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Taiwán anunció que su ministro de Asuntos Exteriores asistirá a la reunión anual de líderes de las islas del Pacífico

La misión del ministro Lin Chia-lung al Foro de las Islas del Pacífico buscará debatir mecanismos que permitan profundizar las alianzas con los países insulares y mantener la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Indo-Pacífico ante la amenaza del régimen chino

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, pronuncia un discurso en una conferencia de prensa para medios extranjeros en Taipéi, Taiwán (REUTERS/Ann Wang/Archivo)
El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, pronuncia un discurso en una conferencia de prensa para medios extranjeros en Taipéi, Taiwán (REUTERS/Ann Wang/Archivo)
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El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, asistirá la próxima semana a la reunión anual de líderes de las islas del Pacífico, en Palaos, según anunció el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taipéi. La participación de Taiwán se produce un año después de que el régimen chino bloqueara su asistencia al evento anterior mediante protestas diplomáticas.

Lin Chia-lung partirá hacia Palaos el próximo jueves, antes del inicio de la cumbre, que se desarrollará del domingo hasta el 4 de septiembre. Palaos es uno de los 12 países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, junto con otras naciones del Pacífico como Tuvalu y las Islas Marshall. En cambio, China considera a Taiwán como parte de su territorio y rechaza la participación de Taipéi en organismos internacionales y los intercambios con gobiernos extranjeros.

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Durante su estancia, que se extenderá hasta el 3 de septiembre, Lin asistirá a encuentros paralelos al foro, incluyendo una reunión de diálogo entre Taiwán y los países miembros del PIF organizada por la secretaría del organismo, así como una visita a la Exposición de Prosperidad del Pacífico.

El ministro también mantendrá reuniones con los líderes de los tres aliados diplomáticos de Taipéi en el Pacífico (Palaos, Tuvalu e Islas Marshall) y otros “países amigos”, con el objetivo de profundizar la cooperación y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad regional.

Según un comunicado de la Cancillería taiwanesa, “Taiwán seguirá aprovechando su propia experiencia de desarrollo y transformación nacional para generar resultados tangibles mediante relaciones de asociación de beneficio mutuo, de manera que los países aliados y los socios de cooperación lo perciban de forma más palpable, conformando así un círculo virtuoso”.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung (REUTERS/Ann Wang/Archivo)
El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

El ministro Lin encabezará una delegación con representantes de los sectores de energía, tecnología, alimentación, construcción y agricultura. Según el comunicado oficial, la misión tiene previsto reunirse con aliados del Pacífico y otras naciones amigas para debatir mecanismos que permitan profundizar las alianzas de Taiwán con los países insulares y mantener la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Indo-Pacífico.

Desde 2019, países como Nauru, Kiribati y las Islas Salomón, miembros del Foro de las Islas del Pacífico, cambiaron su reconocimiento diplomático de Taipéi a Beijing. El año pasado, las Islas Salomón, anfitrionas de la cumbre, vetaron la presencia de Taiwán, lo que llevó a cancelar la invitación a todos los países externos, pese a la dependencia de los Estados insulares de la ayuda y la inversión internacional.

Taiwán participa en los mecanismos y actividades del foro desde 1993 bajo el nombre de “República de China/Taiwán” y mantiene el estatus de socio para el desarrollo en la entidad.

Se puede ver la bandera de Taiwán en un paso elevado antes de las celebraciones del Día Nacional en Taipéi, Taiwán (REUTERS/Ann Wang/Archivo)
Se puede ver la bandera de Taiwán en un paso elevado antes de las celebraciones del Día Nacional en Taipéi, Taiwán (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

La presencia de Lin se produce en un momento en el que Taipéi ha perdido varios aliados diplomáticos en el Pacífico. El caso más reciente es el de la República de Nauru, que en enero de 2024 rompió relaciones con Taiwán para establecerlas con China, reduciendo a doce el número de Estados que reconocen a la isla.

La cumbre del PIF tendrá lugar poco después de que China realizara una prueba de lanzamiento de un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas internacionales del Pacífico, acción que Australia, miembro del foro, describió como “desestabilizadora”.

(Con información de AFP)

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