Ciencia

Cómo el Parkinson puede deteriorar la voz antes de que aparezcan otros síntomas

La inteligencia artificial detectó cambios tonales y de volumen antes que las señales motoras clásicas, mientras especialistas advierten que entre el 75 % y el 90 % de los pacientes desarrollan disartria en algún momento de la enfermedad

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Primer plano de manos de un joven de unos 30 años; una mano sujeta la muñeca de la otra, vestido con una camisa blanca frente a un fondo neutro.
Un artículo revisado por un científico médico describe que la debilidad y el mal control muscular alteran el habla desde etapas iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad de Parkinson produce cambios notorios en la voz, lo que dificulta la comunicación y afecta la calidad de vida de quienes la padecen. Un artículo revisado por el Dr. Kiran Chaudhari, científico médico de la University of North Texas Health Science Center y publicado en la plataforma MyParkinsonsTeam, señala que la disartria —un trastorno del habla relacionado con la debilidad o el escaso control de los músculos responsables del habla— suele surgir en las primeras etapas y se intensifica con el avance de la enfermedad. Entre el 75 % y el 90 % de las personas diagnosticadas desarrollan este problema.

Por otra parte, un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Digital Health utilizó inteligencia artificial para analizar grabaciones de voz de pacientes con Parkinson y detectó que los cambios en la voz aparecen incluso antes que los síntomas motores tradicionales. Los investigadores identificaron una reducción en la variación tonal, un incremento de la voz ronca y una disminución del volumen como señales tempranas.

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Disartria y Parkinson: tipos y causas

Existen diferentes tipos de disartria asociadas al Parkinson, cada una con causas específicas y diversas manifestaciones. La disartria hipocinética resulta de la debilidad muscular y la rigidez producidas por el avance de la enfermedad. Esta rigidez puede afectar la caja torácica y el diafragma, limitando el control sobre la respiración y obligando a las personas a hablar desde el abdomen.

Infografía sobre Parkinson y la voz. Muestra cabezas humanas con cerebro, onda sonora, diagramas de garganta, pulmones y personas recibiendo terapia o usando tecnología.
La enfermedad de Parkinson altera la voz en el 75% a 90% de los afectados, según una infografía que detalla los síntomas, las causas de la disartria y las opciones de tratamiento y apoyo para la comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el artículo revisado por el especialista, los músculos de la laringe pierden funcionalidad, lo que ocasiona una fonación débil y problemas para modular el tono. El habla adquiere un tono monótono y ronco, con dificultades para articular palabras.

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Por otro lado, la disartria hipercinética aparece en menor proporción y suele estar relacionada con el uso prolongado de ciertos medicamentos para la enfermedad. Este tipo se caracteriza por movimientos involuntarios e inestabilidad muscular, lo que genera un habla entrecortada y variable en velocidad y volumen. Algunos pacientes pueden experimentar una combinación de ambos tipos, generando un discurso irregular en ritmo y entonación.

Impacto social y emocional de los problemas de voz

Las dificultades para hablar impactan no solo en la vida diaria, sino también en las relaciones personales y en el bienestar emocional. La enfermedad altera la percepción que las personas tienen de su propia voz. Muchas no advierten que hablan en tono más bajo y creen que su volumen es el habitual, lo que complica aún más la comunicación con el entorno.

Mujer mayor de cabello gris con suéter azul claro sentada a una mesa de madera, mirando un vaso de agua que sostiene en su mano izquierda. Su puño derecho está cerrado.
Una investigación en Frontiers analizó grabaciones de pacientes y halló patrones como menor variación tonal, más ronquera y menos volumen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la causa exacta de este fenómeno no se comprende por completo, especialistas sugieren que podría estar relacionada con la dificultad para reconocer emociones en el habla, otro efecto frecuente del Parkinson. Según el medio digital, la disartria suele aparecer antes que la disfagia —el trastorno que afecta la masticación y la deglución—, y puede indicar un avance en la progresión de la enfermedad.

Desde la rehabilitación vocal hasta dispositivos de asistencia

Ante estos desafíos, la terapia del habla se consolida como la principal vía para mejorar la comunicación en personas con Parkinson. Un logopeda puede evaluar la causa precisa de la dificultad y proponer intervenciones adaptadas a cada caso, como ejercicios vocales específicos o rutinas de respiración.

El entrenamiento respiratorio intensivo refuerza los músculos implicados en el habla y contribuye a lograr una comunicación más clara y estable. Prácticas como la respiración diafragmática o la acumulación de aire pueden integrarse fácilmente en las actividades cotidianas.

Hombre de cabello gris mueve pieza de ajedrez en tablero de madera. Su cerebro se muestra en color azul brillante. Fondo de cafetería con barra y estantes.
Reportes clínicos señalan que la afectación de la laringe, el diafragma y la caja torácica limita la respiración y la modulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la terapia tradicional, existen dispositivos de apoyo, como el auricular SpeechVive, que ayuda a aumentar el volumen de la voz, y amplificadores personales que mejoran la audición del interlocutor. Las herramientas tecnológicas, incluyendo aplicaciones móviles y convertidores de texto a voz, también brindan opciones para quienes enfrentan mayores dificultades en el habla.

Profesionales de la salud recomiendan consultar a un médico o neurólogo para acceder a programas de rehabilitación y recibir orientación sobre los recursos disponibles. Iniciar un tratamiento de manera temprana y mantenerlo en el tiempo favorece la conservación de la capacidad de comunicación, el bienestar y los vínculos sociales.

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