el mundo, tenés un crecimiento profesional permanente y obviamente es difícil. Empecé a sentir que hacía falta un recambio, que yo necesitaba salir a otros proyectos también, poder recorrer el mundo, pero también como emprendedor, desafiarme, ver si también puedo estar a la altura de tener una empresa propia y de poder crecer sin tener a la AFA detrás”.

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“Para este tipo de proyectos necesitás salir de esos lugares, porque un proyecto como el de la Selección te demanda tu vida, no solamente tu tiempo profesional. Es siete por veinticuatro. Podés pensar en otras cosas, pero no ejecutar. Entonces, fui pensando mucho y en este último mes le empecé a dar forma para poder presentarlo hoy con mucha gente que seguramente me va a acompañar, que la conozco hace mucho tiempo y que estoy convencido que va a ser un éxito”, aseguró Leandro Petersen.

Leandro Petersen le concedió un reportaje a Milagros Hadad (Créditos: Gustavo Gavotti)

A continuación, manifestó con qué tipo de liderazgo pregona en este oficio: “No hay muchos secretos: con el ejemplo. Me vas a ver trabajando todos los días desde las 4 AM, pensando ideas, aprendiendo, teniendo curiosidad, viendo qué pasa en el mundo. No hace falta viajar por todo el mundo. Hay que aprender y estudiar todos los días. Hay poca gente dispuesta a eso y el que lo hace se destaca, porque no son muchos. Muchas veces dejamos nuestra vida personal de lado, eso hice en la selección argentina. Ojalá que en TAI podamos replicar la cultura del trabajo”.

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Por otro lado, no ocultó su deseo de ser presidente de Boca Juniors en un futuro. “Hay que estar preparado para el lugar. No sé si lo estoy. Ojalá que llegue el momento y que pueda, de mi corazón, decir que sí. Hoy es un anhelo que tengo poder aportar en un club que amo, del cual soy socio y soy hincha, pero hay que dejar de lado los lugares y los cargos. No sé con qué agrupación iría, hay que hablar más de los proyectos. Si tenés las ganas y el compromiso, de bancarse lo malo... Uno a veces se imagina todo lo bueno, pero en el día hay un 90% de cosas malas. Hay que ver si estoy preparado”, subrayó durante su intercambio con Milagros Hadad. Y agregó: “Es un proyecto que se puede dar”.

De hecho, el 29 de agosto coincidirá con Mario Pergolini en la Cumbre NOA 2026 y aseguró que Boca estará presente en cualquier conversación que puedan compartir: “Seguro que va a ser tema, porque somos dos fanáticos de Boca. Él ha estado en una parte de la gestión anterior y obviamente que es un tema que nos atraviesa a todos los hinchas y los socios de Boca porque queremos que el club mejore. Después veremos cómo sigue todo de acá para adelante. Falta mucho para las elecciones y veremos cómo cada uno puede aportar. Hay que ver en qué rol y si estamos preparados, pero es un referente y el lugar que ocupe, si es que decide ocupar un lugar, seguramente será muy bueno para el club”.

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Hubo 300 invitados en la ceremonia de este martes (Créditos: Gustavo Gavotti)

A la hora de contar cuáles son los desafíos que debe saltear para cumplir ese anhelo, aseguró: “Aportar experiencia, aportar proyectos, aportar ideas, acercarme a la conducción actual, a la conducción que esté en ese momento. Me parece que hay que dejar un poco el ego de lado y los proyectos personales y priorizar los institucionales. Yo pienso así desde hace mucho tiempo. En la Selección lo pude trasladar y ojalá que lo pueda trasladar, ya sea en Boca o en cualquier lado, ¿no? Porque creo que el deporte argentino tiene mucho para crecer y los que tenemos ganas de hacerlo tenemos para aportar experiencia, compromiso y mucha pasión".

En el marco de una gira internacional, Petersen también compartirá un evento con Michael Jordan en el contexto del SBC Summit 2026 de Lisboa, uno de los grandes encuentros internacionales relacionados con deporte, entretenimiento, tecnología y negocios: “Primero, quiero escuchar y aprender de él. Segundo, poder tener aunque sea un intercambio corto de palabras, porque es uno de los máximos ídolos que a mí me marcó, pero fuera de la cancha por lo que transmitió como legado, cómo se reinventó, terminando su carrera profesional como deportista y haciendo un imperio a nivel empresarial. Hay muchísimo para aprender. Me identifico mucho con su mentalidad y ojalá que escucharlo sea una inspiración más”.

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El Licenciado en Comunicación Social y Marketing por la UCES contó cuánto lo ayudará este paso por la Celeste y Blanca para aplicarlo en este nuevo proyecto: “Muchísimo. Primero, desde lo personal, me ha transformado como persona, me ha dado muchos conocimientos de política, de geopolítica a nivel internacional, conocer culturas como China, India, Medio Oriente, Estados Unidos. Negociar con empresas de todo el mundo me ha dado una apertura mental, que casi ningún lugar te lo puede dar. Soy un eterno agradecido y creo que toda esa experiencia la voy a poder volcar en este proyecto”.

Milagros Hadad fue parte del eje central del acto con su conversación con Leandro Petersen (Créditos: Gustavo Gavotti)

Esa perspectiva internacional gira en torno a un proyecto que logre los mismos objetivos alcanzados en el organismo rector del fútbol argentino: “Ahora, buscaré darle un crecimiento, principalmente en Argentina y en Sudamérica, armar equipos de trabajo. Ese va a ser mi principal desafío de acá a fin de año. Y para el año que viene darle una expansión global, que eso es lo que quiero. Que TAI esté en Europa, en Medio Oriente, en Asia, en Estados Unidos. Quiero que esta compañía sea una compañía referente a nivel mundial y no tengo dudas de que lo voy a poder lograr”.

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En ese sentido, se refirió en diálogo con Hadad a lo que tienen en común las personas que consiguen desenvolverse al máximo nivel: “Primero, estar dispuesto a la incomodidad. Estar dispuesto a dejar tus intereses de lado muchas veces, tener que domar tu propio ego casi todos los días. Estar dispuesto a que algo tarde muchos años en suceder, insistir”

Por último, fue consultado por Infobae sobre cómo definiría TAI en pocas palabras e hizo foco en las iniciales de las palabras que le dan nombre a esta empresa: “Pensar, actuar, inspirar. Es algo que me identifica. Primero, pensar estratégicamente, trabajar muchísimo, dejar la vida, poner mucha pasión, poner mucho entusiasmo, mucho amor por lo que uno hace. Y también poder inspirar, poder contar lo que hacemos, poder inspirar a la gente joven a que se meta en el mundo del marketing, de la comunicación, de la tecnología. Me parece que hace falta que todos nos vayamos sumando para que el deporte argentino pueda crecer cada vez más”,

De esta manera, Petersen comienza un nuevo desafío con una agencia que recoge los aprendizajes de su trayectoria y los traslada a un territorio más amplio: la intersección entre marcas, deporte, entretenimiento y cultura. La nueva propuesta busca integrar pensamiento estratégico, creatividad y acción, generando experiencias, contenidos y oportunidades de vinculación que permitan conectar marcas, protagonistas y audiencias desde territorios culturalmente relevantes.

Bajo el lema “Play at the Top”, la propuesta busca llevar al universo de las marcas y los negocios algunos de los códigos que Petersen incorporó durante sus años junto a la selección argentina: disciplina, preparación, adaptación, liderazgo, trabajo en equipo y capacidad para tomar decisiones bajo presión.

Catarina Spinetta fue la DJ del evento (Créditos: Gustavo Gavotti)

Gira internacional y cumbre con Michael Jordan

Leandro Petersen concentrará una agenda de eventos entre septiembre y noviembre con actividades en Argentina, Perú, Estados Unidos y Europa. El recorrido incluye presentaciones en foros de turismo, marketing y encuentros vinculados con marcas, tecnología y comunicación.

En Argentina, el itinerario comienza el jueves 3 de septiembre en el Foro Líderes de Turismo en Buenos Aires y sigue el miércoles 9 con el Social Media Day de Santa Fe. El 16 estará en Rosario para un encuentro exclusivo de Biotter.

La hoja de ruta prevé un tramo internacional a partir del día siguiente. El jueves 17 viajará a Perú para participar de SPORTBIZ Perú como uno de los speakers previstos. Su asistencia a uno de los encuentros latinoamericanos dedicados a la industria y los negocios del deporte llegará con un caso que conoce de primera mano: la transformación comercial y la internacionalización de la selección argentina.

La gala se desarrolló en el barrio porteño de Palermo (Créditos: Gustavo Gavotti)

Luego, figuran compromisos en Estados Unidos: el 23 de septiembre está prevista su participación en Soccerex Miami 2026, encuentro del negocio internacional del fútbol que reúne a clubes, federaciones, ligas, inversores, empresas tecnológicas, marcas y ejecutivos. El mismo día, el calendario incluye el Markets Experience de Rankia en Buenos Aires.

La agenda europea marca una actividad el 29 de septiembre en Londres con Brand Finance, organización especializada en análisis y valuación de marcas. Tras ese paso, hará un viaje a Portugal para participar en Lisboa de una cumbre con Michael Jordan. Al día siguiente, el 30 de septiembre, Petersen será speaker del SBC Summit 2026 de Lisboa.

La programación también incluye como keynote speaker a Jordan, ex basquetbolista que dejó su huella en la NBA con seis anillos de campeón de la NBA y mantiene una vida ligada a su costado empresarial y como inversor.

Más adelante, el cronograma indica que el 15 de octubre estará en Medellín para la Feria Effix y que el viernes 16 regresará a Argentina para el Simposio de Tucumán. El miércoles 21 volverá a Estados Unidos para una actividad de Private Latin America en Miami.

La etapa cerrará en noviembre con su participación el 11 de noviembre en El Ojo de Iberoamérica en Buenos Aires, siendo uno de los encuentros más reconocidos de publicidad, creatividad, comunicación y marketing de la región. Y el 14 de noviembre, con el Patagonia Summit en Bariloche. El detalle del recorrido señala que en tres meses su agenda pasará por Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Rosario, Tucumán y Bariloche, además de Perú, Miami, Londres, Lisboa y Medellín.

Su exitosa gestión en la selección argentina

Leandro Petersen, que había llegado a la AFA en 2017, anunció su salida el 31 de julio de 2026 durante un encuentro realizado en el predio de Ezeiza (Créditos: Gustavo Gavotti)

Leandro Petersen dejó su cargo en la Selección tras una gestión iniciada en 2017 que transformó una estructura comercial con escasa proyección internacional en una red de más de 100 patrocinadores, con presencia en Estados Unidos, China, India, Medio Oriente, Europa y América Latina, además de academias y oficinas en mercados estratégicos.

Durante la reciente Copa del Mundo, la asociación sumó siete nuevos patrocinadores, un dato que condensó el alcance de una estrategia que también llevó su modelo de expansión global a la Harvard Business School, donde fue presentado en dos oportunidades para analizar la construcción de marca, el desarrollo comercial y el liderazgo institucional.

Petersen desarrolló primero su carrera en el sector privado. Trabajó en Mercado Libre, IBM y la propia UCES antes de desembarcar en el fútbol en 2012.

Ese año asumió como marketing manager en Vélez Sarsfield. En el club de Liniers encabezó un proyecto de desarrollo de marketing y comunicación institucional, programas de valor para la marca, gestión comercial, vínculo con sponsors, captación y fidelización de socios, desarrollo de e-commerce y micrositios para socios, además de la gestión de locales comerciales y de la presencia de marca en redes sociales.

Tres años después, en 2015, tuvo su segunda experiencia en el fútbol en Rosario Central, donde se desempeñó como chief marketing officer. Ese paso antecedió su llegada a la Asociación del Fútbol Argentino.

Sergio Goycochea y Rolando Schiavi participaron del evento porque el arquero ofició de presentador, mientras que el ex defensor mantuvo una charla con Mariano Andújar en el centro del escenario (Créditos: Gustavo Gavotti)

En 2017 se incorporó a la estructura del campeón del mundo en Qatar 2022 para asumir con el cargo de Chief Commercial & Marketing Officer (Director Comercial y de Marketing), posición que ocupó hasta julio pasado. Desde ese lugar impulsó la estrategia comercial de la entidad, con foco en la expansión internacional, el desarrollo de alianzas estratégicas, la valorización de marca y la consolidación global de la asociación como plataforma de negocios, marketing y proyección institucional.

Cuando llegó a la AFA, la estructura comercial era limitada, la presencia internacional era reducida y había pocos auspiciantes. El proyecto impulsado por Petersen le permitió a la Casa Madre poseer academias internacionales, oficinas comerciales en mercados estratégicos y una red de más de un centenar de patrocinadores que la ubican entre las federaciones nacionales con mayor desarrollo comercial del planeta.