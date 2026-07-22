Qué comer cuando hay antojo dulce, según oncólogos

Tres oncólogos afirmaron que la fruta es la mejor opción ante un antojo dulce y la vincularon con un menor riesgo de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se presenta el antojo de algo dulce, el mejor recurso es la fruta: una elección que, según la evidencia disponible, puede asociarse con menor riesgo de cáncer, a diferencia de la creencia extendida de que cualquier azúcar “alimenta” directamente a los tumores, coincidieron tres oncólogos consultados por la revista Parade.

La relación entre azúcar y cáncer, explicaron los especialistas, no es directa sino indirecta. Un metaanálisis de 2023 publicado en World Journal of Gastroenterology, que reunió datos de más de un millón de personas, halló que quienes consumían con regularidad frutas como cítricos, manzanas, sandía y kiwi tenían un 9% menos de riesgo de cáncer colorrectal que quienes no lo hacían.

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En la misma línea, un metaanálisis de 2025 publicado en el Journal of Cancer Prevention encontró una asociación entre el consumo habitual de cítricos y un menor riesgo de cáncer de pulmón.

El azúcar eleva el riesgo de cáncer de forma indirecta

Nathan Handley, director del Programa de Recuperación Integrativa del Cáncer en el Marcus Institute of Integrative Health de Jefferson Health, afirmó que comer azúcar no “alimenta” los tumores en la forma en que suele sugerirse. Explicó que, aunque muchas células cancerosas metabolizan la glucosa más rápido que las células normales, eso no significa que ingerir azúcar impulse de manera directa el crecimiento tumoral.

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Un metaanálisis de 2023 asoció el consumo regular de cítricos, manzanas, sandía y kiwi con un 9% menos de riesgo de cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Handley precisó que el vínculo real suele pasar por el exceso de calorías y la obesidad. Los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar añadido favorecen el aumento de peso, y la obesidad es una causa conocida de al menos 13 tipos de cáncer.

Dillon Cason, hematólogo-oncólogo del Lehigh Valley Topper Cancer Institute, también parte de Jefferson Health, agregó que la obesidad coloca al organismo en un estado de inflamación crónica que puede facilitar el crecimiento de células cancerosas. Tingting Tan, oncóloga del centro oncológico City of Hope Newport Beach, en California, Estados Unidos, coincidió en que una dieta rica en azúcares añadidos no causa cáncer por sí sola, pero sí puede contribuir al aumento de peso y a la obesidad, asociadas con varios tipos de tumores.

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La médica recordó además que el desarrollo del cáncer responde a una interacción compleja entre genética, exposiciones ambientales y hábitos de vida. Handley sumó otra vía posible: existen pruebas de que las dietas altas en azúcares añadidos alteran la insulina y otras hormonas relacionadas de un modo que podría incrementar el riesgo oncológico de manera independiente.

La relación entre azúcar y cáncer no es directa, sino que suele pasar por el exceso de calorías, el aumento de peso y la obesidad - Crédito: Freepik

Las bebidas azucaradas, el mayor riesgo según los oncólogos

Los tres oncólogos señalaron que la fuente de azúcar más preocupante no es un postre específico, sino las bebidas azucaradas: gaseosas, jugos de fruta, bebidas energéticas, cafés saborizados y té helado endulzado. Según Handley, se trata de la principal fuente de azúcar añadido y del grupo que más consistentemente se ha vinculado con riesgo de cáncer en estudios poblacionales.

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El especialista puso un ejemplo concreto: una lata de gaseosa contiene unas 10 cucharaditas de azúcar, sin fibra y sin capacidad de saciedad. Eso eleva la glucosa en sangre y suma calorías que pueden pasar inadvertidas. De acuerdo con las guías de supervivencia de la red oncológica National Comprehensive Cancer Network, el consumo de azúcar refinado debería limitarse a menos de seis cucharaditas diarias. Una sola lata de gaseosa, ya supera ese umbral.

Cason añadió que no existe un alimento dulce único con el riesgo más alto, pero sí generan mayor inquietud los productos con jarabe de maíz de alta fructosa y otros azúcares muy procesados. La gaseosa figura entre los ejemplos más claros.

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Fruta: la alternativa que los oncólogos prefieren al azúcar

Cuando quieren algo dulce, los tres especialistas dijeron que recurren a la fruta. La diferencia frente a los productos con azúcar añadido está en su composición: además del azúcar natural, aporta fibra, que ayuda a amortiguar el impacto sobre la glucosa y la insulina. Esa fibra también produce ácidos grasos de cadena corta durante la digestión. El artículo señala que esos compuestos fortalecen el revestimiento del colon y favorecen la muerte celular en células dañadas o mutadas.

Los especialistas señalaron que las bebidas azucaradas son la fuente de azúcar añadido más vinculada con el riesgo de cáncer en estudios poblacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta contiene además antioxidantes, que ayudan a prevenir y reducir la inflamación, uno de los procesos que impulsan el cáncer, y pueden ralentizar la progresión tumoral en ciertos casos. Las bayas destacan por su alto contenido de antioxidantes y son una de las opciones preferidas tanto de Handley como de Cason.

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Tan elige otra combinación cuando busca algo dulce. Señaló que uno de sus tentempiés favoritos es un durazno maduro con un puñado de pistachos, porque la fruta satisface el antojo de manera natural y los frutos secos aportan proteínas y grasas saludables que vuelven la colación más saciante.

Además de la fruta, Cason y Handley indicaron que también eligen chocolate negro con un contenido de cacao del 70% o más. Como ocurre con la fruta, ese alimento contiene antioxidantes, en este caso flavanoles, y algunas investigaciones sugieren que su consumo regular podría ayudar a reducir el riesgo de cáncer de colon, aunque la revista advirtió que todavía hacen falta más estudios en humanos para confirmarlo.

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El mensaje central, de acuerdo con los oncólogos, es que un alimento dulce aislado no crea células cancerosas. Lo que más pesa son los patrones generales de alimentación: desplazar el dulzor desde los azúcares añadidos y procesados hacia alimentos enteros naturalmente dulces, sin convertir el postre ocasional en un problema por sí mismo.