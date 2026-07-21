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River Plate llegó a un acuerdo para comprar a Ángel Correa: la impactante suma que pagará

El club de Núñez cerró de palabra la negociación con Tigres de México. El mediocampista ofensivo será su sexto refuerzo. También negocia por otro campeón del mundo

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Hubo acuerdo entre Tigres y River Plate y Ángel Correa volverá al fútbol argentino tras 12 años (REUTERS/Daniel Becerril)
Hubo acuerdo entre Tigres y River Plate y Ángel Correa volverá al fútbol argentino tras 12 años (REUTERS/Daniel Becerril)

River Plate pagará 15 millones de dólares para incorporar a Ángel Correa como su sexto refuerzo de la ventana de pases, tras semanas de negociaciones con Tigres UANL. Así, el delantero de 31 años, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, volverá al fútbol local.

River ofreció primero 13 millones de dólares, luego elevó la cifra a 15 millones, monto en el que terminaron acordando de palabra la operación.

Correa ya había acordado las condiciones de su contrato con River Plate, que se extenderá hasta diciembre de 2029, mientras estaba de vacaciones en Madrid. Su deseo de volver al fútbol argentino era público desde hacía semanas: el propio Guido Pizarro, director técnico de Tigres, había confirmado que “la posibilidad es real” y que el jugador “ya tomó la decisión”. En ese marco, el delantero se reincorporó al club azteca con un día de retraso, no participó de los dos amistosos de pretemporada y no fue convocado para el debut en el Apertura 2026 de la Liga MX ante Xolos de Tijuana.

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Thiago Almada en el encuentro ante Austria en el Mundial (Jerome Miron-Imagn Images)
Thiago Almada en el encuentro ante Austria en el Mundial (Jerome Miron-Imagn Images)

El rendimiento del extremo en su última temporada en México justifica la inversión. En el primer semestre de 2026, Correa disputó 27 partidos, convirtió ocho goles y repartió nueve asistencias. Su llegada al Monumental implica su regreso al fútbol argentino tras 12 años: en 2014 dejó San Lorenzo para sumarse al Atlético Madrid, donde desarrolló prácticamente toda su carrera europea antes de desembarcar en la Liga MX.

Correa se suma a una lista de incorporaciones que ya incluye a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. El gasto acumulado en esta ventana supera los 25 millones de dólares. River comenzará el Torneo Clausura este sábado en el Monumental contra Barracas Central.

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Tobías Andrada en el Mundial Sub 20 en el que Argentina fue subcampeón (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Tobías Andrada en el Mundial Sub 20 en el que Argentina fue subcampeón (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Mientras se cerró la operación por Correa, River Plate mantiene activas otras dos negociaciones. La más ambiciosa involucra a Thiago Almada, mediapunta de 25 años que también participó del Mundial 2026 con la selección argentina y cuyo pase pertenece al Atlético de Madrid.

El Millonario le ofreció al club español la adquisición del 50% del pase por 20 millones de euros, en una gestión encabezada por el presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo Pablo Longoria, quienes viajaron a Madrid para negociar. El problema es que Flamengo entró con fuerza en la disputa: el club brasileño prepara una oferta por el 100% de los derechos del jugador por un valor que rondaría los 28 millones de euros, con menos cuotas y condiciones más atractivas para el Atlético.

La decisión final la tomará el propio Almada. El jugador prefería continuar en Europa, pero la falta de propuestas del Viejo Continente lo llevó a considerar un regreso a Sudamérica. River Plate lo seduce con protagonismo inmediato y un contrato hasta junio de 2030; Flamengo, con su capacidad financiera y la buena relación que el club carioca mantiene con la directiva del Atlético, con la que ya negoció los pases de Samuel Lino y Saúl Ñíguez.

Almada es ahora la nueva prioridad de River Plate, pero también trabaja para cerrar la contratación del volante Tobías Andrada (19 años), de Vélez Sarsfield. El club de Núñez presentó una oferta por el 50% del pase y ya tiene un acuerdo personal con el futbolista, pero el Fortín aún no dio el visto bueno para habilitar la operación. Todo indica que el mercado de pases en Argentina cerrará el jueves 31 de julio.

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