Teleshow

Lali Espósito respondió con ironía a las críticas racistas contra Argentina: el video con la voz de Moria Casán

En medio de la polémica por el subcampeonato en el Mundial 2026, la cantante publicó un tape en TikTok con un mensaje de respaldo al país, que se viralizó en pocas horas

Guardar
Google icon

La cantante tomó un audio de Moria Casán en el Bailando a modo de respuesta (Video: TikTok)

El cierre del Mundial 2026 dejó a España como la nueva campeona, pero el debate en torno a la selección argentina siguió creciendo y cruzó los límites del fútbol, abriendo discusiones sobre temas sociales, geopolíticos y culturales.

El entorno argentino se vio envuelto en una ola de críticas que apuntaron tanto a los jugadores como a los hinchas. En ese contexto, Lali Espósito intervino públicamente para respaldar a la Scaloneta y defender la identidad nacional.

PUBLICIDAD

Un video de Lali Espósito se hizo viral respondiendo a las críticas contra la Selección
Lali Espósito respaldó a la selección argentina con un video en TikTok en medio de la polémica tras la final en Nueva York

Durante la última semana, las redes sociales reflejaron una fuerte reacción ante los cuestionamientos internacionales. Muchos usuarios discutieron no solo el desempeño deportivo, sino también actitudes y valores atribuidos a la hinchada y a los futbolistas tras la final en Nueva York. Las acusaciones también derivaron en el tema del racismo, donde figuras de renombre internacional se sumaron a las críticas contra el país, aunque en muchos casos salieron luego a pedir perdón en redes sociales.

La cantante decidió sumarse a la conversación con un gesto en sus redes. En un video publicado en su cuenta de TikTok, interpretó las palabras de Moria Casán: “Todos se la agarran conmigo y a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me plantás batalla y yo te respondo. Aguantate, así seas un cuatro de copas o un as de bastos, un as de espadas, o lo que seas”, recitó Espósito, eligiendo esta frase como consigna para expresar su apoyo a la Argentina.

PUBLICIDAD

Un video de Lali Espósito se hizo viral respondiendo a las críticas contra la Selección
Lali Espósito utilizó frases virales de Moria Casán

El posteo de Lali cerró con una sola palabra, Argentina, acompañada por un emoji de la bandera y dos corazones blancos, subrayando su compromiso y orgullo nacional frente a la adversidad pública.

La publicación rápidamente se viralizó en TikTok, X e Instagram, donde muchos argentinos celebraron el gesto de la artista. El video fue tomado por distintos usuarios como un respaldo explícito en medio de la polémica y las críticas que recibió la selección tras la derrota en la final del torneo de la FIFA.

En los días posteriores a la consagración de España, el debate sobre el comportamiento de la selección argentina y sus simpatizantes continuó en los medios y las redes. Las repercusiones incluyeron opiniones divididas, desde quienes condenaron ciertas actitudes hasta quienes defendieron al conjunto albiceleste como víctima de una campaña injusta.

Un video de Lali Espósito se hizo viral respondiendo a las críticas contra la Selección
Lali Espósito ya había estado ligada a la selección argentina tras cantar el Himno Nacional en la final de Qatar 2022

La intervención de Espósito no fue casual: en 2022 había interpretado el Himno Nacional en la final de Qatar y su nombre sonó como posible candidata para repetir la actuación en Nueva York, aunque finalmente el lugar fue ocupado por María Becerra.

En este contexto, la cantante se posicionó como referente de una defensa cultural y emocional de la identidad argentina. Su video, recreando la célebre declaración de Casán, fue leído por muchos como un llamado a la resiliencia y la dignidad nacional ante la mirada crítica internacional.

El viaje de Lali Espósito a Italia tras el Mundial

lali espóisito pedro rosemblat
Después del Mundial 2026, Lali Espósito compartió imágenes de sus vacaciones en Italia junto a Pedro Rosemblat

Mientras tanto, en el plano personal, Lali compartió con sus seguidores imágenes de su viaje por Italia junto a su pareja, Pedro Rosemblat.

En las fotos difundidas a través de Instagram, se pudo ver a la cantante disfrutando del verano europeo: posó en bikini negra sobre rocas de granito, con el mar de fondo y un cielo diáfano. En otra postal, la pareja aparece abrazada en Cerdeña, mostrando la complicidad de su relación y la felicidad compartida tras días de intensa exposición mediática.

Una mujer y un hombre de cabello oscuro y mojado se abrazan en una piscina, con vegetación verde y algunas flores rosas de fondo
Lali y Pedro Rosemblat comparten un momento en una piscina durante sus vacaciones en Italia

El viaje incluyó paseos en barco por el Mediterráneo, brindis con champagne y cenas al aire libre a la luz de las velas, en escenarios naturales decorados con luces cálidas y vegetación frondosa. Las imágenes fueron celebradas por sus seguidores, quienes destacaron el contraste entre el clima festivo del viaje y la tensión que rodeó a la selección argentina tras el Mundial.

Hombre sin camiseta con gorra negra y mujer con camisa rosa, pañuelo beige y gafas de sol, abrazados en un barco con el mar de fondo
Lali compartió fotos en Instagram desde Cerdeña y paseos por el Mediterráneo

La reacción de Lali Espósito frente a las críticas que recibió la Scaloneta después de obtener el título de subcampeón del mundo encontró eco entre los hinchas y usuarios en redes, que vieron en su gesto una defensa de la identidad argentina. Al mismo tiempo, la artista mostró su costado más íntimo y feliz durante unas vacaciones en Italia, compartiendo con sus seguidores los momentos de calma tras la tormenta mediática.

Temas Relacionados

Lali EspósitoMundial 2026ItaliaMoria CasánScalonetaSelección argentinaCríticas a ArgentinaRacismoRedes socialesVacaciones en Europa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

Luego de repostear un video burlándose del equipo albiceleste, la española fue duramente criticada y debió expresarse ante sus fanáticos

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

Una foto de su infancia y una emotiva reflexión: así resumió Sofi Martínez sus días en el Mundial 2026

La periodista reveló cómo atravesó miedos, reivindicó la voz femenina en la transmisión y celebró el rol de las redes para acercarse al público

Una foto de su infancia y una emotiva reflexión: así resumió Sofi Martínez sus días en el Mundial 2026

Daniela Celis volvió a Gran Hermano y su coqueteo con Fabio molestó a Luana: “Me ponés un poco nerviosa”

El ingreso de una de las participantes más icónicas alteró la dinámica de la casa. El ida y vuelta con el español que encendió la polémica

Daniela Celis volvió a Gran Hermano y su coqueteo con Fabio molestó a Luana: “Me ponés un poco nerviosa”

La palabra de la cantante Daniela después del accidente: “Nos pegaron de atrás y se me fue el auto”

La intérprete de “Amor sincero” le contó a Teleshow los detalles del siniestro. Viajaba con su hija y debieron ser hospitalizadas

La palabra de la cantante Daniela después del accidente: “Nos pegaron de atrás y se me fue el auto”

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

La exparticipantes de Gran Hermano hablaron sin filtros sobre sexualidad, relaciones y exposición mediática. Además reflexionaron sobre sus preferencias y debatieron los límites de la fidelidad

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

DEPORTES

Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club

Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club

“Fue una paliza, un dominio absoluto”: Ronaldo hizo un tajante análisis tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial

“Ya es la cuarta vez que salís”: el gesto de Scaloni con los vecinos de Pujato que se congregaron en la puerta de la casa de sus padres

Los dos grandes de Europa que tienen al Cuti Romero en su radar tras el Mundial 2026

El minucioso plan de Italia para seducir a Guardiola de asumir como entrenador de la selección: la boda que utilizarán como centro de operaciones

TELESHOW

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

Una foto de su infancia y una emotiva reflexión: así resumió Sofi Martínez sus días en el Mundial 2026

Daniela Celis volvió a Gran Hermano y su coqueteo con Fabio molestó a Luana: “Me ponés un poco nerviosa”

La palabra de la cantante Daniela después del accidente: “Nos pegaron de atrás y se me fue el auto”

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

INFOBAE AMÉRICA

Trump advirtió que EEUU bombardeará puentes y centrales eléctricas de Irán por cada disparo contra buques en el estrecho de Ormuz

Trump advirtió que EEUU bombardeará puentes y centrales eléctricas de Irán por cada disparo contra buques en el estrecho de Ormuz

Un ensayo clínico demostró los beneficios de un deporte para aliviar el dolor lumbar crónico

“Un día lo soñé y lo hice realidad”: Tatiana Guzmán, la nicaragüense que hizo historia en el VAR del Mundial

Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre la población de 10 a 39 años en el mundo

Panamá retira dos bloqueadores solares tras detectar el mismo químico prohibido hallado en perfumes