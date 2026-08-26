Martín Cirio audicionó en Popstars y le dedicó una áspera frase a Nicki Nicole: “Hay caras no tan amigas”

Martín Cirio cruzó a Nicki Nicole antes de su audición en Popstars con una frase que expuso una tensión previa entre ambos (Video: Popstars, Telefe)

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Antes de ponerse a cantar frente al jurado de Popstars, Martín Cirio lanzó una advertencia en voz alta que dejó poco margen para la ambigüedad: “Voy a ver si paso y, si no paso, voy a ver por quién no paso”. La frase iba dirigida, con nombre implícito, a Nicki Nicole, sentada a metros de él como integrante del jurado. El momento, registrado durante el segundo programa del reality de Telefe, puso en pantalla una tensión que venía de años atrás y que ninguno de los dos había terminado de resolver.

Cirio se presentó ante el panel —integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García— en el marco de su rol de “coach espiritual” del programa, con la excusa de su “revancha personal”: en 2002 había ido al casting de la edición de Popstars que dio origen a Mambrú y fue rechazado. Esta vez cantó “Ven conmigo”, de Christina Aguilera, y antes de arrancar afiló el comentario: “Hay caras amigas y otras no tan amigas… y Nicki… mmm”, dijo, como si fuera una participante más sometiéndose a la evaluación del jurado. “Nicki Nicole, ojo”, advirtió.

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Martín Cirio participó en Popstars como coach espiritual y presentó su audición como una revancha personal tras su rechazo en el casting de 2002

La rosarina respondió con humor y sin entrar en el terreno del conflicto. Sonrió, siguió el juego y hasta hizo una referencia a la famosa advertencia de Mariano de la Canal a Marcelo Polino en el Bailando por un sueño: “Ojo con lo que me ponés, Polino”, lanzó, en una línea que el público captó de inmediato. La cantante tomó el cruce con gracia, aunque el trasfondo del intercambio era conocido por quienes siguen el mundo del streaming argentino.

La historia entre Cirio y la cantante no nació de un enfrentamiento público directo, sino de un gesto que el streamer nunca olvidó. Cuando Cirio atravesó su período de mayor exposición negativa —una denuncia judicial por presunta pedofilia a raíz de publicaciones humorísticas en redes sociales, que finalmente fue desestimada por la Justicia sin condena—, Nicki Nicole dejó de seguirlo en sus perfiles. Para el streamer, ese unfollow fue suficiente para incluirla en lo que él mismo denominó su “lista negra”.

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“No pasará que venga a mi stream, está en mi lista negra. Me dejó de seguir en la cancelación”, había dicho el streamer en una de sus transmisiones, sin rodeos. Y fue más allá: “Nada me importa menos que Nicki Nicole”, agregó en otra oportunidad, en un tono que mezclaba la ironía con el reproche genuino. La artista, por su parte, nunca respondió públicamente a esas declaraciones ni al apodo que Cirio le asignó en sus streams.

Coscu y Martín Cirio criticaron a Nicki Nicole en una transmisión y la acusaron de vincularse con streamers según su exposición (Video: X)

El conflicto tuvo otro capítulo cuando Coscu —cuyo nombre real es Martín Pérez Disalvo— participó de una transmisión junto a Martín Cirio y ambos cuestionaron públicamente a la cantante por la forma en que, según ellos, construía sus vínculos dentro del universo digital. Los dos pusieron el foco en las colaboraciones de Nicki con streamers populares y la acusaron de acercarse estratégicamente a figuras según su nivel de exposición. La rosarina tampoco respondió a ese episodio.

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La paradoja del reencuentro en Popstars no pasó desapercibida. Antes de la primera emisión del programa, ambos habían tenido un acercamiento en los camarines y sellado una suerte de tregua. Pero la convivencia semanal frente a las cámaras volvió a poner el tema sobre la mesa, y Cirio no desaprovechó la oportunidad de hacer referencia a la situación en el segundo programa, esta vez con el humor como vehículo.

Popstars se emite los lunes por Telefe y está disponible en simultáneo por Disney+ para toda Latinoamérica. El rol del creador de contenido como coach espiritual lo ubica en contacto permanente con las participantes y en la misma órbita que el jurado, lo que garantiza que la dinámica entre él y Nicki Nicole seguirá siendo uno de los ejes de atención del programa en las semanas que vienen.

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