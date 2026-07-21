Venezuela confirmó tres muertes por hantavirus: el comunicado del Ministerio de Salud

Las tres víctimas, según la Federación Médica Venezolana, formaban parte de una misma familia residente en el municipio de Miranda (REUTERS/Dado Ruvic)

Venezuela confirmó este martes tres muertes por hantavirus en la ciudad de Anzoátegui, al este de Caracas, de acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Salud. A este hecho se sumaron dos fallecimientos de profesionales de la salud en Barinas, cuyas causas permanecen bajo investigación.

Las autoridades insistieron en que no existe transmisión entre personas y aseguraron que los casos no presentan relación entre sí ni implican riesgo para la población general. El brote fue detectado después de que circularan informaciones sobre muertes en circunstancias sanitarias poco claras en medios y redes sociales, lo que motivó una respuesta inmediata de los organismos oficiales.

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Qué se sabe de los casos confirmados

La noticia del brote fue publicada por el Ministerio de Salud tras varias jornadas en que la incertidumbre se extendió en comunidades rurales de Anzoátegui y Barinas. El comunicado oficial detalló: “Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de hantavirus”. Las tres víctimas, según la Federación Médica Venezolana, formaban parte de una misma familia residente en el municipio de Miranda. No se difundieron detalles sobre sus identidades ni la evolución clínica de los casos.

Según la OMS, el virus sólo puede transmitirse entre personas en situaciones muy puntuales y bajo contacto muy cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

En simultáneo, el ministerio reportó el fallecimiento de dos médicos en Barinas, aunque aclaró que las causas están en proceso de confirmación y que hasta el momento no se ha identificado vínculo con el brote de Anzoátegui. “Ambos eventos no guardan relación entre sí y queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas”, reiteró la autoridad sanitaria en su comunicado.

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Qué es el hantavirus y cómo se contagia

El hantavirus es un agente infeccioso que se transmite principalmente por el contacto con partículas de orina, heces o saliva de roedores infectados, especialmente en ambientes cerrados. El Ministerio de Salud explicó que la vía de contagio ocurre cuando una persona inhala polvo o aerosoles contaminados por los residuos de estos animales.

Dos médicos fallecidos en Barinas permanecen bajo investigación, sin vínculo confirmado con el brote de Anzoátegui (REUTERS/Dado Ruvic)

“No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”, remarcó el despacho oficial, en respuesta a la preocupación generada tras la rápida difusión de rumores en redes sociales.

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En palabras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus sólo puede transmitirse entre personas en situaciones muy puntuales y bajo contacto muy cercano, como la exposición directa a saliva o secreciones respiratorias. Esta modalidad se ha registrado en brotes específicos fuera de Venezuela, pero no en el contexto nacional.

Los casos confirmados de hantavirus en Anzoátegui y la investigación en curso en Barinas ocurrieron en un contexto de vigilancia epidemiológica reforzada. El Ministerio de Salud recordó que los últimos brotes registrados en el país se habían presentado en Portuguesa durante 2025 y en Delta Amacuro el año anterior. Estas regiones, junto a Anzoátegui, comparten características de ruralidad y presencia de comunidades agrícolas donde la exposición a roedores es más frecuente.

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Las autoridades sanitarias descartaron la transmisión de persona a persona y negaron relación entre los casos registrados (Infobae-Itzallana)

Frente a la alarma social, el ministerio utilizó sus canales oficiales para informar que “el Sistema Nacional de Salud Pública se mantiene desplegado y operativo para garantizar la seguridad sanitaria de todos los venezolanos”. Equipos sanitarios permanecen en las zonas afectadas realizando tareas de monitoreo, identificación de riesgos y asistencia a los familiares de los fallecidos.

Síntomas y evolución de la enfermedad

El hantavirus puede provocar síntomas como fiebre alta, dolor muscular, fatiga, náuseas y dificultades respiratorias severas. La enfermedad puede evolucionar hacia un cuadro más grave conocido como síndrome pulmonar por hantavirus, que requiere atención médica urgente. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con el virus.

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La OMS enfatiza que el diagnóstico temprano y el tratamiento sintomático pueden mejorar el pronóstico. No existe un antiviral específico, por lo que la prevención y la detección precoz resultan fundamentales.

Medidas de prevención y recomendaciones oficiales

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población rural adoptar medidas de prevención como el control de roedores en el hogar y en áreas de almacenamiento de alimentos, así como mantener la limpieza y ventilación de los ambientes cerrados. El Ministerio de Salud aconseja evitar la manipulación de roedores muertos sin protección y consultar de inmediato ante la aparición de síntomas compatibles.

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El hantavirus puede provocar síntomas como fiebre alta, dolor muscular, fatiga, náuseas y dificultades respiratorias severas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia epidemiológica se reforzó en las zonas donde se registraron los brotes y en regiones con antecedentes de casos previos. El ministerio anunció que los resultados de los estudios en curso serán comunicados oportunamente a través de sus canales oficiales.

El brote de hantavirus en Anzoátegui y las muertes en Barinas generaron inquietud en la opinión pública, intensificada por la circulación de versiones contradictorias en redes sociales y medios de comunicación locales. El Ministerio de Salud respondió de manera puntual a estos rumores, desmintiendo la existencia de un brote descontrolado o de transmisión entre personas en Venezuela.

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El ministerio subrayó que “ambos casos responden a situaciones aisladas que no tienen vinculación entre sí ni representan un riesgo generalizado para la comunidad”. El comunicado oficial buscó llevar tranquilidad a la población y aclarar que las acciones de vigilancia y control siguen activas.

El Ministerio de Salud confirmó que el monitoreo epidemiológico continúa en Anzoátegui y Barinas, con equipos de salud desplegados en ambas regiones. La cartera sanitaria reiteró que comunicará los resultados definitivos y cualquier novedad relevante por sus canales oficiales, mientras la comunidad científica se mantiene atenta a la evolución de la situación.

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