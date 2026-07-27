Sociedad

Murió la ballena que estaba encallada en el Río de la Plata

La Fundación Temaikén confirmó el deceso del ejemplar a través de sus redes sociales

Guardar
Google icon

La Fundación Temaiken es la encargada del operativo en el Río de la Plata

La ballena sei que había quedado varada en el Río de la Plata, frente al partido de San Isidro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, murió en la zona conocida como Bajos del Temor, y que desencadenó un operativo de rescate que involucró a la Fundación Temaikèn y a la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Dicha fundación confirmó el deceso a través de sus redes sociales: “Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir”.

PUBLICIDAD

El animal fue avistado este viernes pasado tras haber encallado el día anterior, y el personal especializado confirmó que el cetáceo estaba con vida en ese entonces. Aunque se encontraba en situación crítica.

Tres personas asisten a una ballena varada en aguas poco profundas de una costa, con el cielo nublado. Incluye texto sobre el fallecimiento del animal
Equipo de rescatistas asiste a una ballena sei encallada en la costa, cuya muerte se confirmó tras los esfuerzos por salvarla.

El ejemplar (Balaenoptera borealis), de aproximadamente 7 metros, apareció en un banco de arena del Río de la Plata. Esta especie, frecuente en el Mar Argentino, suele migrar hacia el norte en esta época, con ejemplares que se observan habitualmente entre Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del río, según informaron desde Temaikèn.

PUBLICIDAD

Los especialistas consideraron que la desorientación del animal pudo deberse a factores ambientales o a un problema de salud, lo que provocó que nadara río arriba hasta quedar varada.

El operativo de rescate tuvo como objetivo aprovechar la marea creciente para intentar guiar al animal desde el Río de la Plata hacia aguas más profundas y mar abierto. Dos embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, BP-5217 y SR-6815, participaron junto a cinco especialistas de la Fundación Temaikèn, bajo la coordinación de José Luis Torres. En el lugar, el equipo se encargó de mantener la piel de la ballena húmeda, medida que ayuda a reducir el estrés y mejora sus posibilidades de recuperación, mientras se evaluó cómo liberarla. La Fundación Cethus también colaboró en el operativo.

Las tareas se vieron dificultadas por las características geográficas del área conocida como Bajos del Temor, en el Pasaje del Sueco, donde las variaciones de marea y la presencia de bancos de arena complican la navegación.

La ballena varada en San Isidro
La ballena varada en San Isidro

De acuerdo con datos proporcionados a Infobae por la Prefectura, la marea alcanzó los 0,70 metros a las 18, con una bajante estimada de 0,30 metros para las 23:30. El plan apuntó a utilizar el aumento del nivel del agua para liberar al cetáceo y conducirlo hacia sectores más profundos, desde donde pueda regresar al exterior del Río de la Plata y al mar.

Sin embargo, la condición del animal ya era crítica. Al quedar varada, la ballena soportó su peso sobre el vientre, lo que afectó el funcionamiento de sus órganos internos. Desde Temaikèn señalaron que el esfuerzo se orientó a brindarle la mejor oportunidad de sobrevivir y regresar a su ambiente natural.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasFundación TemaikénBallenaSan IsidroProvincia de Buenos AiresRío de la Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió un mecánico de 35 años al volcar con un jeep que probaba en una playa de Necochea

Santiago Duca era un apasionado de los vehículos 4x4 y padre de dos niñas. El accidente ocurrió en una zona costera al sur de Necochea cuando circulaba a gran velocidad

Murió un mecánico de 35 años al volcar con un jeep que probaba en una playa de Necochea

Humedad y tormentas por las noches: cómo estará el tiempo durante la última semana de julio

Las temperaturas mínimas descenderán progresivamente hasta los 7°C el jueves. Mientras tanto, rigen alertas para este lunes en varias provincias

Humedad y tormentas por las noches: cómo estará el tiempo durante la última semana de julio

Apuñalaron a un joven a la salida de un boliche en Chaco y detuvieron a cuatro personas

El hecho ocurrió cerca de las 6.45 en las inmediaciones del local bailable de Resistencia

Apuñalaron a un joven a la salida de un boliche en Chaco y detuvieron a cuatro personas

Ofrecieron una recompensa de $5 millones para obtener información sobre Micaela Albornoz a un mes de su desaparición

La mujer de 32 años fue captada por una cámara de seguridad sobre la ruta 34 en Santa Fe durante el fin de semana. Ese fue el último rastro que se conoció de ella

Ofrecieron una recompensa de $5 millones para obtener información sobre Micaela Albornoz a un mes de su desaparición

Encontraron el cuerpo del último de los cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

Se trata de Damián Giubu, quien salió a pescar el 14 de junio junto a sus amigos desde la costa de Hudson. Sus cadáveres fueron apareciendo en diferentes lugares de las costas argentinas y uruguayas

Encontraron el cuerpo del último de los cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

DEPORTES

La sincera reflexión de Alexander Díaz, jugador de Riestra, tras marcarle un golazo espectacular a Boca Juniors

La sincera reflexión de Alexander Díaz, jugador de Riestra, tras marcarle un golazo espectacular a Boca Juniors

El Flaco López habló tras su debut en el Mundial con la selección argentina: “Vamos a luchar por ganar la cuarta”

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

El análisis de Mostaza Merlo sobre la selección argentina, los secretos de Racing y la revelación de su presente amoroso

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

TELESHOW

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Duilio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Cuando no cumplir la palabra es la forma más grave de corrupción

Cuando no cumplir la palabra es la forma más grave de corrupción

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones