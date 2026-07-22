Ciencia

Cuáles son los alimentos que “disparan” los triglicéridos, según expertos

Estos lípidos circulan en la sangre y su acumulación excesiva antecede a la diabetes y el hígado graso. Un estudio con más de 200.000 adultos coordinado por la Mayo Clinic identificó los factores dietéticos que más los disparan y las estrategias para revertir el daño

Guardar
Google icon
Primer plano de un hombre con camiseta azul sosteniendo una hamburguesa y una lata de refresco, rodeado de pizza, papas fritas, snacks y dulces
El hígado transforma el exceso de glucosa de bebidas azucaradas, harinas blancas y ultraprocesados en triglicéridos que aumentan su concentración en sangre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los triglicéridos en sangre se asocia de manera creciente al consumo excesivo de azúcares y carbohidratos refinados, desplazando la responsabilidad tradicional que se atribuía a las grasas. Esta tendencia es motivo de preocupación para especialistas en metabolismo, endocrinología y hepatología, quienes advierten que el fenómeno responde a una transformación global en los hábitos alimentarios y la forma de vida.

Distintos equipos de investigación han identificado que la epidemia de triglicéridos altos tiene su raíz en la combinación de productos ultraprocesados, reducción de la actividad física y alteraciones hormonales vinculadas a la vida moderna. Según expertos en enfermedades metabólicas, la prevalencia de la enfermedad hepática esteatótica relacionada con la disfunción metabólica alcanza cerca del 40% de los hombres adultos, reflejando el impacto de la obesidad, la diabetes tipo 2 y la inactividad física.

PUBLICIDAD

De acuerdo con análisis internacionales, el hígado transforma el exceso de glucosa, proveniente de bebidas azucaradas, harinas blancas, postres y comidas rápidas, en triglicéridos, lo que incrementa su concentración en sangre. Según Mayo Clinic y Cleveland Clinic, reducir el consumo de azúcares y carbohidratos refinados resulta fundamental para mantener los triglicéridos en valores saludables.

Este mecanismo se intensifica cuando el consumo calórico supera el gasto habitual, favoreciendo la acumulación de grasa en el hígado y el desarrollo de resistencia a la insulina, un fenómeno que antecede a la diabetes y a otros trastornos metabólicos.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en la revista científica Hepatology, basado en una muestra de más de 200.000 adultos, verificó que los niveles elevados de triglicéridos no se relacionan principalmente con el consumo de grasas saturadas, sino con la ingesta excesiva de carbohidratos simples y azúcares añadidos. El trabajo, realizado por un consorcio de universidades estadounidenses y coordinado por la Mayo Clinic, concluye que “el patrón moderno de alimentación, centrado en alimentos procesados y bebidas azucaradas, altera la función hepática y dispara la producción de triglicéridos”.

Triglicéridos, metabolismo y riesgos ocultos

Infografía con ilustraciones de bebidas, dulces, pan y cuerpo humano, junto a texto sobre triglicéridos altos, sus causas y prevención. Incluye el logo de Infobae.
Un estudio con más de 200.000 adultos vinculó los mayores niveles de triglicéridos con azúcares añadidos y carbohidratos simples, no con grasas saturadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso calórico, especialmente de azúcares y harinas refinadas, lleva al hígado a transformar la glucosa sobrante en triglicéridos, incrementando así su concentración en sangre. Este proceso puede presentarse incluso en personas que no consumen grandes cantidades de grasa, lo que rompe con el mito tradicional. La evidencia científica indica que la acumulación de triglicéridos se agrava en contextos de sedentarismo y que el azúcar es mucho más dañino que el aceite o los embutidos en este aspecto.

Especialistas internacionales han observado que la baja testosterona, combinada con el alto consumo de fructosa, potencia el depósito de grasa hepática y altera la microbiota intestinal. Este mecanismo genera un aumento de triglicéridos y cambios metabólicos que favorecen la acumulación de lípidos en las células hepáticas. Según los autores del estudio multinacional, “la interacción entre hormonas, dieta y bacterias intestinales explica el repunte de esteatosis y triglicéridos elevados en todo el mundo”.

El panorama global refleja que la dieta alta en carbohidratos refinados, el consumo habitual de alcohol y la falta de actividad física son determinantes para el aumento de triglicéridos. Cuando el organismo recibe más calorías de las que gasta, especialmente en forma de azúcares y harinas, el hígado convierte ese exceso en triglicéridos, elevando sus valores en sangre.

Carbohidratos, sedentarismo y predisposición genética: los factores ocultos

Donas, latas y botellas de refrescos, cruasanes, pan de molde, magdalenas, papas fritas, fideos, una caja de cereal, dulces y barras de chocolate sobre una mesa.
La dieta moderna, el sedentarismo y los cambios hormonales impulsan los triglicéridos altos y la enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama internacional señala que la mayoría de los casos de triglicéridos elevados tienen su origen en los hábitos de vida. La dieta alta en carbohidratos refinados, el consumo habitual de alcohol y la inactividad física son determinantes para su aumento. Cuando el organismo recibe más calorías de las que gasta, especialmente en forma de azúcares y harinas, el hígado convierte ese exceso en triglicéridos, elevando sus valores en sangre.

Este proceso puede afectar incluso a personas con bajo consumo de grasas, ya que el azúcar es el principal detonante metabólico. Además, se identifican elementos genéticos que predisponen al desarrollo de disfunciones metabólicas, aunque solo una minoría de los casos de hipertrigliceridemia responde a causas hereditarias. El grueso de los casos está vinculado a exceso de azúcar, sobrepeso, inactividad física y resistencia a la insulina.

El cáncer de hígado, que antes tenía un origen principalmente infeccioso, hoy se asocia cada vez más a causas metabólicas. Por eso, las nuevas estrategias de prevención se centran en el control de peso, la alimentación y la actividad física.

Temas Relacionados

colesterolAzúcarSedentarismohígado grasoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El envejecimiento cerebral en 34 países reabre el debate sobre prevención y deja un dato que cambia el foco

En el Día Mundial del Cerebro, un estudio internacional reveló que el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas depende de una combinación de factores ambientales, sociales y de estilo de vida. El análisis evaluó miles de casos y decenas de variables del contexto, y concluyó que el efecto conjunto de esos elementos tiene mayor impacto que cada factor considerado por separado

El envejecimiento cerebral en 34 países reabre el debate sobre prevención y deja un dato que cambia el foco

Por qué elegir la música correcta antes de estudiar puede cambiar por completo el resultado

Investigadores australianos descubrieron que los estudiantes ajustan lo que escuchan según la dificultad de cada tarea, usando la música para regular la motivación y el bienestar emocional antes de ponerse a trabajar

Por qué elegir la música correcta antes de estudiar puede cambiar por completo el resultado

Venezuela confirmó tres muertes por hantavirus: el comunicado del Ministerio de Salud

El reporte oficial detalla que los casos ocurrieron en Anzoátegui y que se mantienen operativos los equipos de vigilancia epidemiológica. Afirman que no hay evidencia de transmisión entre personas y llaman a reforzar las medidas de prevención en comunidades rurales

Venezuela confirmó tres muertes por hantavirus: el comunicado del Ministerio de Salud

Un hallazgo sobre azúcares cerebrales podría abrir nuevas vías para investigar y tratar trastornos neurológicos

Investigadores japoneses identificaron la enzima MGAT5B como pieza esencial en la formación de los nodos de Ranvier, estructuras que garantizan la velocidad y precisión del impulso eléctrico neuronal, según un estudio publicado en Communications Biology

Un hallazgo sobre azúcares cerebrales podría abrir nuevas vías para investigar y tratar trastornos neurológicos

Un estudio sugiere que un medicamento para la disfunción eréctil podría frenar la metástasis del cáncer

Una investigación del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel señala que el sildenafil, compuesto activo del fármaco Viagra, limita el uso del colesterol por parte de las células cancerosas, lo que dificulta su capacidad para diseminarse. Los resultados surgen de pruebas en ratones, cultivos celulares y el análisis de datos médicos de millones de pacientes

Un estudio sugiere que un medicamento para la disfunción eréctil podría frenar la metástasis del cáncer

DEPORTES

De las travesuras con Colapinto a triunfar en Europa: Nacho Montenegro, el argentino que brilla en el Gran Turismo

De las travesuras con Colapinto a triunfar en Europa: Nacho Montenegro, el argentino que brilla en el Gran Turismo

Todo lo que pasó en la final del Mundial: de la verdad sobre la arenga de Messi al emotivo discurso tras la derrota

El polémico lugar que le asignó la Fórmula 1 a Colapinto en su ranking semanal pese a haber brillado en el GP de Bélgica

Las fotos y videos del ataque a balazos a los micros de los hinchas de Tigre tras el triunfo ante Nacional en Uruguay

“Superestrella”: la burla de Nacional de Uruguay a Tigre por la final del Mundial perdida por Argentina ante España

TELESHOW

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Uno por uno: quiénes son los explosivos ex Gran Hermano que reingresaron a la casa de Generación Dorada

La reacción de Natalie Pérez ante la sensual performance de un participante de Es mi Sueño: “Famoso colágeno”

La furia de Maia Reficco por la supuesta campaña antiargentina en redes: “Me voy a pelear con medio planeta”

Marcelo Tinelli se despidió de Infobae Mundial con emoción por su vuelta al periodismo: “Me siento en mi casa”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”

Corea del Sur capturó un buque acusado de violar las sanciones de la ONU contra el régimen norcoreano

Bolivia investiga a 26 ciudadanos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia por presunto reclutamiento para la guerra en Ucrania

Flávio Bolsonaro cuestionó las urnas electrónicas de Brasil de cara a las elecciones presidenciales

Éxodo en Cuba: más de 245.000 personas emigraron de la isla en 2025 en medio de apagones y escasez de productos básicos