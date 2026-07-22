El FBI captura a uno de sus fugitivos más buscados por un fraude de USD 547 millones contra Medicare

Estados Unidos confirmó la captura de Khalid Ahmed Satary por un fraude a Medicare que causó pérdidas superiores a 547 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron la captura de Khalid Ahmed Satary, presunto responsable de un fraude al sistema de salud que ocasionó pérdidas superiores a 547 millones de dólares. El operativo, realizado el 20 de julio de 2026, implicó la cooperación de agencias estadounidenses y socios internacionales, y afecta directamente a beneficiarios del programa Medicare.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Satary, de 54 años, fue localizado en Medio Oriente y extraditado a Estados Unidos, donde compareció ante la Corte del Distrito Este de Virginia. Las autoridades federales señalaron que Satary habría estructurado una red de laboratorios de diagnóstico para facturar pruebas genéticas innecesarias, perjudicando los fondos federales destinados a la atención sanitaria de adultos mayores.

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Según el DOJ, la investigación formal inició en 2019 tras la detección de un esquema de facturación irregular en el Distrito Este de Luisiana. El FBI explicó que la red, bajo el liderazgo de Satary, utilizó telemarketing, captación de pacientes y pagos de sobornos a médicos y reclutadores con el objetivo de presentar servicios no justificados ante Medicare.

¿Quién es Khalid Ahmed Satary y por qué era buscado por el FBI?

Khalid Ahmed Satary es un empresario de 54 años, identificado por el FBI como el principal organizador de un fraude sanitario que operó entre 2016 y 2019 en distintos estados de Estados Unidos. Satary figuraba desde 2019 en la lista de los más buscados del FBI, acusado de conspiración para cometer fraude al sistema de salud, fraude electrónico, lavado de dinero y pago de sobornos.

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La búsqueda internacional se activó en noviembre de 2022, cuando Satary violó las condiciones de su libertad bajo fianza y abandonó Estados Unidos utilizando documentos falsos. El FBI informó que el acusado mantuvo vínculos con ciudades como Houston, Atlanta y Delray Beach, además de registrar movimientos en Dubái, Jordania y la región de Israel/Palestina.

El DOJ precisó que Satary utilizaba identidades falsas y documentos apócrifos para eludir la acción judicial. Tras una colaboración con autoridades de Medio Oriente, fue detenido el 20 de julio de 2026 y trasladado a Virginia, donde enfrenta cargos federales. El FBI resaltó que la captura de Satary constituye el tercer arresto relevante dentro de su iniciativa “Most Wanted Fraudsters” en las últimas semanas.

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El DOJ y el FBI informaron que Khalid Ahmed Satary fue localizado en Medio Oriente, extraditado a Virginia y presentado ante una corte federal. (FBI)

¿Cómo funcionaba el fraude a Medicare que lideraba Satary?

El Departamento de Justicia explicó que Satary gestionaba laboratorios de diagnóstico clínico en varias regiones de Estados Unidos, empleando empresas fachada y estructuras complejas para ocultar la titularidad real de los activos. La red facturó pruebas genéticas de alto costo —reembolsadas entre 10.000 y 20.000 dólares por muestra— a través de campañas de telemarketing y acuerdos con médicos y reclutadores.

Según el FBI, la modalidad consistía en captar a miles de beneficiarios de Medicare, principalmente adultos mayores, que accedían a pruebas genéticas sin necesidad médica. El DOJ reportó que el fraude ocasionó un gasto indebido de más de 547 millones de dólares a Medicare.

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Las investigaciones oficiales revelaron que Satary y sus colaboradores pagaron millones en comisiones y sobornos a intermediarios, médicos y empresas de telemedicina, asegurando así la captación de pacientes y la facturación de servicios no autorizados.

¿Cuáles son los cargos y las penas que enfrenta Khalid Ahmed Satary?

El proceso judicial contra Khalid Ahmed Satary incluye cargos de conspiración para cometer fraude al sistema de salud, fraude electrónico, lavado de dinero, y pago y recepción de sobornos, según el DOJ. El acusado fue formalmente imputado en septiembre de 2019 por el Distrito Este de Luisiana y, tras su detención en 2026, enfrenta juicio en el Distrito Este de Virginia.

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El Departamento de Justicia detalló que Satary podría recibir hasta 20 años de prisión por los delitos de mayor gravedad, además de sanciones adicionales por los cargos asociados a fraude sanitario y corrupción. Las autoridades federales embargaron cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al acusado, como medida para recuperar activos y proteger los recursos públicos.

En un comunicado oficial, el director del FBI, Kash Patel, declaró: “La captura de Khalid Ahmed Satary y su traslado a Estados Unidos es el tercer arresto de la lista de ‘Most Wanted Fraudsters’ en las últimas semanas, resultado del trabajo coordinado entre agencias nacionales e internacionales”.

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La investigación sobre el fraude sanitario contra Medicare comenzó en 2019 tras detectar un esquema de facturación irregular en Luisiana. (FBI)

¿Cuál es el impacto del fraude en el sistema Medicare y los beneficiarios?

El fraude atribuido a Satary y su red representa uno de los casos más graves en la historia reciente de Medicare, el principal programa federal de cobertura sanitaria para personas mayores y grupos vulnerables en Estados Unidos. El DOJ estimó que miles de beneficiarios fueron afectados por la facturación de pruebas genéticas innecesarias.

Las autoridades federales informaron que la operación permitió congelar 16 cuentas bancarias y embargar propiedades, con el objetivo de recuperar parte de los fondos desviados. El FBI subrayó que la protección de los recursos públicos y la supervisión de los servicios sanitarios son prioridades institucionales.

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El DOJ recomendó a los beneficiarios de Medicare revisar sus expedientes médicos y reportar cualquier irregularidad a los canales oficiales de denuncia. Asimismo, el FBI destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de fraudes y la vigilancia sobre empresas proveedoras de servicios médicos.

¿Qué medidas están tomando el Departamento de Justicia y el FBI para combatir el fraude sanitario?

El Departamento de Justicia y el FBI han intensificado las estrategias para detectar, investigar y sancionar delitos financieros en el sector salud. Según los comunicados institucionales, la colaboración internacional, el uso de tecnología avanzada y la coordinación con agencias extranjeras han sido fundamentales para localizar y capturar a fugitivos acusados de fraude.

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El fiscal general adjunto del DOJ, Colin M. McDonald, afirmó: “No existe refugio para quienes buscan explotar a los estadounidenses vulnerables o los programas esenciales de salud de nuestra nación”. El FBI en Miami reiteró que la investigación sobre la red de Satary sigue abierta y que se buscan posibles cómplices y activos adicionales.

Las autoridades federales indicaron que la experiencia del caso Satary servirá para reforzar los mecanismos de control y prevención de fraudes en el sistema de salud, así como para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades que operan con fondos públicos.

El proceso judicial contra Khalid Ahmed Satary incluye cargos de fraude al sistema de salud, fraude electrónico, lavado de dinero y pago y recepción de sobornos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben saber los beneficiarios de Medicare y cómo pueden protegerse?

El DOJ y el FBI aconsejan a los usuarios de Medicare estar atentos a cualquier comunicación sospechosa, oferta de pruebas médicas sin indicación clara o cambios no autorizados en sus expedientes. Las autoridades recomiendan verificar la procedencia de los servicios y denunciar cualquier práctica irregular a través de los canales oficiales del programa.

Los organismos federales subrayan que la colaboración ciudadana es fundamental en la lucha contra el fraude sanitario. La información obtenida a través de denuncias contribuye a identificar patrones y a prevenir la repetición de esquemas similares en el futuro.

¿Qué se espera a partir de ahora en el caso Satary y en el combate al fraude sanitario?

El proceso judicial contra Khalid Ahmed Satary continuará en el Distrito Este de Virginia, donde enfrenta múltiples cargos federales. El FBI y el DOJ manifestaron que la investigación permanece abierta y que se evaluarán nuevas acciones para identificar a otros responsables y recuperar activos asociados al fraude.

Las autoridades destacaron que la experiencia de este caso permitirá fortalecer los controles en la facturación de servicios médicos y mejorar la supervisión sobre entidades que reciben fondos federales. Se espera que el caso siente precedentes para futuras investigaciones y refuerce la confianza en las instituciones que protegen el sistema de salud de Estados Unidos.