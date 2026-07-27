Murió la ballena que estaba encallada en el Río de la Plata

La Fundación Temaiken es la encargada del operativo en el Río de la Plata

La ballena sei que había quedado varada en el Río de la Plata, frente al partido de San Isidro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, murió en la zona conocida como Bajos del Temor, y que desencadenó un operativo de rescate que involucró a la Fundación Temaikèn y a la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Dicha fundación confirmó el deceso a través de sus redes sociales: “Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir”.

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El animal fue avistado este viernes pasado tras haber encallado el día anterior, y el personal especializado confirmó que el cetáceo estaba con vida en ese entonces. Aunque se encontraba en situación crítica.

Equipo de rescatistas asiste a una ballena sei encallada en la costa, cuya muerte se confirmó tras los esfuerzos por salvarla.

El ejemplar (Balaenoptera borealis), de aproximadamente 7 metros, apareció en un banco de arena del Río de la Plata. Esta especie, frecuente en el Mar Argentino, suele migrar hacia el norte en esta época, con ejemplares que se observan habitualmente entre Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del río, según informaron desde Temaikèn.

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Los especialistas consideraron que la desorientación del animal pudo deberse a factores ambientales o a un problema de salud, lo que provocó que nadara río arriba hasta quedar varada.

El operativo de rescate tuvo como objetivo aprovechar la marea creciente para intentar guiar al animal desde el Río de la Plata hacia aguas más profundas y mar abierto. Dos embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, BP-5217 y SR-6815, participaron junto a cinco especialistas de la Fundación Temaikèn, bajo la coordinación de José Luis Torres. En el lugar, el equipo se encargó de mantener la piel de la ballena húmeda, medida que ayuda a reducir el estrés y mejora sus posibilidades de recuperación, mientras se evaluó cómo liberarla. La Fundación Cethus también colaboró en el operativo.

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Las tareas se vieron dificultadas por las características geográficas del área conocida como Bajos del Temor, en el Pasaje del Sueco, donde las variaciones de marea y la presencia de bancos de arena complican la navegación.

La ballena varada en San Isidro

De acuerdo con datos proporcionados a Infobae por la Prefectura, la marea alcanzó los 0,70 metros a las 18, con una bajante estimada de 0,30 metros para las 23:30. El plan apuntó a utilizar el aumento del nivel del agua para liberar al cetáceo y conducirlo hacia sectores más profundos, desde donde pueda regresar al exterior del Río de la Plata y al mar.

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Sin embargo, la condición del animal ya era crítica. Al quedar varada, la ballena soportó su peso sobre el vientre, lo que afectó el funcionamiento de sus órganos internos. Desde Temaikèn señalaron que el esfuerzo se orientó a brindarle la mejor oportunidad de sobrevivir y regresar a su ambiente natural.