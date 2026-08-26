Ucrania reanudó sus ataques contra Wildberries, el “Amazon ruso”, con un nuevo golpe en Tambov

El humo se eleva desde los almacenes de Wildberries en llamas tras un ataque con drones ucranianos, en Koledino, región de Moscú, Rusia, el 16 de agosto de 2026 (REUTERS/Archivo)

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Las fuerzas ucranianas reanudaron los ataques contra Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia calificado como el “Amazon ruso”, tras varios días de ofensiva contra su competidor Ozon, según reportes de canales de monitoreo del 26 de agosto. Las explosiones afectaron la región de Tambov y territorios ucranianos bajo ocupación rusa.

El canal Exilenova Plus informó que un centro logístico de la empresa en Kotovsk, región de Tambov, fue alcanzado y se desató un incendio en las instalaciones. El gobernador regional, Yevgeny Pervyshov, confirmó que el incendio abarcó más de 100.000 metros cuadrados tras un ataque masivo con drones. Un empleado resultó herido durante el incidente, añadió el funcionario. El ataque anterior contra Wildberries del que se tiene constancia ocurrió el 16 de agosto, cuando su mayor centro logístico fue alcanzado en la región de Moscú.

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En los últimos días, las fuerzas ucranianas también atacaron instalaciones de Ozon, principal competidor de Wildberries. El 24 de agosto, Kiev lanzó un bombardeo nocturno a gran escala contra Rusia, el cual impactó centros logísticos de Ozon, la instalación industrial de defensa Kombinat Kamenskiy y un avión de combate MiG-29, entre otros objetivos. Según reportes, los centros logísticos de Ozon también fueron atacados en Samara el 22 de agosto y en Orenburg durante la noche del 23 de agosto.

Además, este 26 de agosto, fuerzas ucranianas atacaron objetivos en Lugansk, ciudad ocupada por Rusia, donde se registró una gran explosión seguida de un incendio. En Crimea, el suministro eléctrico se interrumpió repetidamente durante cerca de una hora en el distrito de Bajchisarái y en Simferópol, en medio de los ataques ucranianos, según el canal de Telegram proucraniano Crimean Wind. También se reportaron explosiones en el distrito de Saky y cerca de Yevpatoriya en la península.

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Las consecuencias de un ataque ucraniano contra almacenes del "Amazon ruso" (Europa Press/Archivo)

En la antesala a la última escalada por la invasión rusa, Ucrania recibió recientemente “unos pocos” interceptores estadounidenses Patriot, capaces de derribar misiles balísticos rusos, aunque el país necesita un número mucho mayor, según afirmó el martes el presidente Volodimir Zelensky. El mandatario evitó precisar cuántos misiles llegaron o qué país los suministró, pero subrayó la urgencia de reforzar la defensa aérea: “Necesitamos más. Necesitamos más”, declaró en una conferencia de prensa junto al presidente de Estonia, Alar Karis, en Kiev.

Zelensky también confirmó la recepción de futuros envíos del sistema de defensa aérea francés Crotale y misiles AIM para interceptación aérea, aunque no reveló los países proveedores. “Estos son misiles muy importantes para nosotros. Los usamos para interceptar misiles enemigos”, sostuvo.

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La escasez de interceptores Patriot ya fue expuesta por Zelensky, cuando informó que los envíos de estos misiles se redujeron a la mitad desde 2023: ese año, Ucrania recibió 675 unidades, frente a 364 en todo 2025. Para 2026, la proyección es de solo 264 misiles, por lo que Kiev solicita a sus aliados al menos 300 interceptores adicionales antes del invierno, cuando Rusia suele intensificar los bombardeos contra la red eléctrica ucraniana.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente estonio Alar Karis participan en una conferencia de prensa al aire libre.

La dependencia de Ucrania por sistemas avanzados como los Patriot se explica por la velocidad y trayectoria de los misiles balísticos rusos, imposibles de interceptar con armamento local. La escasez se agravó desde que Estados Unidos e Israel redirigieron suministros a raíz del conflicto con Irán iniciado en febrero, lo que dejó a Kiev más vulnerable.

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La Unión Europea anunció la decisión de liberar 6.100 millones de euros (unos USD 7.100 millones) en ayuda militar para reforzar la defensa antiaérea ucraniana, parte de un préstamo total de 90.000 millones de euros comprometido por el bloque. El lunes, cerca de 30 líderes se reunieron en Kiev, en el marco de la Coalición de Voluntarios copresidida por Francia, Alemania y el Reino Unido, para coordinar más apoyo militar. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el envío de nuevos misiles interceptores para fortalecer las defensas ucranianas.