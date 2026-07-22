Los nuevos gestos que hace el Gobierno con las provincias para tratar de suspender las PASO del 2027

El jefe de Gabinete, Diego Santilli. (Jaime Olivos)

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunció al interior del Gobierno que en los próximos días mantendrá encuentros con gobernadores para formalizar convenios clave. Aunque se tratan de gestiones particulares con las respectivas provincias, estas charlas no escapan de la lógica de construcción con actores de la oposición que tiene la Casa Rosada a los fines de poder incrementar las posibilidades de avanzar con las reformas libertarias.

Las próximas actividades en agenda fueron anunciadas después de la reunión que mantuvo la Mesa Política ayer por la tarde en la Casa Rosada. Allí destacaron la firma que habrá este mediodía con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para el traspaso de obras viales; pero también se anunciaron dos viajes que mantendrá la próxima semana. Una será a la provincia de Catamarca y otra en Santiago del Estero para avanzar en proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras (como el sistema Albigasta), además de otros planes de infraestructura.

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En Catamarca creen que pueden recibir a Santilli cerca del 1 de agosto. Ya hubo contactos entre ambas esferas y no se descarta que al viaje pueda ir Javier Milei. La condición de posibilidad para que el Presidente vaya es que el clima acompañe: y es que quieren llevarlo a ver diferentes áreas productivas mineras de litio en la Puna catamarqueña, más específicamente al Salar del Hombre Muerto.

Hay un único inconveniente: el clima. En los últimos días comenzó un temporal de nieve de magnitudes que forzó a las autoridades a tener que realizar tareas de rescate a turistas y mineros varados. Si es así, Casa Militar, la fuerza encargada de la custodia y la seguridad presidencial, no va a convalidar un viaje de esas características.

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“Es muy difícil para gente que no es de acá hacerlo por tierra. Por aire es más fácil pero tienen que tener cuidado. Si quiere venir Diego Santilli, no tenemos problema. Ya tenemos experiencia en rescatar a personas del PRO. Al margen del chiste, estaría bueno que venga”, afirmaron cerca de Jalil. La alusión es a un aterrizaje de emergencia que tuvo que realizar un helicóptero que llevaba a funcionarios del área presidencial de Mauricio Macri en los albores de 2018.

Santilli viajaría a Catamarca a sabiendas de que Jalil -uno de los gobernadores con más poder legislativo propio al interior del Congreso de la Nación- ya dijo públicamente que está en favor de eliminar las PASO. No es la misma postura que han marcado diferentes jefes provinciales que tienen el mismo poder. Uno de ellos es Elías Suárez, gobernador de Santiago del Estero. Días atrás afirmó: “Mientras más participación haya, más se favorece a la democracia”.

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Tanto voceros de Santilli como de Suárez afirman que no hubo contacto entre ambos y que la aparición en la provincia no está confirmada. Sin embargo, desde Nación indican que está la voluntad de ir. Y desde Santiago del Estero no tienen problema en recibirlo.

En el Gobierno afirman que es “muy difícil” que el Gobierno pueda eliminar las PASO, pero sí que hay mayores chances de suspenderlas. Aunque asumió como jefe de Gabinete hace algo más de un mes y comenzó a ganar poder con la obtención de diferentes áreas estatales, la evaluación de Santilli a los ojos de los Milei está altamente influida por las negociaciones que vaya a tener para la quita de las Primarias del calendario electoral del año próximo. Es la principal tarea que le dieron los hermanos libertarios.

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Puertas adentro, el ministro coordinador afirma que, a diferencia de la gestión de Manuel Adorni, le está dando “volumen político” a sus actividades y que la reforma política va a poder aprobarse porque hay una posición mayoritaria en el electorado en favor de la suspensión de las PASO. “La reforma política le sirve al Presidente, pero es algo que también lo ve la gente. Los partidos compiten en sus primarias en la gran parte del mundo, no tenés a los 40 millones metiéndose. El electorado entiende que son 300 millones de dólares para una instancia electoral que, además, te alarga mucho la incertidumbre en todo el año calendario”, afirman.

La lectura que tiene Santilli al respecto de todas las políticas es que tiene que existir un esquema y una cierta cantidad de acuerdos que puedan incrementar sustancialmente las posibilidades de Milei de ser reelecto: “Tiene que hacer un goberno no peronista que reelija, eso es lo que va a dar previsibilidad hacia adelante y generar condiciones para que se termine de estabilizar la macroeconomía”.

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Al interior del círculo que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afirman que el oficialismo va a tener que “quemar naves” para que se produzca la reforma que tanto buscan. “La quita de las PASO va a tener que existir. La vamos a conseguir. Creemos que en los próximos meses van a ser clave y que ‘El Colo’ va a terminar de conseguir los acuerdos necesarios”, afirman.

El oficialismo tiene varias herramientas de negociación. Una es la parte de los acuerdos electorales que maneja el armador nacional Eduardo “Lule” Menem. Otra son los pliegos de jueces, fiscales y defensores que impactan en varias provincias clave y que prevé impulsar el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Al mismo tiempo, sin la presencia de Adorni como jefe de Gabinete, ahora Santilli tiene la potestad de negociar con gobernadores a sabiendas de que puede modificar el Presupuesto o implementar transferencias discrecionales a las provincias.

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Según el último informe de la consultora Politikon Chaco, las transferencias automáticas a provincias muestran estabilidad en la comparación interanual. En relación al mismo período de 2025, el total de envíos presenta un leve incremento real del 0,1%. Este resultado surge por el impulso de la coparticipación, que registra una suba real del 0,9%. Sin embargo, los fondos provenientes de leyes especiales presentan una caída de 1,5% y los recursos por Compensación del Consenso Fiscal muestran una baja del 13,0%.

Las transferencias no automáticas son fondos discrecionales que el gobierno nacional distribuye a las provincias fuera de los mecanismos automáticos. Estas transferencias suelen responder a decisiones políticas o coyunturales y no se rigen por criterios preestablecidos. Al 17 de julio de 2026, el monto total de transferencias no automáticas ascendió a $32.693,5 millones en su etapa pagada. Se destaca como novedad la reaparición de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que representaron el 76% del total después de dos meses sin distribución.

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Las transferencias no automáticas que recibieron las provincias, según el último informe de Politikon Chaco

Cinco provincias recibieron ATN por $5.000 millones cada una: Catamarca (tercera vez en el año), Córdoba (primera vez en el año y durante el gobierno de Milei), Entre Ríos (tercera vez en el año), Misiones (cuarta vez en el año) y Santa Fe (segunda vez en 2026). En tanto, Jujuy tiene un ATN devengado por $5.000 millones aún no pagado. El resto de las provincias recibió montos menores, sin la asignación de ATN.

Todas ellas tienen una importancia relativa en el Congreso, aunque tanto desde el sector de los gobernadores como en la misma Casa Rosada afirman que las ATN son un porcentaje menor respecto a las transferencias que reciben por Coparticipación. La gran incertidumbre que se genera entre los mandatarios provinciales es sobre la evolución del crecimiento económico, ya que en caso de ser positivo favorecerá a sus arcas. De no ser así, las negociaciones electorales pueden complicarse hacia más adelante porque, al mismo tiempo, una falta de crecimiento también produce un efecto negativo en la evaluación que el votante hace de la gestión de Milei.

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