La emboscada en Guatemala donde fallecieron dos personas y su vínculo con el cartel del Golfo

Alexandro Galindo Arellano sobrevivió a la emboscada en San Miguel Dueñas y el Ministerio Público retomó el señalamiento sobre sus nexos con el cartel del Golfo. (Infobae América)

Alexandro José Galindo Arellano, sobreviviente de la emboscada ocurrida el 18 de julio en San Miguel Dueñas, fue señalado por el Ministerio Público como parte de una estructura con nexos con el cartel del Golfo.

La vinculación se hizo en 2019, luego de que la desarticulación de una estructura vinculada al cartel mexicano, pero volvió a cobrar relevancia tras la emboscada que terminó en un ataque armado donde dos personas que acompañaban a Galindo Arellano fallecieron, mientras que él resultó herido.

La referencia del MP ubica ese vínculo en una investigación abierta desde 2016, cuando Galindo Arellano fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando intentaba viajar a Suiza con 77 cápsulas de droga en el interior de su organismo.

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Ese expediente derivó después en otras diligencias. El ente investigador informó que el 14 de junio de 2018 logró la incautación de cuatro kilos de cocaína y USD200 mil en efectivo, hallazgos que reforzaron la línea de investigación sobre una red dedicada al tránsito internacional de drogas en la ruta Colombia-Guatemala-México.

Alexandro Jóse Galindo Arellana, quien registra un antecedente penal por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, correspondiente al año 2016. (PNC de Guatemala)

El caso de 2019 ubicó a Galindo Arellano dentro de una estructura ligada al narcotráfico internacional

El operativo de 2019 tuvo alcance en cinco departamentos de Guatemala e incluyó 40 diligencias de allanamiento con apoyo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. El resultado no fue solo la captura de personas investigadas, sino también la incautación de bienes que, según la fiscalía, mostraban la dimensión patrimonial de la estructura.

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El Ministerio Público sostuvo que la compra de inmuebles y vehículos de alto valor era una vía para desviar fondos del narcotráfico. (Ministerio Público Guatemala)

Durante esas diligencias, los fiscales reportaron el decomiso de armas de fuego, munición, dinero en dólares y quetzales, dispositivos electrónicos, joyas, obras de arte y un kilo de cocaína. También ordenaron la clausura de residencias y el secuestro de vehículos, entre ellos unidades de lujo y modelos clásicos.

La información difundida entonces por el MP no presentó a Galindo Arellano como un actor aislado, sino como el punto de partida de una investigación mayor. Por eso, tras la emboscada en San Miguel Dueñas, su nombre reapareció no solo por haber sobrevivido al ataque, sino por el antecedente que lo conectaba con una estructura señalada de operar con alcance regional.

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Los allanamientos en cinco departamentos dejaron decomisos de armas, dinero, vehículos, joyas, obras de arte y un kilo de cocaína. (Ministerio Público Guatemala)

La emboscada

Según los datos del caso reciente, el ataque ocurrió a las 21:02 horas del sábado 18 de julio, cuando hombres armados interrumpieron el paso de un picop donde viajaba Galindo Arellano y dos personas más.

Un ataque armado en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, dejó dos hombres muertos y una tercera persona herida de gravedad. Las cámaras de seguridad revelaron que el crimen fue una emboscada y no una balacera aislada. Las grabaciones muestran que las víctimas viajaban en un picop rojo y fueron interceptadas por un vehículo blanco y otra camioneta agrícola. (Redes Sociales)

Tras descender de dos vehículos, dispararon contra los tripulantes del picop rojo. En el lugar fallecieron Cristian Alexander López Pérez, quien presentaba dos antecedentes de extorsión, transporte o traslado ilegal de armas de fuego en 2012 y plagio o secuestro en grado de tentativa en 2015. Vecinos lo reconocieron como “Tiny Boy”, presunto cabecilla de una pandilla que opera en la zona y que habría sido el blanco del ataque.

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Las autoridades de Guatemala aún no determinaron el móvil del doble asesinato, mientras vecinos identificaron a una de las víctimas como Cristian Alexander López, alias "Tiny Boy". (Redes Sociales)

La otra víctima mortal, quien según vecinos, era cuñado de “Tiny Boy”, fue identificado por la PNC como Héctor David Noriega Sotoj, quien no tenía antecedentes penales en la base de datos de la PNC.

Mientras que Galindo Arellano fue trasladado al Hospital Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala, bajo medidas de seguridad.