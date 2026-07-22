República Dominicana: BID destinará USD 100 millones al financiamiento de MIPYMES

El Banco Central de la República Dominicana y el BID acordaron un programa de USD 100 millones para ampliar el financiamiento a MIPYMES a través de BANDEX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron este martes, en Santo Domingo, la ejecución de un programa que destinará USD 100 millones para impulsar el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX). La iniciativa, anunciada durante la visita de una misión técnica del BID encabezada por Diego Herrera, prioriza el acceso al crédito e inclusión financiera, especialmente para proyectos exportadores y empresas lideradas por mujeres.

Según informó el BID, el programa, denominado “FinaRD: 2036: Acelerando las Inversiones en la República Dominicana”, crea una estructura de financiamiento que permitirá a las MIPYMES acceder a recursos mediante esquemas de banca de primer y segundo piso gestionados con el BANDEX. Además, incluye la creación de un fondo de garantías parciales, que arrancará con un capital base de USD 5 millones y emitirá certificados para respaldar los préstamos otorgados por entidades financieras a proyectos elegibles.

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De acuerdo con el especialista principal de mercados financieros del BID, Diego Herrera, “esta iniciativa busca potenciar el acceso al financiamiento para actividades productivas de las MIPYMES, facilitando la inclusión financiera y promoviendo la igualdad de oportunidades para emprendedoras dominicanas”.

El esquema prioriza el acceso al crédito para empresas exportadoras y para emprendimientos liderados por mujeres en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impulso a las micro y pequeñas empresas mediante nuevos mecanismos financiero

El objetivo es que los recursos lleguen a micro y pequeñas empresas que cumplan criterios de elegibilidad, incluyendo aquellas orientadas a la exportación y a iniciativas lideradas por mujeres, lo que permitirá ampliar el impacto económico y social del programa.

Durante la reunión, el BID explicó que estos mecanismos financieros se diseñaron conforme a las políticas originales promovidas por el BCRD, que buscan consolidar una banca de desarrollo robusta y alineada con las necesidades productivas del país. El fondo de garantías se centrará en reducir los riesgos para las entidades intermediarias, lo que facilitará la aprobación de créditos para nuevos proyectos empresariales.

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El gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, señaló que “esta iniciativa se integra a las acciones de inclusión financiera que impulsa el BCRD mediante la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2022-2030 y responde a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2026-2029”. Según el comunicado oficial, el banco central evaluará las enmiendas regulatorias necesarias para la implementación de estos instrumentos y presentará las propuestas correspondientes a la Junta Monetaria.

El gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, destacó la integración del programa a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. (Cortesía: Banco Central de República Dominicana)

En el encuentro participaron la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres, el gerente Ervin Novas Bello, el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera Joel Tejeda, los subgerentes de Cuentas Nacionales, Programación Monetaria e Internacional Ramón González, Joel González y Brenda Villanueva, así como el director de Regulación y Estabilidad Financiera Carlos Delgado.

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El BID destacó que la colaboración con el BANDEX permitirá fortalecer el ecosistema de financiamiento productivo y ampliar la cobertura de los programas dirigidos a empresas con potencial de crecimiento y generación de empleo en República Dominicana. La misión técnica subrayó la importancia de coordinar esfuerzos entre el sector público y los organismos multilaterales para consolidar la banca de desarrollo como herramienta de reactivación económica e inclusión financiera.