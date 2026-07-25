Salud

Las dietas mediterránea y MIND se vinculan con mejores biomarcadores cerebrales

El trabajo, publicado en Scientific Reports, observó durante un lustro que una mayor adherencia a estos planes alimentarios se relacionó con menos beta-amiloide, proteína tau e inflamación en sangre, junto con mejor desempeño cognitivo

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Mujer adulta de pelo corto come con un tenedor un plato con salmón, quinoa y ensalada. En la mesa hay pan de pita, hummus y aceitunas negras.
La dieta mediterránea y la dieta MIND se vincularon con mejores puntajes cognitivos en un estudio de cinco años publicado en Scientific Reports (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta diseñada específicamente para proteger el cerebro puede reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer y frenar el deterioro cognitivo, según reveló un estudio de cinco años publicado en la revista científica Scientific Reports.

La investigación, que evaluó a 1.500 participantes durante un lustro, comparó los efectos neuroprotectores de la dieta mediterránea y la dieta MIND —sus siglas en inglés corresponden a Mediterranean-MIND Intervention for Neurodegenerative Delay— tanto en personas sanas como en pacientes con la enfermedad de Alzheimer.

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Los resultados mostraron que quienes siguieron ambos regímenes alimenticios presentaron puntajes cognitivos significativamente mejores, niveles más bajos de biomarcadores asociados al daño neuronal y una menor concentración de marcadores inflamatorios en sangre.

Aunque los dos patrones dietéticos demostraron beneficios claros, la dieta MIND registró una asociación ligeramente superior con la preservación cognitiva. La diferencia se volvió estadísticamente relevante en los análisis que incorporaron técnicas de aprendizaje automático para predecir la evolución del estado cognitivo de los participantes a lo largo del tiempo.

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Qué propone la dieta MIND

Variedad de alimentos saludables dispuestos sobre una mesa de madera: ensalada de hojas verdes, vegetales asados, pollo a la parrilla, salmón, arroz integral, quinoa, bayas, frutos secos, legumbres y aceite de oliva.
La dieta MIND prioriza frutas del bosque, verduras de hoja verde, cereales integrales, legumbres y frutos secos para proteger el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta MIND prioriza el consumo de alimentos de origen vegetal: frutas del bosque, verduras de hoja verde, cereales integrales, legumbres y frutos secos. También incorpora pescado y aves de corral como fuentes proteicas preferentes, y limita el consumo de carnes rojas, alimentos con alto contenido de grasa saturada y productos con azúcar añadida.

Sandra Darling, médica especialista en medicina preventiva de Cleveland Clinic, señaló que estos alimentos aportan nutrientes clave capaces de reducir la inflamación y proteger las células cerebrales. “La dieta MIND es en la que me enfoco porque los estudios de investigación han demostrado que reduce el riesgo de la enfermedad de Alzheimer”, afirmó en declaraciones recogidas por Cleveland Clinic.

El estudio publicado en Scientific Reports reforzó esa perspectiva al identificar los micronutrientes que más se correlacionan con una mejor función cognitiva: los polifenoles, los ácidos grasos omega-3 y las vitaminas del grupo B.

Los participantes con mayor adherencia a ambas dietas presentaron niveles más bajos de beta-amiloide, proteína tau y filamentos de neurofilamentos —indicadores del daño neuronal— así como concentraciones reducidas de citocinas inflamatorias como la interleucina-6 (IL-6), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la proteína C reactiva (PCR).

El rol de la cocina casera

Uno de los factores que Cleveland Clinic subraya en su análisis es la importancia de preparar las comidas en casa. Según Darling, cocinar con ingredientes enteros y mínimamente procesados permite reducir la ingesta de sodio en exceso, aceites poco saludables, grasas saturadas y azúcar, componentes frecuentes en los ultraprocesados industriales.

“Preparar más comidas en casa usando esos alimentos integrales y mínimamente procesados le da a nuestro cerebro los nutrientes que necesita”, afirmó la especialista.

Cerebro humano translúcido con líneas de energía roja y naranja en su interior, rodeado de una red de neuronas y puntos de luz.
La dieta MIND mostró una asociación ligeramente superior con la preservación cognitiva frente a la dieta mediterránea en los análisis del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consejo apunta a una realidad documentada: la dieta occidental contemporánea, cargada de ultraprocesados, es señalada por la literatura científica como uno de los factores que aceleran la inflamación sistémica, un mecanismo vinculado al avance del deterioro cognitivo.

Genética y respuesta individual

El estudio publicado en Scientific Reports también abrió una línea de análisis genético. Los investigadores hallaron que los portadores del alelo APOE-ε4, uno de los principales factores de riesgo genético para el Alzheimer, podrían tener respuestas variables a las intervenciones dietéticas. Ese hallazgo abre preguntas sobre la necesidad de personalizar las recomendaciones nutricionales según el perfil genético y metabólico de cada individuo.

La investigación subrayó que tanto la dieta mediterránea como la dieta MIND constituyen estrategias no farmacológicas con respaldo científico para la prevención y el manejo del Alzheimer. Los autores del estudio indicaron que se requieren más investigaciones para optimizar las recomendaciones dietéticas de acuerdo con la predisposición genética de cada paciente.

Darling, por su parte, señaló que la alimentación no actúa de forma aislada. Según la especialista de Cleveland Clinic, el ejercicio regular, el sueño adecuado y el manejo del estrés también contribuyen a preservar la salud cerebral a largo plazo.

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