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Honduras destina L62 millones para atender a 75 municipios afectados por la sequía

De los 75 municipios incluidos en el plan, 38 recibirán atención prioritaria por el riesgo de inseguridad alimentaria.

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Copeco identificó 38 municipios con mayor riesgo de inseguridad alimentaria.(FOTO: Copeco Honduras)
Copeco identificó 38 municipios con mayor riesgo de inseguridad alimentaria.(FOTO: Copeco Honduras)

El Gobierno de Honduras puso en marcha un plan de atención para 75 municipios declarados en Alerta Amarilla por los efectos asociados al fenómeno de El Niño y la sequía, con una inversión inicial estimada en 62 millones de lempiras.

El viceministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), Nelson Márquez, explicó que la estrategia fue instruida por el presidente Nasry Asfura después de conocerse los pronósticos climáticos para 2026 y de identificarse las zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Según el funcionario, la intervención busca responder a distintas necesidades que enfrentan las comunidades afectadas, entre ellas el acceso a alimentos, agua potable, agua para riego y servicios de salud.

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Atención prioritaria en 38 municipios

De los 75 municipios incluidos en la alerta, 38 presentan los niveles más altos de riesgo de sufrir problemas relacionados con la seguridad alimentaria.

Estas localidades recibirán atención prioritaria dentro del plan gubernamental, debido a que las condiciones climáticas podrían afectar la producción agrícola, la disponibilidad de alimentos y los ingresos de numerosas familias.

El Gobierno atenderá a 75 municipios declarados en Alerta Amarilla. (FOTO: Copeco Honduras)
El Gobierno atenderá a 75 municipios declarados en Alerta Amarilla. (FOTO: Copeco Honduras)

Márquez indicó que las instituciones involucradas realizaron una focalización territorial para establecer cuáles comunidades requieren una respuesta más urgente.

La evaluación considera los pronósticos del clima, la exposición a períodos prolongados de sequía y la capacidad de las familias para enfrentar una eventual reducción en las cosechas o en el suministro de agua.

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Ayuda comenzó en la zona sur

El viceministro informó que las primeras entregas de asistencia ya comenzaron en municipios de la zona sur del país, una de las regiones históricamente más vulnerables a la sequía y a las altas temperaturas.

Las brigadas gubernamentales continuarán desplazándose hacia otras comunidades incluidas en la Alerta Amarilla para distribuir ayuda y evaluar las necesidades específicas de cada territorio.

La respuesta no será igual en todos los municipios, debido a que el tipo de emergencia varía según las condiciones locales.

En algunas comunidades, la principal preocupación es la disponibilidad de alimentos, mientras que en otras existen dificultades para acceder a agua potable o para mantener los sistemas de riego utilizados por los productores.

La respuesta contará con la participación de varias instituciones estatales. (FOTO: Copeco Honduras)
La respuesta contará con la participación de varias instituciones estatales. (FOTO: Copeco Honduras)

Sedesol aporta 62 millones de lempiras

La inversión de 62 millones de lempiras será aportada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de acuerdo con la información proporcionada por Copeco.

No obstante, Márquez aseguró que el monto total destinado a la emergencia podría ser mayor al incorporar los recursos administrados por agencias del Sistema de las Naciones Unidas y otros organismos de cooperación internacional.

El funcionario no detalló cómo se distribuirá el presupuesto entre los municipios ni cuánto recibirá cada comunidad.

Tampoco precisó cuántas familias serán beneficiadas durante la primera etapa de la intervención.

Respuesta involucra a varias instituciones

Copeco señaló que la atención será desarrollada de manera coordinada entre diferentes instituciones del Estado para ofrecer una respuesta integral.

El plan contempla acciones vinculadas con asistencia alimentaria, abastecimiento de agua, apoyo a actividades agrícolas y atención sanitaria.

Las autoridades sostienen que este enfoque permitirá adaptar la intervención a las necesidades de cada municipio y reducir el impacto de la sequía sobre las familias más vulnerables.

El Gobierno continuará evaluando la evolución del fenómeno climático y las condiciones en los territorios bajo alerta para determinar si será necesario ampliar las medidas, incorporar nuevos municipios o aumentar los recursos destinados a la emergencia.

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