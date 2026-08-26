Documento exclusivo: el gran paso que dio el Chino Maidana en una nueva etapa de su carrera

La licencia que habilita al Chino Maidana a firmar los eventos de boxeo de su compañía (CMP) como promotor y manager

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Marcos Chino Maidana está de vuelta y, al parecer, lo hizo con todo. Infobae tuvo acceso a la licencia de promotor-manager que el santafesino acaba de obtener, el documento legal que faltaba para que el ex campeón mundial formalice por completo su apuesta por reconstruir el boxeo argentino desde adentro. Con ese respaldo oficial, su empresa Chino Maidana Promociones (CMP) ya lleva dos veladas realizadas en un mes y medio y este viernes 28 de agosto se prepara para la tercera, en Bragado, con una pelea por el título latino vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como plato fuerte.

La licencia de promotor-manager es la pieza que le permite a Maidana operar con plena autonomía en la estructura del boxeo organizado. Hasta ahora, esa función la ejercían terceros. “Ahora firmo yo los eventos como dueño de la promotora. Antes se encargaba Pileta de conseguir quien lo hiciera, pero ahora lo hago yo, junto con Mariana y Antonela. Con la licencia de promotor y manager ya completamos el último proceso y no dependemos de nadie”, declaró el ex campeón en exclusiva a este medio. El Chino se refiere a su prima Mariana Gómez Maidana, que es quien tomó las riendas de la compañía tras la muerte de su hermano Pileta; y Antonela Maria Obreja, manager y machmaker internacional que también cumple un rol clave de la nueva estructura de CMP.

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En el sitio web boxrec se observa el perfil del Marcos Maidana, con el nuevo apartado de "promotor" que le permite negociar contratos con organismos internacionales en nombre de su propia empresa Chino Maidana Promociones. Así quedó enmarcado en los dos eventos realizados y en el próximo de este viernes, en Bragado, por el título latino CMB

“Para nosotros y en especial para los boxeadores es un gran cambio, un salto de calidad porque le da una seguridad de que ahora se están haciendo las cosas como corresponden”, completó el Chino Maidana.

Sin ese documento, CMP no podía representar oficialmente a sus peleadores ni negociar contratos con organismos internacionales en nombre propio. Su obtención abre la posibilidad de proyectar talentos argentinos hacia el exterior de manera directa, sin intermediarios.

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Todo esto se enmarca en una realidad alarmante del boxeo argentino. Con solo contar los últimos seis años, del 2020 en adelante, hubo solamente ocho oportunidades para los pugilistas argentinos de ir en búsqueda del título mundial. Un número lamentable teniendo en cuenta que este deporte ha sido históricamente uno de los más exitosos del país y que ha brindado importantes exponentes a distintos puntos del planeta.

Chino Maidana tuvo dos emblemáticas peleas frente a Floyd Mayweather (Reuters)

“Estamos viviendo un momento dramático y con la empresa CMP venimos a levantar el boxeo argentino, que está totalmente caído. Chino Maidana Promociones volvió con todo para devolver al boxeo argentino al lugar que se merece”, aseguró el ex doble campeón mundial a este medio.

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El camino que abrieron otros campeones

El paso de Maidana a la gestión formal tiene antecedentes en el boxeo mundial. Oscar De La Hoya fue el primero en recorrerlo: fundó Golden Boy Promotions en 2002, aún en actividad como peleador, y construyó una empresa que llegó a tener bajo contrato a figuras como Canelo Álvarez, Ryan García, Shane Mosley, Gilberto Ramírez y Jaime Munguía, entre muchos otros. Su compañía co-promovió algunas de las veladas más taquilleras de la historia, incluida la pelea entre De La Hoya y el propio Mayweather en 2007, que generó 2,4 millones de compras por pay-per-view y más de 130 millones de dólares en ingresos.

Óscar de la Hoya junto a Jake Paul y Julio César Chávez en un evento organizado en mayo de 2025 en Los Ángeles, California, USA (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Floyd Mayweather Jr. siguió ese camino en 2014 con Mayweather Promotions, firma que tuvo como figura máxima a Gervonta Davis y también albergó a Badou Jack y Rolando Rolly Romero. La empresa atravesó una reorganización interna en los últimos años y hoy tiene entre sus principales apuestas al joven invicto Curmel Moton, aunque el propio Moton terminó fichando con MP Promotions a comienzos de 2026.

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Otro que probó suerte fue Mike Tyson, con Iron Mike Productions. Su paso por la gestión fue más acotado, con una apuesta centrada en boxeadores caribeños entre los que figuraron Claudio Marrero, Erickson Lubin, Félix Díaz y Argenis Méndez.

Mike Tyson y Floyd Mayweather también cuentan con empresas promotoras de boxeo

Manny Pacquiao, por su parte, es promotor activo. Su empresa, MP Promotions, tiene sede en General Santos, Filipinas, y lleva bajo contrato a Isaac “Pitbull” Cruz, actual campeón mundial superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), además de Mark Magsayo y Jhon Riel Casimero. Cruz fue el primer peleador no filipino que la empresa logró llevar al título mundial.

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El filipino Manny Pacquiao además de ser un múltiple campeón de boxeo cuenta con su promotora (AP Foto/John Locher, archivo)

Ricky Hatton también incursionó en la promoción tras su retiro, con una empresa que tuvo entre sus figuras a Matthew Macklin, Martin Murray y Lucas Browne. Y el mexicano Saúl Canelo Álvarez sumó su nombre a esa lista con Canelo Promotions, firma con la que llegó a tener bajo su órbita a César Rey Martínez.

El relanzamiento de Chino Maidana Promociones (CMP) se da en un momento de reconocimiento internacional para su fundador. El 15 de agosto, Maidana fue inducido al Salón de la Fama de Boxeo de Nevada (SNHOF) durante la 14ª Gala Anual realizada en el hotel y casino The Orleans de Las Vegas, la ciudad donde protagonizó sus combates más recordados.

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El Chino Maidana recibió como premios un guante como trofeo, un lujoso anillo y un mini cinturón de campeón (Crédito: nvbhofofficial)

La clase 2026 lo incorporó junto a figuras como Gennady Golovkin y Jorge Maromero Páez, entre otros. Su carrera profesional abarca 40 peleas entre 2004 y 2014, con 35 victorias —31 por nocaut— y un porcentaje de finalizaciones del 88,5% sobre el total de sus triunfos. El punto más alto fue la corona mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), conquistada en diciembre de 2013 ante Adrien Broner, que lo llevó a los dos combates ante Floyd Mayweather Jr. en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, encuentros que generaron en conjunto más de 1.800.000 compras por pay-per-view.

Histórico: Marcos Maidana ingresó al Salón de la Fama de Las Vegas de la clase 2025/2026 junto a las leyendas Mikey García, Paulie Ayala, Maromero Páez, Antonio Tarver, Jessie Vargas, Gerry Coney y Raúl Márquez (Crédito: nvbhofofficial)

Chino Maidana Promociones se relanzó semanas atrás y arrancó su ciclo en Hurlingham, donde el boxeo profesional volvió a ese escenario después de tres años. Con Maidana presente, la velada reunió más de 50 exhibiciones, 10 combates amateurs y un combate estelar en el que Marcelo Rateka Sánchez retuvo el título argentino wélter ante Facundo Dávila. La segunda parada fue el Club Sarmiento de San Lorenzo, también en Santa Fe, donde Lucas Fernández venció a Ángel Capdevila en un combate que lo proyecta hacia un título local. El formato se repitió: decenas de exhibiciones, peleas amateurs y una función central con cinturón en disputa.

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El tercer capítulo de esta etapa renovada de CMP será este viernes en la cancha de básquet de Bragado Club, con el combate entre Nicolás Demonio Muguruza y Abel Pumita Silva, cuarto en el ranking del CMB en la categoría mosca, apenas un escalón por debajo del bragadense. El cruce tiene una dimensión que va más allá del cinturón: una victoria de Muguruza lo instalaría entre los principales nombres del escalafón internacional y abriría la puerta a presentaciones fuera del país.

El próximo evento de CMP será este viernes en Bragado Club (Bragado) con el combate entre Nicolás Muguruza vs Pumita Silva por el título latino CMB (@ChinoMaidana_Promociones)

Para llegar a esta pelea, Muguruza tomó una decisión táctica: bajar de supermosca a mosca, categoría con límite de 50,8 kilos. La determinación surgió del análisis de su equipo tras la experiencia en Inglaterra frente a Jack Turner, actualmente entre los mejores del mundo en su división. El bragadense prepara la parte técnica con Alexis Broggi y la preparación física con Agustín Tapia, y viaja periódicamente a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para sesiones de sparring de nivel, con el respaldo del Sindicato de Camioneros. “Estamos muy bien preparados y vamos a salir con todo a ganar”, declaró el boxeador, según consignó Bragado TV.

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La velada del 28 que tendrá también la pelea profesional entre Rodrigo Yapura e Ignacio Bustos, contará con la presencia del propio Maidana y una decena de combates amateurs, en línea con el formato que CMP repitió en sus dos primeras presentaciones. La promotora también desarrolla un componente social paralelo a su actividad deportiva, con donaciones a clubes de barrio y comunidades vulnerables en distintas regiones de Argentina.