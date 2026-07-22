Lali Espósito respondió con ironía a las críticas racistas contra Argentina: el video con la voz de Moria Casán

La cantante tomó un audio de Moria Casán en el Bailando a modo de respuesta (Video: TikTok)

El cierre del Mundial 2026 dejó a España como la nueva campeona, pero el debate en torno a la selección argentina siguió creciendo y cruzó los límites del fútbol, abriendo discusiones sobre temas sociales, geopolíticos y culturales.

El entorno argentino se vio envuelto en una ola de críticas que apuntaron tanto a los jugadores como a los hinchas. En ese contexto, Lali Espósito intervino públicamente para respaldar a la Scaloneta y defender la identidad nacional.

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Lali Espósito respaldó a la selección argentina con un video en TikTok en medio de la polémica tras la final en Nueva York

Durante la última semana, las redes sociales reflejaron una fuerte reacción ante los cuestionamientos internacionales. Muchos usuarios discutieron no solo el desempeño deportivo, sino también actitudes y valores atribuidos a la hinchada y a los futbolistas tras la final en Nueva York. Las acusaciones también derivaron en el tema del racismo, donde figuras de renombre internacional se sumaron a las críticas contra el país, aunque en muchos casos salieron luego a pedir perdón en redes sociales.

La cantante decidió sumarse a la conversación con un gesto en sus redes. En un video publicado en su cuenta de TikTok, interpretó las palabras de Moria Casán: “Todos se la agarran conmigo y a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me plantás batalla y yo te respondo. Aguantate, así seas un cuatro de copas o un as de bastos, un as de espadas, o lo que seas”, recitó Espósito, eligiendo esta frase como consigna para expresar su apoyo a la Argentina.

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Lali Espósito utilizó frases virales de Moria Casán

El posteo de Lali cerró con una sola palabra, Argentina, acompañada por un emoji de la bandera y dos corazones blancos, subrayando su compromiso y orgullo nacional frente a la adversidad pública.

La publicación rápidamente se viralizó en TikTok, X e Instagram, donde muchos argentinos celebraron el gesto de la artista. El video fue tomado por distintos usuarios como un respaldo explícito en medio de la polémica y las críticas que recibió la selección tras la derrota en la final del torneo de la FIFA.

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En los días posteriores a la consagración de España, el debate sobre el comportamiento de la selección argentina y sus simpatizantes continuó en los medios y las redes. Las repercusiones incluyeron opiniones divididas, desde quienes condenaron ciertas actitudes hasta quienes defendieron al conjunto albiceleste como víctima de una campaña injusta.

Lali Espósito ya había estado ligada a la selección argentina tras cantar el Himno Nacional en la final de Qatar 2022

La intervención de Espósito no fue casual: en 2022 había interpretado el Himno Nacional en la final de Qatar y su nombre sonó como posible candidata para repetir la actuación en Nueva York, aunque finalmente el lugar fue ocupado por María Becerra.

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En este contexto, la cantante se posicionó como referente de una defensa cultural y emocional de la identidad argentina. Su video, recreando la célebre declaración de Casán, fue leído por muchos como un llamado a la resiliencia y la dignidad nacional ante la mirada crítica internacional.

El viaje de Lali Espósito a Italia tras el Mundial

Después del Mundial 2026, Lali Espósito compartió imágenes de sus vacaciones en Italia junto a Pedro Rosemblat

Mientras tanto, en el plano personal, Lali compartió con sus seguidores imágenes de su viaje por Italia junto a su pareja, Pedro Rosemblat.

En las fotos difundidas a través de Instagram, se pudo ver a la cantante disfrutando del verano europeo: posó en bikini negra sobre rocas de granito, con el mar de fondo y un cielo diáfano. En otra postal, la pareja aparece abrazada en Cerdeña, mostrando la complicidad de su relación y la felicidad compartida tras días de intensa exposición mediática.

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Lali y Pedro Rosemblat comparten un momento en una piscina durante sus vacaciones en Italia

El viaje incluyó paseos en barco por el Mediterráneo, brindis con champagne y cenas al aire libre a la luz de las velas, en escenarios naturales decorados con luces cálidas y vegetación frondosa. Las imágenes fueron celebradas por sus seguidores, quienes destacaron el contraste entre el clima festivo del viaje y la tensión que rodeó a la selección argentina tras el Mundial.

Lali compartió fotos en Instagram desde Cerdeña y paseos por el Mediterráneo

La reacción de Lali Espósito frente a las críticas que recibió la Scaloneta después de obtener el título de subcampeón del mundo encontró eco entre los hinchas y usuarios en redes, que vieron en su gesto una defensa de la identidad argentina. Al mismo tiempo, la artista mostró su costado más íntimo y feliz durante unas vacaciones en Italia, compartiendo con sus seguidores los momentos de calma tras la tormenta mediática.

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