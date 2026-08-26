Mundo

Ucrania reanudó sus ataques contra Wildberries, el “Amazon ruso”, con un nuevo golpe en Tambov

El gobernador regional, Yevgeny Pervyshov, confirmó que el incendio abarcó más de 100.000 metros cuadrados tras un ataque masivo con drones

El humo se eleva desde los almacenes de Wildberries en llamas tras un ataque con drones ucranianos, en Koledino, región de Moscú, Rusia, el 16 de agosto de 2026 (REUTERS/Archivo)
El humo se eleva desde los almacenes de Wildberries en llamas tras un ataque con drones ucranianos, en Koledino, región de Moscú, Rusia, el 16 de agosto de 2026 (REUTERS/Archivo)
Guardar

Las fuerzas ucranianas reanudaron los ataques contra Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia calificado como el “Amazon ruso”, tras varios días de ofensiva contra su competidor Ozon, según reportes de canales de monitoreo del 26 de agosto. Las explosiones afectaron la región de Tambov y territorios ucranianos bajo ocupación rusa.

El canal Exilenova Plus informó que un centro logístico de la empresa en Kotovsk, región de Tambov, fue alcanzado y se desató un incendio en las instalaciones. El gobernador regional, Yevgeny Pervyshov, confirmó que el incendio abarcó más de 100.000 metros cuadrados tras un ataque masivo con drones. Un empleado resultó herido durante el incidente, añadió el funcionario. El ataque anterior contra Wildberries del que se tiene constancia ocurrió el 16 de agosto, cuando su mayor centro logístico fue alcanzado en la región de Moscú.

PUBLICIDAD

En los últimos días, las fuerzas ucranianas también atacaron instalaciones de Ozon, principal competidor de Wildberries. El 24 de agosto, Kiev lanzó un bombardeo nocturno a gran escala contra Rusia, el cual impactó centros logísticos de Ozon, la instalación industrial de defensa Kombinat Kamenskiy y un avión de combate MiG-29, entre otros objetivos. Según reportes, los centros logísticos de Ozon también fueron atacados en Samara el 22 de agosto y en Orenburg durante la noche del 23 de agosto.

Además, este 26 de agosto, fuerzas ucranianas atacaron objetivos en Lugansk, ciudad ocupada por Rusia, donde se registró una gran explosión seguida de un incendio. En Crimea, el suministro eléctrico se interrumpió repetidamente durante cerca de una hora en el distrito de Bajchisarái y en Simferópol, en medio de los ataques ucranianos, según el canal de Telegram proucraniano Crimean Wind. También se reportaron explosiones en el distrito de Saky y cerca de Yevpatoriya en la península.

PUBLICIDAD

Las consecuencias de un ataque ucraniano contra almacenes del "Amazon ruso" (Europa Press/Archivo)
Las consecuencias de un ataque ucraniano contra almacenes del "Amazon ruso" (Europa Press/Archivo)

En la antesala a la última escalada por la invasión rusa, Ucrania recibió recientemente “unos pocos” interceptores estadounidenses Patriot, capaces de derribar misiles balísticos rusos, aunque el país necesita un número mucho mayor, según afirmó el martes el presidente Volodimir Zelensky. El mandatario evitó precisar cuántos misiles llegaron o qué país los suministró, pero subrayó la urgencia de reforzar la defensa aérea: “Necesitamos más. Necesitamos más”, declaró en una conferencia de prensa junto al presidente de Estonia, Alar Karis, en Kiev.

Zelensky también confirmó la recepción de futuros envíos del sistema de defensa aérea francés Crotale y misiles AIM para interceptación aérea, aunque no reveló los países proveedores. “Estos son misiles muy importantes para nosotros. Los usamos para interceptar misiles enemigos”, sostuvo.

La escasez de interceptores Patriot ya fue expuesta por Zelensky, cuando informó que los envíos de estos misiles se redujeron a la mitad desde 2023: ese año, Ucrania recibió 675 unidades, frente a 364 en todo 2025. Para 2026, la proyección es de solo 264 misiles, por lo que Kiev solicita a sus aliados al menos 300 interceptores adicionales antes del invierno, cuando Rusia suele intensificar los bombardeos contra la red eléctrica ucraniana.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente estonio Alar Karis participan en una conferencia de prensa al aire libre.

La dependencia de Ucrania por sistemas avanzados como los Patriot se explica por la velocidad y trayectoria de los misiles balísticos rusos, imposibles de interceptar con armamento local. La escasez se agravó desde que Estados Unidos e Israel redirigieron suministros a raíz del conflicto con Irán iniciado en febrero, lo que dejó a Kiev más vulnerable.

La Unión Europea anunció la decisión de liberar 6.100 millones de euros (unos USD 7.100 millones) en ayuda militar para reforzar la defensa antiaérea ucraniana, parte de un préstamo total de 90.000 millones de euros comprometido por el bloque. El lunes, cerca de 30 líderes se reunieron en Kiev, en el marco de la Coalición de Voluntarios copresidida por Francia, Alemania y el Reino Unido, para coordinar más apoyo militar. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el envío de nuevos misiles interceptores para fortalecer las defensas ucranianas.

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaUcraniaRusiaGuerra Rusia UcraniaWildberries

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras su despliegue en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln llegará a Tailandia

Un funcionario tailandés confirmó a Reuters que el buque de guerra estadounidense llegará la próxima semana al este del país con unos 5.000 tripulantes, después de abandonar la región en conflicto por la guerra contra Irán

Tras su despliegue en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln llegará a Tailandia

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo entre Irán y Omán para reabrir Ormuz, mientras EEUU intensifica la presión sobre Teherán

El descenso del precio del crudo se produjo después de que los países de Medio Oriente anunciaran el martes que discutieron “un corredor de navegación temporal conjunto” a través del estrecho y acordaron retirar las minas de la vía marítima

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo entre Irán y Omán para reabrir Ormuz, mientras EEUU intensifica la presión sobre Teherán

Anthropic se prepara para debutar en Wall Street: cinco claves sobre su negocio, sus pérdidas y su pulso con Trump

La operación, prevista para las próximas semanas, pondrá a prueba la capacidad de la compañía para atraer capital en los mercados públicos pese a sus elevadas necesidades de infraestructura y las pérdidas previstas para los próximos años

Anthropic se prepara para debutar en Wall Street: cinco claves sobre su negocio, sus pérdidas y su pulso con Trump

Irán amenazó con atacar intereses de Estados Unidos si Washington avanza con su ofensiva económica: “Deben pagar el precio”

El viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, aseguró que Teherán está preparado para afrontar cualquier escenario y advirtió que cuenta con “contramedidas” para responder ante la presión de Trump

Irán amenazó con atacar intereses de Estados Unidos si Washington avanza con su ofensiva económica: “Deben pagar el precio”

8 puentes colgantes y 15 meses sin atropellos: así es el programa amazónico que protege a los primates de Brasil

El programa Alta Floresta Não Atropela instaló estructuras con cámaras trampa en zonas de bosque fragmentado y registró 15.000 cruces seguros y el paso de seis especies de monos, incluido el tití de Alta Floresta, en peligro crítico de extinción desde 2019

8 puentes colgantes y 15 meses sin atropellos: así es el programa amazónico que protege a los primates de Brasil
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Emma Coronel habla de su batalla contra la depresión y revela por qué empezó a hacer transmisiones en vivo

Emma Coronel habla de su batalla contra la depresión y revela por qué empezó a hacer transmisiones en vivo

La película de culto ‘Donnie Darko’ por fin tendrá secuela: su director publica la novela y ya prepara una adaptación cinematográfica

Un estudio detecta cambios en la orina y la sangre de los bomberos 24 horas después de luchar contra un incendio

Enfrentamiento en Tepechitlán deja cuatro civiles armados abatidos: refuerzan seguridad en Zacatecas

Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan: la historia de 22 años de amor que llega a su fin

DEPORTES

Documento exclusivo: el gran paso que dio el Chino Maidana en una nueva etapa de su carrera

Documento exclusivo: el gran paso que dio el Chino Maidana en una nueva etapa de su carrera

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

ENTRETENIMIENTO

La película de culto ‘Donnie Darko’ por fin tendrá secuela: su director publica la novela y ya prepara una adaptación cinematográfica

La película de culto ‘Donnie Darko’ por fin tendrá secuela: su director publica la novela y ya prepara una adaptación cinematográfica

Taylor Swift recuerda con emoción a Dolly Parton tras su muerte: “Su legado será eterno”

Ryan Gosling prepara una nueva película de ‘Los Picapiedra’ centrada en Bam-Bam

Quentin Tarantino arremete contra el cine de los años 80: “Fueron bastante malos”

Avanza la secuela de “Cómo perder a un chico en 10 días” que podría reunir a Hudson y McConaughey tras 23 años