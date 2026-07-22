El regalo de un niño que emocionó a Lionel Scaloni en su visita a Pujato

Un niño sorprendió a Scaloni en Pujato y le regaló la Scaloneta

Al regresar a su pueblo natal tras la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni recibió un emotivo regalo en Pujato, donde un niño le obsequió una réplica en miniatura de “La Scaloneta”. La escena, registrada por vecinos y difundida en redes sociales, se produjo luego de que el entrenador de la selección argentina llegara a la casa de sus padres, ubicada en esta localidad del interior de Santa Fe.

El retorno de Scaloni a la Argentina estuvo marcado por el recibimiento de los habitantes de Pujato, localidad donde creció y a la que suele regresar en momentos clave de su carrera. Según se observó en videos compartidos por residentes, el técnico se detuvo a saludar y fotografiarse con quienes se acercaron a su domicilio familiar. En ese contexto, un niño avanzó entre la multitud portando un colectivo en miniatura que representa a “La Scaloneta”, el apodo que identificó a la selección desde que Scaloni asumió su dirección técnica.

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La reacción del entrenador fue de sorpresa al recibir el pequeño colectivo pintado de celeste y blanco, adornado con stickers de las copas conquistadas recientemente. La inscripción en uno de los laterales, “¿qué mirá, bobo? Andá pa’ allá”, evoca la frase que Lionel Messi pronunció tras el cruce con un jugador de Países Bajos durante el Mundial de Qatar 2022, y que se volvió parte del folclore futbolístico argentino.

Scaloni tomó el regalo y buscó un lugar sobre la carrocería para firmar, creyendo que el niño le pedía un autógrafo. En ese momento, la madre del menor, quien acompañaba la entrega, aclaró el verdadero propósito del gesto: “¡Es para vos, Lio: es para vos!”, se escucha decir en la grabación.

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El entrenador reaccionó agradeciendo a la familia por la muestra de afecto y compartió un momento de cercanía con el niño, a quien le dio un beso y con quien posó para una fotografía. Luego, Scaloni entregó la miniatura a uno de sus allegados, quien la llevó al interior de la casa.

La construcción simbólica de “La Scaloneta” trascendió lo deportivo para convertirse en una marca de identidad y pertenencia para los hinchas argentinos. El regalo entregado en Pujato sintetizó ese sentimiento colectivo que se consolidó durante el ciclo del DT al frente de la selección. En esta etapa el conjunto Albiceleste conquistó dos Copas América, la Finalissima, el Mundial de Qatar y la llegada a una nueva final mundialista en 2026.

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La presencia de Scaloni en Pujato luego de la derrota ante España revalidó una costumbre que el entrenador mantiene tras cada competencia importante: refugiarse en el ámbito familiar y reencontrarse con sus raíces.

Durante su charla con la prensa al llegar a su ciudad natal, el director técnico del conjunto nacional recalcó que el árbitro del partido no incidió en el resultado de la final del Mundial ante España: “No, perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos, es la realidad. A veces, está bueno reconocer. Eso nos hará mejores, sin duda”.

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“Somos un equipo que siempre quiere luchar hasta el final. Cuando no salen las cosas, hay que reconocer que el rival juega, puede ser superior, pero siendo superior les pusimos las cosas difíciles. Perdimos, no fuimos vencedores de la Copa, pero es para estar satisfechos, realmente”, añadió el Gringo.

Antes, a la salida del predio de Ezeiza, tras el recibimiento de la gente durante la noche del lunes bajo la lluvia, el DT explicó su postura actual sobre su continuidad al frente del combinado nacional. “Yo creo que son cosas que después de un torneo así, son cosas normales, son cosas que uno puede decir, se replantea. Y hasta diciembre, como digo, estamos acá. Yo creo que de verdad lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo y después lo que pase más adelante...Lo más importante es Argentina, la Selección. Quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es esta unión, esta conexión. No sé si hemos vuelto a tener, yo creo que nunca lo perdimos”, reflexionó ante los medios que lo frenaron mientras conducía su auto.

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