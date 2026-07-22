El fotógrafo oficial de la Selección reveló fotos inéditas del recibmiento en Ezeiza

Thiago Almada y Montiel en su arribo al país (@tatografias)

El regreso de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026 dejó una postal colectiva marcada por el frío, la lluvia y un gesto de agradecimiento popular que quedó inmortalizado en imágenes inéditas. Las nuevas fotos del recibimiento al plantel albiceleste, publicadas por el fotógrafo oficial Gustavo Tato Pagano, revelaron la intimidad y el impacto emocional de los protagonistas en su arribo a Ezeiza. La publicación de estas postales en redes sociales generó una inmediata repercusión y permitió a los seguidores acercarse a la experiencia de los subcampeones mundiales en un momento de alta carga simbólica.

El vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas aterrizó el lunes a las 18:19 en el Aeropuerto Ministro Pistarini. En la pista, un mensaje de “¡¡GRACIAS!!” pintado sobre el césped, con letras de 150 metros, recibió a la delegación que venía de disputar la final ante España en Nueva Jersey. El plantel, encabezado por el entrenador Lionel Scaloni y Nicolás Otamendi, descendió del avión.

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El acceso de Pagano a los círculos internos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) permitió retratar situaciones que superaron la cobertura televisiva. Las imágenes difundidas muestran la emoción de los integrantes del equipo a lo largo de la jornada. Uno de los momentos captados fue el llanto de Leandro Paredes en la planta superior del micro descapotable, expresión de la tensión y el desahogo de la final perdida. También aparecen primeros planos del propio Scaloni, visiblemente afectado ante la multitud que se agolpó a los costados de la autopista Riccheri, así como tomas abiertas del vehículo ploteado avanzando entre fuegos artificiales y familias enteras bajo la lluvia invernal.

Banderas y fuegos artificiales acompañaron a la hinchada (@tatografias)

La publicación de las fotos estuvo acompañada por un mensaje de Pagano en sus redes sociales, donde expresó: “Gracias por este recibimiento histórico para la Selección Argentina. Una vez más demostramos que no solo se trata de ganar, sino de sentirnos representados y unirnos por un objetivo en común. Todos juntos vamos a volver a estar en lo más alto”.

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La organización descartó cualquier tipo de acto oficial o visita a la Casa Rosada. El plantel optó por dirigirse de manera directa al predio de la AFA en Ezeiza, donde se reencontraron con sus familiares. No participaron del recibimiento figuras como Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, quienes permanecieron en Miami junto con otros cuatro jugadores. El resto del grupo afrontó el trayecto hacia Ezeiza en medio de una caravana espontánea de fanáticos que, pese al mal clima, se congregaron para saludar y agradecer al equipo.

La importancia de las imágenes radica en su carácter testimonial. Las fotos de Pagano documentaron tanto la emoción individual de los jugadores como la magnitud de la movilización social tras el regreso del equipo. El registro visual de la llegada del plantel se integró rápidamente al archivo de grandes momentos del fútbol argentino. Las imágenes de la caravana nocturna, los rostros bajo la lluvia y las lágrimas de los jugadores se convirtieron en documento de una jornada que, para muchos, tuvo el valor de una consagración.

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Las fotos inéditas de la caravana albiceleste

Así fue el recibimiento a la selección argentina(@tatografias)

La delegación bajando del avión en Ezeiza (@tatografias)

La delegación arribó a Ezeiza en un vuelo de Aerolineas Argentinas (@tatografias)

La emoción de Scaloni en el micro de la Selección (@tatografias)

Argentina fue recibida con fuegos artificiales, banderas y ovación (@tatografias)

Chiqui Tapia, presidente de AFA, y Nicolás Otamendi posaron juntos (@tatografias)

Argentina perdió la final del Mundial 2026 contra España (@tatografias)

La emoción de Leandro Paredes (@tatografias)