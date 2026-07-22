Economía

El viceministro de Economía aseguró que “ya están los brotes verdes” para que la gente empiece a sentir las mejoras

José Luis Daza habló de la situación de quienes no llegan a fin de mes y sostuvo que el Gobierno trabaja para mejorarlo. Aseguró que el equilibrio macroeconómico alcanzado permitirá que la sociedad mejore su escenario

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Entrevista a José Luis Daza, viceministro de Economía, en Radio Mitre

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que “ya están los brotes verdes” para que la gente empiece a sentir las mejoras en el orden macro. Asimismo, se refirió a los fundamentos que harán que las elecciones no desestabilicen la economía.

Consultado sobre el uso de la expresión “brotes verdes”, utilizada años atrás durante el gobierno de Mauricio Macri, Daza respondió que había sido crítico de esa gestión. “Yo, personalmente, no apoyé la política económica del gobierno del presidente Macri. Hizo muchas cosas bien, pero yo fui crítico porque no estaba de acuerdo con la política fiscal”, afirmó en una entrevista con Radio Mitre.

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Asimismo, sostuvo que el Gobierno es consciente de las dificultades económicas que atraviesa la población. “Que la gente no llegue a fin de mes es una tragedia. Ser pobre es una tragedia, pero nosotros evitamos una catástrofe”, afirmó.

Sostuvo que el equilibrio macroeconómico alcanzado “va a generar y está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir” y aseguró que “ya están los brotes verdes”. “Absolutamente somos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones”, aseguró.

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Según explicó, lo que busca transmitir es que “se están creando las bases, se están creando las empresitas, se están creando los empleos poco a poco, que todavía no se ven”. Para ilustrarlo dijo: “Los japoneses tienen un dicho muy importante: hace más ruido un árbol cayéndose que cien plantitas empezando a crecer”, afirmó.

Daza sostuvo que esos primeros signos ya comienzan a observarse en sectores como la energía, la minería y las exportaciones industriales. Y agregó que “los empleos van a venir, es cosa de tiempo”. Por último, sostuvo que la eliminación de trabas al empleo y de regulaciones permitirá aprovechar el potencial económico del país.

Daza sostuvo que desde la asunción del Gobierno el objetivo del equipo económico fue generar condiciones para mejorar el poder adquisitivo y el empleo. “Todo el esfuerzo ha sido concentrado en generar las condiciones para que los argentinos puedan llegar a fin de mes, que sus ingresos puedan crecer y que el trabajo pueda crecer”, señaló.

También aseguró que el programa económico se lleva adelante “sin populismo, sin trucos, sin trampas” y que las medidas adoptadas buscan crear más empleo y mejores salarios.

El funcionario afirmó además que el presidente Javier Milei fijó como prioridad que el proceso de ordenamiento fiscal no afectara a los sectores más vulnerables y destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Capital Humano y Economía para focalizar la asistencia social.

La decisión de Moody’s

El viceministro de Economía se refirió a la mejora de la calificación de la deuda soberana argentina por parte de Moody’s: “Es muy positiva para la gente, para la población. Confirma que vamos en la dirección correcta, pero, más que eso, lo que implica es que se reduce el costo del crédito para la Argentina, para todos los argentinos, para la gente, para las empresas y para el Gobierno”, afirmó.

Según explicó, la baja del costo del financiamiento permitirá que numerosos proyectos de inversión que actualmente no pueden concretarse pasen a ser financiables. “Eso va a permitir ampliar la capacidad productiva de la Argentina y generar más empleo”, sostuvo.

Daza señaló que el objetivo del Gobierno es que el país alcance el grado de inversión en 2031, categoría que, según explicó, corresponde a los países considerados más seguros desde el punto de vista financiero. “Grado de inversión quiere decir que entraste en la categoría de los países más seguros del mundo. Dejaste de ser un país con riesgos de insolvencia”, indicó.

Tres hombres en trajes y corbatas sentados detrás de una mesa con micrófonos. Detrás, la bandera de Argentina y el escudo del Ministerio de Economía
José Luis Daza, Luis Caputo y Federico Furiase

En ese sentido, afirmó que, de lograrse ese objetivo, el riesgo país podría reducirse entre 200 y 300 puntos básicos, lo que implicaría una disminución sustancial del costo del crédito para familias y empresas y consolidaría la estabilidad macroeconómica.

El funcionario destacó además el mensaje de las tres agencias calificadoras que mejoraron la nota de la deuda argentina y puso especial énfasis en la evaluación realizada por Moody’s.

“Yo diría que de las cosas más importantes que dijeron las tres agencias de rating que subieron la categoría argentina es que mencionaron que acá hay un cambio estructural, un cambio de dirección. Esto no es un ajuste cíclico temporal, sino que se consolida la base para que la Argentina, a diferencia del pasado”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que Moody’s consideró que el programa económico actual “es muy diferente a los anteriores que se trataron en Argentina, que tenían muchos parches de corto plazo”, y aseguró que el principal mensaje para los inversores es que “esta vez es diferente”.

Agregó que esa visión coincide con la del Fondo Monetario Internacional, otros organismos internacionales e instituciones que, según dijo, “no están atadas al ciclo político de corto plazo” y observan “un cambio estructural de dirección muy importante y muy positivo para la Argentina”.

Salarios, empleo y pobreza

En ese contexto, aseguró que la pobreza descendió desde niveles superiores al 50% hasta “números del veintitantos por ciento” y afirmó que el Gobierno continuará trabajando en esa dirección.

Al referirse a la situación económica, reconoció que los salarios, el empleo y la producción permanecieron estancados durante los últimos años.

“Si yo saco la foto desde 2010, los salarios en Argentina no crecen, están estancados y han venido bajando. El empleo en Argentina no crece y ha estado bajando. Si vemos la producción industrial, todos los indicadores han estado absolutamente estancados”, señaló.

panel de bancos IIF

Para Daza, el desafío consiste en romper con “estos 30 años que hicieron de Argentina uno de los países, lamentablemente, fracasados en crear las condiciones para su población”.

“No hay un país en este continente que tenga más riqueza natural que la que tiene Argentina. Se ha hecho todo lo imposible para que eso no se concrete, y lo que estamos haciendo es generar las condiciones”, afirmó. Como ejemplo, aseguró que ya existen “140.000 millones de dólares en solicitudes de inversión que van a venir a la Argentina”.

Elecciones de 2027

Consultado sobre el impacto que podrían tener las elecciones presidenciales de 2027, Daza rechazó que los procesos electorales sean, por sí mismos, una causa de crisis.

“Constantemente escucho en Argentina que todos dicen que las elecciones políticas están asociadas a crisis financieras, del tipo de cambio. Mi mensaje es el siguiente: las elecciones, en Argentina como en ninguna parte del mundo, generan crisis. Lo que genera crisis son los desequilibrios macro”, afirmó.

Según explicó, las crisis ocurridas en las últimas décadas fueron consecuencia de desequilibrios acumulados y los procesos electorales únicamente actuaron como detonantes.

“La elección la puede gatillar, la dispara. Pero, si no hay pólvora, no hay balas ahí, no va a pasar nada”, sostuvo.

En ese marco, afirmó que el Gobierno corrigió los desequilibrios macroeconómicos y que aspira a llegar a los próximos comicios “con una economía sumamente fuerte, blindada, sin desequilibrios, creciendo y con inflación a la baja”.

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