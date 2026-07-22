Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Lo De Pampita - Juli Poggio Y Dani Celis

La amistad entre Juli Poggio y Daniela Celis surgió en la edición 2022 de Gran Hermano, donde ambas compartieron la experiencia que las proyectó a la popularidad y forjó una relación que trasciende lo mediático. Hoy, las dos artistas mantienen un vínculo que se fortaleció con el tiempo y que incluye lazos familiares: Juli es madrina de una de las gemelas de Daniela.

Julieta Poggio se presenta como actriz, cantante, bailarina y empresaria, con una trayectoria que se inició en la infancia. Su primer papel relevante en cine llegó a los 7 años con la película “Papá por un día”, junto a Nicolás Cabré y Luisana Lopilato. A lo largo de los años, Poggio optó por el modelaje y participó en proyectos televisivos como “Consentidos”.

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Además de su carrera artística, impulsó emprendimientos propios, como su cafetería que administra en Pilar junto a sus padres, y una línea de maquillaje. En la actualidad, se desempeña como co-conductora en el programa “Popstars”.

La amistad entre Juli Poggio y Daniela Celis se consolidó fuera de las cámaras. La cercanía se evidenció cuando Celis enfrentó momentos difíciles, como el accidente de Thiago Medina, y Poggio la acompañó en todo momento.

Daniela Celis González, conocida como “Pestañela”, nació en Moreno, fue reconocida como una de las “100 personalidades del año” por una revista argentina y desarrolló una carrera en los medios y el streaming. Tras el reality, Celis formó una familia junto a Thiago Medina, también exparticipante de Gran Hermano, con quien tuvo gemelas, aunque actualmente están separados. Durante su infancia atravesó situaciones de vulnerabilidad y sufrió bullying por su entorno y apariencia.

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La amistad entre Juli Poggio y Daniela Celis se consolidó fuera de las cámaras. La cercanía se evidenció cuando Celis enfrentó momentos difíciles, como el accidente de Thiago Medina, y Poggio la acompañó en todo momento. Su vínculo se sostiene sobre experiencias compartidas, lazos familiares y un apoyo mutuo que se extiende más allá de la televisión.

Acá, los momentos más destacados de la charla:

Juli: “Antes decía ‘quiero ser esa mujer’, pero ¿para qué ser ella, si podés gustar de ella?”

Juli: —De chiquita, decía “quiero ser esa mujer”, pero ¿para qué ser ella, si podés gustar de ella? Me gustan las chicas. Son muy lindas las mujeres.

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—¿Te gustan más las mujeres o los hombres?

Juli: —(Piensa) No, me gustan más los hombres, pero hay que probar todo para mí.

—¿También te podés enamorar de una mujer?

Juli: —Puede ser, obviamente, pero lo hago más como para divertirme. Pasa que las mujeres tienen algo que es como que ya te conocés, ¿viste? No vas a hacer algo que hace un hombre, que te la baja, o decir un comentario que no va. Nos producimos, nos ponemos lindas. Es como que tienen un encanto las mujeres...

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—Son seductoras. ¿Y vos, Dani?

Dani: —Yo nunca estuve con una mujer, pero tampoco lo descarto... De hecho, hace poquito empecé a hablar con una chica y le decía: “Juli, no sabés lo que me pasó. No sé cómo contestar, no sé cómo encarar, no sé qué hacer”. Me intimidé y dejé de contestar.

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—¡Ay, no! ¿Y te la perdiste?

Dani: —Sí...

Juli: —Podés recuperar igual, ¿eh?

Dani: —No, no importa (risas).

Juli: “Yo soy más loquita que mi novio, de hacer más locuritas”

—¿Qué pasa cuando decís “pareja abierta”? Todavía hay una generación que se escandaliza, ¿no?

"Con mi novio tenemos una relación en donde no nos mentimos... Como que descubrí una parte mía que él me permitió explorar porque yo soy muy libre, muy abierta a un montón de cosas", dice Juli sobree su "relación abierta"

Juli: —Es una relación en donde no nos mentimos, donde somos muy sinceros y donde vivimos como más libremente la sexualidad con la edad que tenemos. Yo también, estando de novia, como que descubrí una parte mía que él me permitió explorar también. Porque yo soy así, muy libre, muy abierta a un montón de cosas.

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—¿Quién de los dos es más libre? ¿O son iguales?

Juli: —Yo soy más loquita, digamos (risas), de hacer más locuritas. Mi frase es “La vida es una”.

—¿Y él no pregunta? ¿No quiere saber?

Juli: —No, cero, no quiere saber nada.

—Bien, bueno, más sano. ¿Y si en esa pareja abierta empezás a sentir algo por otra persona?

Juli: Para mí, si pasa eso, es el final de la pareja. Mi corazón ya tiene una persona en ese lugar. Entonces yo no busco en otra persona un abrazo, un cariño, una contención, que me digan cosas lindas. Simplemente me divierto y para hablar profundamente, lo tengo a mi novio y no busco otra persona que ocupe ese lugar. ¡Ah, y el martes que viene cumplimos dos años!

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—¡Muy bien!

Juli: —Cuando cumplimos un año hicimos una fiesta como de cumpleaños, con barra libre, DJ, dresscode, todo.

—¿Y ahora se viene fiesta también?

Juli: —Vamos a hacer una fiesta privada, los dos solitos.

—¿Y qué sale con el romanticismo? Porque ella baila increíble, es una artista...

Juli: —Sí, soy mucho de hacer perfo, eh. Sin ropa.

Dani: —Te amo.

—¡Está flasheado ese chico!

Juli: —A veces me dice “Bueno, ya está, amor, mucho baile, ya está, no bailes más”. Es que a mí, si me ponen música, sigo con la perfo, ¿viste?

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Dani: “¡Hoy, estar con un chico es my difícil! No sabés si realmente te quiere o si de repente quiere que lo arrobes en una historia”

Dani: —Yo siento que impongo un poco. No sé si es por mi personalidad o por lo que llevo atrás, mi ex (risas). Hace poquito estuve con alguien y cuando cerré esa relación de repente se abrieron un montón de puertas. Dije: “¡Apa!, ¿qué pasó?”. También se den cuenta de que quizás no quiero nada serio con nadie sino chonguear, como se dice ahora, pasar el tiempo con alguien...

—Claro, sin presión...

Dani: —...aparecieron un montón de chicos que me escribieron como para chonguear. Pero no contesté nada.

—¡Todavía...!

Juli: —Yo doy el visto bueno.

Dani: —Es muy difícil también en la posición de ambas o de todas. ¿Qué sabes si realmente te quiere o no te quiere? ¿Si quiere numeritos, si de repente quiere que lo arrobes en una historia? ¡Es muy difícil, chicas!

Juli: —Para mí eso es una red flag.

Dani: —Sí, obvio. Pero hasta llegar ahí es un trabajito de hormiga.

Juli: —A mí me pasó algo fatal con un chico que yo fui a Mendoza y flasheé. Dije: “¡Ay, no, este chico!”. Vino a verme a Buenos Aires. Pasamos un fin de semana relindo, sacamos fotos para el recuerdo y después posteó un carrusel del fin de semana en Instagram: fotos conmigo, en su feed.

—¿Flasheó novio oficial?

Juli: —¡Nooooo, flasheó fama! Lo mandé a su provincia de vuelta y nunca más. Y además lo hice público. Fue refeo. Yo me sentí remal, pero, posta, de esa relación aprendí también.

Dani: “Mi embarazo no fue tan bonito, lo sufrí un montón”

Dani: —Mi embarazo no fue tan bonito, lo sufrí un montón. Sentía que la piel se me estiraba, me ardía, me paspaba toda.

Juli: —¡Era como una sandía tu panza!

Dani: —¡Varias sandías tenía adentro! El día de la cesárea es como que sentía un peso: ¡llegué a pesar setenta kilos! O sea, “necesito que me la saquen de adentro porque no puedo vivir, no puedo respirar...”. No podía ponerme en una posición cómoda. Me dolía que la costilla, que el hueso, que la piel.

—Me encanta que lo digas, porque parece que tienen que ser todos los embarazos como de Pinterest, de Instagram.

Juli: —Bueno, también Oriana Sabatini dijo hace poco sobre cómo fue su embarazo.

"El día de la cesárea es como que sentía un peso: ¡llegué a pesar setenta kilos! O sea, 'necesito que me la saquen de adentro porque no puedo vivir, no puedo respirar...'”, cuenta Dani sobre su parto

Dani: —¡Y la criticaron mucho! Pero digo: ¿por qué la critican? Está bien, fue su experiencia y su vivencia.

—Los que critican no tuvieron hijos (risas) .

Dani: —Claramente no.

—¿Le tuviste miedo a la cesárea?

Dani: —Sí, mucho miedo. ¡Al principio sentís todo!

—El olorcito a quemado ¡te lo regalo! Sentís como: ¿qué está pasando? ¿Hay un asado acá?

Dani: —Ay, sí. No sentís realmente nada, pero sentís cómo que te tocan. Es una sensación rara. Estaba como muy concentrada en lo que estaba sucediendo y escuchando todo. Y una vez que me la dan a Laia, mi universo se puso en pausa.

—Después ya te pasan la aspiradora por dentro y no te importa más nada. ¡Es adentro tuyo que te están pasando la aspiradora! ¡Así Juli no va a tener hijos nunca!

Juli: —Yo, la verdad, lo veo muy lejano por ahora.

—Ni siquiera estás obligada a tener. Si el día de mañana no querés tener, no tenés. Es como que cada mujer hoy, gracias a Dios, ya no hay prejuicios; no hay nada obligatorio en la vida.

Dani: “De repente veas a todo el mundo opinando de tu vida, qué está bien o mal, pero también entiendo que yo soy la que me expongo”

Dani: —De repente veas a todo el mundo opinando de tu vida o diciendo qué está bien o mal de lo que hacés y decís. Pero también entiendo que yo soy la que expongo mi vida. Y entiendo y aprendí que no importa si hablan bien o mal, igual tienen que hablar.

Juli: —Yo cada vez lo llevo mejor, como que al principio me lo tomaba muy personal, decía: “Uy, Dios, esto no se lo va a olvidar nadie”. Después me di cuenta como que a todos les pasa y que uno es quien más ve esas cosas, lógicamente, porque es tu algoritmo.

—Como lo de las carillas...

Juli:—Eso fue fatal. Fue muy feo, había pasado por muchos hates, por así decirlo, pero nunca algo físico. Y cuando te editan las fotos, te editan los videos, te hacen memes con tu cara, obviamente uno está más sensible y te atraviesa más.

—Las dos son mujeres hermosas, ¿se presionan mucho con cómo se ven en el espejo?

Dani: —Yo siento que me juzgo mucho a mí misma, sí, sí. Aprendí que soy así, la gente me conoció así también y tampoco voy a cambiarme la cara o algo para gustar. Si lo hago es porque yo quiero o me siento más cómoda, pero aún no pasó.

Juli: —¡Yo me re amo! Me trato con mucho cariño. Cada día me levanto y me pongo un outfit que me gusta, que me hace sentir bien. Me gusta mi personalidad, como que banco mucho como soy.

Dani: —Amor propio, amiga.

Juli: —Sí, tengo mucho amor propio. Mírense y digan: “Qué lindo que te queda eso, qué hermoso que tenés el pelo, qué buena semana tuviste”. No normalizar todas las cosas increíbles que me pasan en la vida, las oportunidades. Mi religión es el universo. Por eso digo “gracias universo, gracias vida”.

—Les va a traer todo lo que sueñan a las dos.

Dani: “Hablé de la parte de cuerpo masculino... ¡y de tamaños no se debe hablar!”

Dani: —Cuando vamos a un lado juntas no sabemos cómo puede terminar. Fuimos canceladas en un montón de lugares porque decimos cosas de más.

Juli: —Sí, pasa que cuando estamos juntas nos quemamos un poquito, ¿viste?

Dani: —Sí, es peligroso...

Juli: —Sí, porque nos empezamos a dar manija y después quedamos canceladas las dos.

—¿Qué habías dicho para que te cancelaran?

Dani: —Había hablado de la parte de cuerpo masculino... ¡y de tamaños no se debe hablar!

—¿Muy literal?

Juli: —De sus gustos.

Dani: —Qué me gustaba, dije. La gente lo interpreta por otros lados (risas).

Juli: —Pero, bueno, también nos cuidamos.

Dani: —Sí, muchas veces, cuando nos damos cuenta que una está por meter la pata, nos abrazamos, nos hacemos como...

Juli: —... un apretoncito.

Dani: —Nos damos cuenta enseguida y aflojamos, porque después pasa que salimos del lugar, nos miramos y decimos: “La cagamos”.

—¿Cuál fue la metida de pata más grande?

¿Quién tiene peor gusto para elegir a los hombres? Dani: "Yo. De hecho, Juli me dice todo el tiempo: '¡Ojo con este!', ¡y la pega, Caro!" Juli: "No opino físicamente, eso va en el gusto de cada uno, pero para mí hay cosas mucho más importantes que la apariencia de una persona".

Juli: —Yo, Dani, te he quemado un poquito, una vez que hablé de un ex tuyo que no se podía hablar tanto.

Dani: — Sí, esa vez fue la peor.

—¿Quién tiene peor gusto para elegir a los hombres?

Dani: —Ah, bueno, fácil, yo. De hecho, Juli me dice todo el tiempo: “¡Ojo con este!”, ¡y la pega, Caro! Pasa el tiempo y me dice: “Yo te dije”. No sé, los huele.

—¿En qué decís que tiene peor gusto?

Juli: —Físicamente no, porque eso es el gusto de cada persona y para mí hay cosas mucho más importantes que la apariencia de una persona.

—Pero ¿qué?, ¿son chantas?

Juli: —Sí, chantas.

—Chantulis por la fama.

Juli: —Eso, chantulis (risas).

—Bueno... ¡¿Pero quién te quita lo bailado?! (risas)

Mirá la entrevista completa en el video.

Fotos: Maximiliano Luna