La palabra de la cantante Daniela después del accidente: “Nos pegaron de atrás y se me fue el auto”

La cnatante Daniela sufrió un accidente de tránsito mienras se encontraba con su hija

Un accidente automovilístico que involucró a la cantante Daniela Mori y a su hija Linda Araico generó gran atención por la gravedad del hecho y por la notoriedad de las protagonistas. El siniestro ocurrió el martes por la tarde, una zona transitada de la Ciudad de Buenos Aires, donde el vehículo en el que viajaban fue embestido y, como consecuencia, ambas debieron ser hospitalizadas de urgencia.

“Veníamos manejando por avenida San Martín y nos pegó con todo de atrás. Yo sufrí un latigazo cervical y mi hija un latigazo lumbar”, le contó la artista a Teleshow, todavía bajo la emoción del impacto. En su relato todavía se siente el temor por lo que pudo haber sucedido. “Se me fue el auto de costado. No sé cómo no choqué otros autos”, señaló.

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La artista destacó la importancia de las medidas preventivas a la hora de conducir: “Nosotras teníamos terror con mi hija porque fue tan fuerte el impacto que pensamos que era un camión y aún teniendo cinturones de seguridad nos tiró para adelante”. Daniela recibió el alta durante la mañana del miércoles, aunque continúa en observación a la espera de los resultados. “Nos hicieron radiografías, resonancias magnéticas, nos dieron analgésicos”, enumeró, lamentando el hecho

El episodio tuvo lugar en la intersección de la avenida San Martín y Camarones, en el barrio de Villa General Mitre, un punto de alto flujo vehicular. Según la información difundida, el impacto fue de tal magnitud que requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Tanto la intérprete, reconocida por su trayectoria musical y por haber integrado el grupo Las Primas, como su hija, fueron trasladadas sin demora a una clínica en Nordelta para recibir atención médica especializada.

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La cantante Daniela usa un cuello ortopédico en una clínica de Nordelta, luego de un accidente automovilístico.

En las redes sociales de la propia Daniela se informó primero sobre el accidente. En la publicación se describió: “Accidente automovilístico. Daniela fue embestida en el auto en Av. San Martín y Camarones. Fue trasladada con su hija Linda a la Clínica de Nordelta”. Junto a este mensaje, se compartieron imágenes desde la ambulancia, lo que evidenció el uso de un cuello ortopédico y la atención que estaba recibiendo.

La cantante, reconocida por su hit “Amor sincero”, entre otros, mostró en sus redes tanto su propia condición como la de su hija. En una de las fotografías se la ve sobre la camilla, con el cuello inmovilizado y en un entorno hospitalario claramente identificado. Otra imagen exhibe a Linda también con cuello ortopédico y recibiendo asistencia médica, lo que da cuenta de la seriedad del choque y la necesidad de monitoreo especializado.

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Hasta el momento, la información oficial sobre la evolución clínica de ambas se mantiene limitada. La cantante no brindó detalles adicionales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre los diagnósticos recibidos en la clínica. Este hermetismo genera expectativas entre sus seguidores, atentos a cualquier novedad sobre la salud de madre e hija.

La publicación de las imágenes desde el interior de la ambulancia y del centro médico tuvo un fuerte impacto mediático. Las fotografías de Daniela Mori y Linda Araico hospitalizadas circularon rápidamente en redes, acompañadas de mensajes de preocupación y apoyo por parte de seguidores y colegas del ámbito artístico.

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La hija de la cantante Daniela, con un cuello ortopédico en una cama de hospital, se recupera de un accidente automovilístico.

Hasta el momento, la única información disponible sobre el estado clínico de ambas es la que aportó la propia artista mediante sus redes sociales. No se emitieron partes médicos oficiales ni declaraciones ampliadas sobre la evolución de las lesiones sufridas, por lo que la comunidad permanece a la espera de novedades sobre su recuperación.

En este contexto, se destaca que en accidentes automovilísticos como el ocurrido, el uso del cuello ortopédico es una medida preventiva habitual, orientada a evitar complicaciones neurológicas o traumáticas hasta descartar daños mayores. La derivación a una clínica especializada refuerza la importancia de una evaluación integral y un seguimiento estricto en las horas posteriores al accidente.

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La cantante Daniela yace con los ojos cerrados y un cuello ortopédico tras sufrir un accidente automovilístico.

El accidente cobró aún más visibilidad por la figura pública de Daniela Mori. La cantante, quien alcanzó reconocimiento nacional como parte del grupo musical Las Primas y consolidó luego una carrera solista, mantiene presencia en la escena artística argentina. Su historia personal, cabe recordar, incluye una relación pasada con el presidente Javier Milei.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Seguidores de la artista y del ámbito del espectáculo expresaron mensajes de aliento y preocupación, mientras se aguardaba información adicional sobre la evolución de madre e hija. Las imágenes hospitalarias contribuyeron a dimensionar la magnitud del accidente y a visibilizar las consecuencias que puede tener un siniestro vial, incluso para figuras conocidas del espectáculo.

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