Ciencia

Por qué elegir la música correcta antes de estudiar puede cambiar por completo el resultado

Investigadores australianos descubrieron que los estudiantes ajustan lo que escuchan según la dificultad de cada tarea, usando la música para regular la motivación y el bienestar emocional antes de ponerse a trabajar

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Plano medio de una estudiante joven con cabello recogido, suéter gris y auriculares negros, escribiendo en un cuaderno junto a su laptop en una biblioteca.
La música para estudiar y trabajar también puede regular activación, motivación, bienestar emocional y el impacto del entorno durante una tarea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música para estudiar y trabajar no aparece solo en el debate sobre la concentración: varios trabajos recientes apuntan a que también puede ayudar a regular activación, motivación, bienestar emocional y el impacto del entorno mientras se realiza una tarea. Según la revista de divulgación científica Muy Interesante, esa lectura desplaza la discusión hacia la autorregulación.

La música para estudiar y trabajar puede servir para aliviar tensión, amortiguar conversaciones cercanas, combatir el tedio, conservar el impulso y hacer más llevaderas las sesiones largas. Su efecto depende de la tarea, del contexto y de las características de cada persona, no de una regla única, según Muy Interesante.

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Durante decenios, la discusión científica giró alrededor de una pregunta más estrecha: si escuchar música ayuda o perjudica el rendimiento. Algunos estudios detectaron beneficios en ciertas condiciones, otros vieron el efecto contrario y otros apenas encontraron diferencias.

La psicóloga educativa Bridget Daleiden y estudios publicados en Psychology of Music, revista académica, y Frontiers in Psychology, revista científica, amplían ese marco. La idea es que el cerebro no busca solo rendir más, sino ajustar su estado antes y durante actividades que exigen atención sostenida.

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Jóvenes profesionales con auriculares y laptops trabajan en una oficina moderna con plantas y luz natural; las pantallas muestran personas viendo series o películas.
Los hallazgos científicos sobre música para estudiar y trabajar desplazan la discusión desde la concentración hacia la autorregulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de asimilar conceptos, resolver un ejercicio complejo o redactar un documento, el cerebro necesita cierto equilibrio entre activación, motivación y bienestar emocional. El estrés, el aburrimiento, la apatía, el ruido ambiental o el cansancio también influyen en la capacidad de mantener el foco.

Cómo cambia la música según el tipo de tarea

Un equipo de investigadores australianos observó que los estudiantes no usan siempre la misma música ni la eligen por inercia. Ajustan lo que escuchan según el grado de dificultad de la tarea pendiente.

Cuando leen o tratan de comprender contenidos complejos, suelen inclinarse por composiciones instrumentales, pausadas y con menor densidad sonora. En cambio, para labores mecánicas o repetitivas predominan piezas rápidas y con letra.

Ese patrón sugiere que muchas personas modifican de forma deliberada su entorno acústico según la exigencia mental del momento. La música pasa así a formar parte de la preparación del ambiente de trabajo o estudio.

Los efectos que van más allá de la concentración

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las composiciones instrumentales y pausadas predominan en la lectura y la comprensión de contenidos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las respuestas recogidas en ese estudio indican que reforzar la concentración fue un motivo frecuente, pero no el único. Muchos participantes dijeron que recurrían a la música para aliviar la tensión, amortiguar conversaciones cercanas, combatir el tedio o sostener el impulso durante sesiones largas.

Daleiden resumió esa idea en The Conversation, sitio de análisis y divulgación, al señalar que la literatura científica se centró durante años en si la música elevaba o deterioraba el rendimiento. Ese planteamiento dejaba fuera que quien elige una canción también intenta influir en cómo se siente mientras se prepara y ejecuta la tarea.

Bajo esa perspectiva, una melodía con letra puede interferir cuando el cerebro procesa lenguaje, en especial al leer. Esa misma pieza también puede servir para empezar una actividad tediosa, reducir la sensación de aislamiento o mantener energía en tareas rutinarias, según detalla Muy Interesante.

Los modelos psicológicos citados en el texto fuente apuntan en la misma dirección desde ángulos distintos. Unos destacan la competencia por recursos mentales al procesar un escrito y otros subrayan la capacidad de la música para modular activación, estado de ánimo y predisposición ante un desafío.

Por qué no existe una fórmula universal

Un hombre de perfil con auriculares negros trabaja en una laptop oscura, sus manos en el teclado. Al fondo, una mujer usa una laptop blanca. Hay estanterías de libros
Las diferencias individuales, incluidos perfiles compatibles con TDAH, refuerzan que no existe una fórmula universal para la música para estudiar y trabajar

Un grupo canadiense añadió otro matiz al analizar diferencias individuales. Los participantes con un perfil compatible con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) usaban con mayor frecuencia ese fondo sonoro en tareas intelectualmente demandantes y preferían obras más estimulantes que el resto.

El texto aclara que ese hallazgo no equivale a identificar una lista de reproducción ideal. La conclusión es más acotada: cada persona parece apoyarse en la música para cubrir necesidades concretas.

Además, tanto quienes mostraban síntomas compatibles con TDAH como quienes no los mostraban cambiaban las propiedades de lo que escuchaban según el tipo de ocupación. Esa variabilidad ayuda a explicar por qué no existe una respuesta universal ni una receta válida para todos.

El mismo tema puede dar a alguien el impulso para empezar una tarea y, al mismo tiempo, distraer a otra persona frente a un texto complejo. Más que delegar el rendimiento en una canción, muchos oyentes usan la música para ajustar el estado mental y emocional con el que afrontan el trabajo o el estudio.

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