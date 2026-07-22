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Daniela Celis volvió a Gran Hermano y su coqueteo con Fabio molestó a Luana: “Me ponés un poco nerviosa”

El ingreso de una de las participantes más icónicas alteró la dinámica de la casa. El ida y vuelta con el español que encendió la polémica

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El ingreso de Daniela Celis a la casa de Gran Hermano: su llegada a la sala principal y el encuentro con los participantes

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de sorpresas y tensiones cuando varios exjugadores regresaron al reality. Entre ellos, la presencia de Daniela Celis generó un momento incómodo que se transformó en el centro de las conversaciones tanto dentro de la casa como fuera de ella. El foco estuvo puesto en la reacción de Luana Fernández, quien observó el coqueteo abierto entre Pestañela y el español Fabio Agostini justo el día de su cumpleaños.

La dinámica habitual del programa se vio alterada desde el primer minuto cuando Fabio ingresó nuevamente a la casa. Su regreso evocó el recuerdo del intercambio que realizó con La casa de los famosos, experiencia en la que había surgido una conexión visible con Luana. La química entre ambos había sido aprovechada por la producción para diseñar juegos y desafíos durante las semanas previas, convirtiéndolos en una de las duplas más observadas por los seguidores del ciclo.

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El ambiente, ya de por sí cargado de expectativas, se tensó aún más con la entrada de Pestañela. Apenas cruzó la puerta, la exjugadora se acercó a Fabio y lo saludó con dos besos, siguiendo la costumbre española. “Ah, son dos. Hace mucho que un hombre no me daba dos besos”, expresó Daniela con tono coqueto. Fabio, fiel a sus modismos, respondió: “Bueno, nosotros damos dos besitos”. El breve diálogo pronto se transformó en un juego de insinuaciones. Daniela preguntó: “¿Todos los españoles?”, a lo que Fabio contestó: “Sí, todos”. Ella remató la secuencia con una frase entre risas: “¡Ay, tengo que ir a España entonces!”.

Un hombre de chaqueta negra y pantalón oscuro arrastra una maleta amarilla. Al fondo, una pared turquesa y una puerta roja con un logo de ojo dorado. Hay un jardín y plantas
Fabio, ex concursante de Gran Hermano, camina en el jardín mientras reingresa a la casa, acercándose a la puerta principal identificada con el logo del ojo. (Prensa Telefe)

Mientras tanto, Luana observaba cada gesto desde el SUM, acompañada por el resto de sus compañeros. Su incomodidad se hizo evidente en su rostro y en el silencio con el que siguió la escena. La situación llamó la atención de los presentes y de la audiencia, ya que la relación entre Luana y Fabio había sido una de las historias más seguidas durante la convivencia en el reality.

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El intercambio entre Daniela y Fabio no terminó con ese saludo inicial. A lo largo de la noche, la ex Gran Hermano continuó con sus insinuaciones. “Ay, te me acercás mucho, Fabio. Me ponés un poco nerviosa”, admitió Daniela en otro momento, intensificando la tensión del ambiente. La charla derivó en preguntas personales: “¿Qué edad tienes tú?”, indagó Fabio. Daniela respondió: “30”, antes de devolver la pregunta. “36”, contestó él. La respuesta dio pie a un nuevo guiño de Daniela: “¿36? Justo lo que me recetó el médico”.

La secuencia fue seguida en completo silencio por Luana, cuyos gestos delataron su malestar. La incomodidad fue notoria y no pasó inadvertida por sus compañeros ni por el público. El episodio sumó un capítulo de tensión a la convivencia, en una noche que ya venía marcada por el regreso de los exjugadores.

Mujer con vestido dorado y chaqueta negra tira de una maleta naranja con el logo de Gran Hermano, en un patio con muros de chapa y plantas
Daniela Celis regresa a la casa de Gran Hermano con un vestido brillante y su equipaje, posando en el patio exterior del programa. (Prensa Telefe)

En Gran Hermano, la convivencia puede verse alterada por pequeños gestos y diálogos. La reacción de Luana ante el coqueteo de Daniela con Fabio es un ejemplo claro de cómo las relaciones personales influyen en el ánimo de los concursantes y en la percepción del público. La incomodidad de Luana fue visible y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, mostrando cómo los vínculos previos y las nuevas alianzas pueden modificar el clima dentro de la casa.

Meses atrás, la llegada del joven al reality marcó un antes y un después. El español ingresó como parte de un intercambio internacional, generando desde el principio una fuerte conexión con Luana Fernández. Ambos comenzaron a compartir gran parte de su tiempo, despertando comentarios y especulaciones entre sus compañeros y la audiencia. La relación fue creciendo a lo largo de los días, con gestos de cariño, besos y conversaciones que evidenciaban la atracción entre ambos.

La producción del programa supo capitalizar esa química proponiéndoles un desafío especial junto a Franco Zunino. Los tres aceptaron permanecer atados durante 24 horas, a cambio de un beneficio colectivo para la casa. La consigna incluyó una noche de película en el SUM y, como recompensa, un asado, gaseosas y helado para todos los participantes. Durante ese tiempo, compartieron momentos de complicidad, bromas y juegos, incrementando las especulaciones sobre un posible triángulo amoroso.

La cercanía entre Fabio y Luana se consolidó durante la convivencia, convirtiéndose en uno de los focos de atención del programa. Los gestos, las palabras y las actitudes alimentaron la narrativa central del reality, donde cada movimiento es observado y analizado tanto por los participantes como por el público. La noche del regreso de Daniela Celis sumó un nuevo elemento a esta trama, al poner en evidencia la fragilidad de ciertos vínculos y la influencia que pueden tener los exjugadores en la dinámica de la casa.

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