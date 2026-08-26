Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

El periodista Gerard Romero en directo para Jijantes Fútbol Club brinda detalles de la novela del verano europeo sobre Julián Álvarez y el FC Barcelona

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El FC Barcelona tiene alrededor de 130 millones de euros apartados exclusivamente para una oferta final por Julián Álvarez y no destinará ese dinero a ningún otro fichaje antes del cierre del mercado, previsto para el martes 1 de septiembre. Así lo confirmó el periodista Gerard Romero en el programa Jijantes FC, quien precisó además que el club catalán no realizará más incorporaciones hasta que se produzcan salidas de jugadores del plantel actual.

Según Romero, la estrategia del Barça es clara: esperar y apostar todo por el delantero argentino del Atlético de Madrid. Los 130 millones están blindados y no se redirigirán hacia ningún otro objetivo, independientemente de lo que ocurra en los próximos días. La condición para que el club pueda avanzar en otras operaciones, como la del central zurdo Castello Lukeba —opción favorita del técnico Hansi Flick—, pasa por concretar antes las salidas de jugadores como Héctor Fort, Marc Casadó y Alejandro Balde. Sin esas ventas, el fichaje de Lukeba no será posible.

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La postura del Barcelona contrasta con la del Atlético de Madrid, que mantiene una negativa categórica a negociar con el club catalán. “Nunca hemos tenido la intención de venderlo”, reiteró el presidente colchonero, Enrique Cerezo, antes del partido ante el Villarreal. La directiva rojiblanca, encabezada por Miguel Ángel Gil Marín y el director deportivo Mateu Alemany, está dispuesta a escuchar ofertas únicamente de clubes fuera de España, con lo que descarta de plano tanto al Barça como al Real Madrid.

El delantero argentino fue abucheado durante toda la jornada en el Metropolitano

El panorama se complica aún más por el estado anímico del propio futbolista. En el partido del domingo ante el Villarreal, Álvarez recibió una lluvia de silbidos desde el banco de suplentes y fue abucheado cada vez que tocó el balón tras ingresar en el segundo tiempo. Al finalizar el encuentro, se retiró en solitario a los vestuarios: fue una decisión del club, no del jugador, según explicó el propio Simeone en conferencia de prensa. “El club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente”, afirmó el técnico argentino.

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El periodista Jota Jordi, del programa El Chiringuito, reveló el costo emocional que está pagando el delantero. “Él y su familia lo están pasando muy mal porque no se merecen todo esto. Me dicen que ha llorado. Y gente de su familia también”, sostuvo Jordi, quien además atribuyó la responsabilidad de la situación a la dirigencia colchonera: “Ha sido el Atlético de Madrid desde el mes de febrero, que sabía perfectamente lo que estaba pasando y que le han inducido y le han empujado a llegar hasta aquí. Y en el momento clave, lo han tirado a los leones”.

Según informó El Chiringuito, el Atlético busca activamente un acuerdo con el Arsenal y sería el propio club español el que tomó la iniciativa de llamar al conjunto londinense. “El Atlético está desesperado para que salga Julián, vista la situación que hay, y quiere que se vaya al Arsenal. La única obsesión es que no vaya al Barcelona aunque pague lo que pague”, detalló el periodista José Álvarez en ese programa. Una operación con los gunners podría alcanzar los 150 millones de euros, lo que representaría un récord en la Premier League.

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Un presentador y un invitado debaten en el programa El Chiringuito sobre la situación del futbolista Julián Álvarez. La emisión incluye gráficos con el logo del programa, un campo de fútbol y un estadio. Se plantean preguntas sobre si Álvarez es una víctima y se muestra interés en las opiniones de sus compañeros de equipo. El formato es un debate televisivo sobre actualidad deportiva.

El experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano advirtió, no obstante, que el Arsenal no presentará una oferta formal sin antes conocer la postura del propio jugador. “Arsenal solo presentará una oferta si Julián decide abrir la puerta al traspaso: su postura será clave. Hasta ahora, Julián solo quería fichar por el Barcelona”, publicó Romano. En la misma línea, el técnico de los gunners, Mikel Arteta, condicionó cualquier avance a que el delantero esté plenamente convencido del proyecto londinense, según recogió el diario británico Mirror.

Álvarez, de 26 años, llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City por 50 millones de euros, con contrato hasta 2030. Desde entonces, acumuló 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos. El técnico Diego Simeone lo considera una pieza central: “Tenemos que tratar de armar un equipo alrededor de él pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía y talento”, afirmó hace una semana. Pese a ello, la relación del jugador con el Wanda Metropolitano se quebró el 22 de junio, cuando tras la victoria de la selección argentina sobre Austria en el Mundial declaró: “Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

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Una publicación de Instagram reporta la interacción de Julián Álvarez con un fotomontaje que lo viste con la camiseta del FC Barcelona.

La voluntad del delantero sigue sin cambiar. En redes sociales, dio “me gusta” a un video de TikTok en el que se lo vinculaba con el conjunto azulgrana, un gesto que pasó inadvertido para pocos. Mientras el Barça aguarda con 130 millones reservados y el Atlético bloquea la operación, el mercado de pases en las cinco grandes ligas europeas cierra el martes 1 de septiembre.