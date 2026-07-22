Cuáles son los alimentos que “disparan” los triglicéridos, según expertos

El hígado transforma el exceso de glucosa de bebidas azucaradas, harinas blancas y ultraprocesados en triglicéridos que aumentan su concentración en sangre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los triglicéridos en sangre se asocia de manera creciente al consumo excesivo de azúcares y carbohidratos refinados, desplazando la responsabilidad tradicional que se atribuía a las grasas. Esta tendencia es motivo de preocupación para especialistas en metabolismo, endocrinología y hepatología, quienes advierten que el fenómeno responde a una transformación global en los hábitos alimentarios y la forma de vida.

Distintos equipos de investigación han identificado que la epidemia de triglicéridos altos tiene su raíz en la combinación de productos ultraprocesados, reducción de la actividad física y alteraciones hormonales vinculadas a la vida moderna. Según expertos en enfermedades metabólicas, la prevalencia de la enfermedad hepática esteatótica relacionada con la disfunción metabólica alcanza cerca del 40% de los hombres adultos, reflejando el impacto de la obesidad, la diabetes tipo 2 y la inactividad física.

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De acuerdo con análisis internacionales, el hígado transforma el exceso de glucosa, proveniente de bebidas azucaradas, harinas blancas, postres y comidas rápidas, en triglicéridos, lo que incrementa su concentración en sangre. Según Mayo Clinic y Cleveland Clinic, reducir el consumo de azúcares y carbohidratos refinados resulta fundamental para mantener los triglicéridos en valores saludables.

Este mecanismo se intensifica cuando el consumo calórico supera el gasto habitual, favoreciendo la acumulación de grasa en el hígado y el desarrollo de resistencia a la insulina, un fenómeno que antecede a la diabetes y a otros trastornos metabólicos.

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Un estudio publicado en la revista científica Hepatology, basado en una muestra de más de 200.000 adultos, verificó que los niveles elevados de triglicéridos no se relacionan principalmente con el consumo de grasas saturadas, sino con la ingesta excesiva de carbohidratos simples y azúcares añadidos. El trabajo, realizado por un consorcio de universidades estadounidenses y coordinado por la Mayo Clinic, concluye que “el patrón moderno de alimentación, centrado en alimentos procesados y bebidas azucaradas, altera la función hepática y dispara la producción de triglicéridos”.

Triglicéridos, metabolismo y riesgos ocultos

Un estudio con más de 200.000 adultos vinculó los mayores niveles de triglicéridos con azúcares añadidos y carbohidratos simples, no con grasas saturadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso calórico, especialmente de azúcares y harinas refinadas, lleva al hígado a transformar la glucosa sobrante en triglicéridos, incrementando así su concentración en sangre. Este proceso puede presentarse incluso en personas que no consumen grandes cantidades de grasa, lo que rompe con el mito tradicional. La evidencia científica indica que la acumulación de triglicéridos se agrava en contextos de sedentarismo y que el azúcar es mucho más dañino que el aceite o los embutidos en este aspecto.

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Especialistas internacionales han observado que la baja testosterona, combinada con el alto consumo de fructosa, potencia el depósito de grasa hepática y altera la microbiota intestinal. Este mecanismo genera un aumento de triglicéridos y cambios metabólicos que favorecen la acumulación de lípidos en las células hepáticas. Según los autores del estudio multinacional, “la interacción entre hormonas, dieta y bacterias intestinales explica el repunte de esteatosis y triglicéridos elevados en todo el mundo”.

El panorama global refleja que la dieta alta en carbohidratos refinados, el consumo habitual de alcohol y la falta de actividad física son determinantes para el aumento de triglicéridos. Cuando el organismo recibe más calorías de las que gasta, especialmente en forma de azúcares y harinas, el hígado convierte ese exceso en triglicéridos, elevando sus valores en sangre.

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Carbohidratos, sedentarismo y predisposición genética: los factores ocultos

La dieta moderna, el sedentarismo y los cambios hormonales impulsan los triglicéridos altos y la enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama internacional señala que la mayoría de los casos de triglicéridos elevados tienen su origen en los hábitos de vida. La dieta alta en carbohidratos refinados, el consumo habitual de alcohol y la inactividad física son determinantes para su aumento. Cuando el organismo recibe más calorías de las que gasta, especialmente en forma de azúcares y harinas, el hígado convierte ese exceso en triglicéridos, elevando sus valores en sangre.

Este proceso puede afectar incluso a personas con bajo consumo de grasas, ya que el azúcar es el principal detonante metabólico. Además, se identifican elementos genéticos que predisponen al desarrollo de disfunciones metabólicas, aunque solo una minoría de los casos de hipertrigliceridemia responde a causas hereditarias. El grueso de los casos está vinculado a exceso de azúcar, sobrepeso, inactividad física y resistencia a la insulina.

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El cáncer de hígado, que antes tenía un origen principalmente infeccioso, hoy se asocia cada vez más a causas metabólicas. Por eso, las nuevas estrategias de prevención se centran en el control de peso, la alimentación y la actividad física.