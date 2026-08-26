Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 26 de agosto de 2026

La entidad previsional continúa con el pago de haberes y asignaciones de este mes, bajo un esquema organizado para ordenar el acceso a los depósitos y facilitar la acreditación en las cuentas bancarias

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
El calendario oficial de ANSES distribuye hoy los pagos de haberes y asignaciones, segmentando a los beneficiarios según terminación de DNI y tipo de prestación
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concreta hoy el pago de haberes y asignaciones para varios grupos de beneficiarios, de acuerdo con el cronograma oficial vigente para agosto. El organismo mantiene su esquema escalonado de acreditaciones, que distribuye el acceso a jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación asignada. La información responde al calendario publicado por ANSES y a los datos difundidos en sus canales oficiales.

Quiénes cobran hoy, 26 de agosto de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las personas titulares de jubilaciones y pensiones cuyo monto mensual supera el haber mínimo y tienen su DNI finalizado en 2 o 3 acceden hoy al cobro. El esquema de pagos para este segmento se extiende durante la última semana de agosto, agrupando dos terminaciones de documento por jornada operativa.

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Fachadas ANSES
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y titulares del Plan Desempleo, según DNI, acceden hoy al cobro de sus prestaciones

ANSES no otorga el bono extraordinario de $70.000 a quienes cobran por encima del haber mínimo, sino únicamente el haber mensual actualizado con la suba de movilidad. El incremento aplicado este mes es del 1,89%, según la actualización por inflación.

Prestación por Desempleo

El Plan Desempleo también efectúa acreditaciones este miércoles para los titulares cuyo DNI finaliza en 4 o 5. Esta ayuda está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa justa o por finalización de contrato. El circuito de pagos agrupa dos terminaciones de documento por día, iniciando el lunes 24 y concluyendo el viernes 28 de agosto.

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Otras prestaciones

Otras asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento o adopción), ya fueron acreditadas en días anteriores para quienes tienen DNI terminados en 9. Las Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez) y la Pensión Madre de 7 Hijos también cuentan con un período de pago extendido, aunque hoy no presentan acreditaciones específicas.

De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

Los montos de las jubilaciones y pensiones se actualizaron en agosto mediante la aplicación de un incremento del 1,89%, resultado del Índice de Precios al Consumidor de junio, según la fórmula de movilidad vigente. El haber mínimo mensual asciende a $489.775,93, compuesto por $419.775,93 de haber actualizado más un bono extraordinario de $70.000 otorgado por ANSES. Este bono solo corresponde a quienes perciben la mínima.

Los montos de jubilaciones y pensiones reflejan la actualización por movilidad y el bono extraordinario para quienes perciben el haber mínimo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los montos de jubilaciones y pensiones reflejan la actualización por movilidad y el bono extraordinario para quienes perciben el haber mínimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes superan el haber mínimo, el pago incluye únicamente la actualización por movilidad. El monto de la jubilación máxima se ubica en $2.824.694,50. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzan $363.843,15, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) suma $405.820,74. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el haber mínimo, situándose en $489.775,93.

La revisión de estos valores se realiza mensualmente. El próximo ajuste está previsto para septiembre, en función de la inflación de julio, de acuerdo con el mecanismo dispuesto por el Decreto 274/2024.

De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un ajuste en agosto, siguiendo el mecanismo de movilidad que rige para el sistema previsional. Los valores vigentes son los siguientes:

anses
Las asignaciones familiares y universales se ajustaron en agosto, contemplando incrementos para AUH, AUE y demás prestaciones sociales
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.848 por cada menor a cargo.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $75.433.
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $150.848.
  • Asignaciones de Pago Único: disponibles entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre para todas las terminaciones de documento.

Las Asignaciones Familiares de PNC también pueden ser cobradas en este período, sin distinción por terminación de DNI. Los pagos se efectúan de manera automática en la cuenta bancaria o entidad habitual de cada titular, sin necesidad de trámites adicionales.

Las personas beneficiarias pueden consultar la fecha y lugar de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, donde se detalla el calendario personalizado y los datos bancarios registrados.

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