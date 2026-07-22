El embajador argentino en España rechazó la existencia de una supuesta campaña antiargentina: “Somos dos países hermanos”

Wenceslao Bunge Saravia, embajador de Argentina en España, afirmó que no existen indicios de una campaña antiargentina en la vida cotidiana española tras la final que enfrentó a ambos países. En diálogo con Radio Mitre, el diplomático resaltó que la convivencia entre comunidades es pacífica y que los hechos de violencia viralizados en redes sociales no se reflejan en la realidad.

Según narró el propio embajador, el clima posterior al partido tuvo un carácter deportivo y familiar. “Fui al club de argentinos, donde había más de dos mil hinchas, y después caminé por la Gran Vía con mi familia, saludando a españoles. El ambiente fue de respeto y celebración por el fútbol”, detalló Bunge Saravia. El funcionario subrayó que, pese a ciertos episodios aislados que circularon en internet, “no recibimos ninguna denuncia formal de agresiones físicas ni reportes policiales contra argentinos en España”.

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El representante diplomático explicó que la Embajada cuenta con seis consulados y mantiene contacto constante con las comunidades argentinas. “Cada vez que hay una agresión, las autoridades nos lo comunican. Hasta el momento, no tenemos registros de incidentes recientes ligados al partido”, afirmó. Ante los videos de ataques difundidos en plataformas sociales, pidió a los afectados acercarse a la sede consular para recibir asistencia.

En este sentido, se refirió a la importancia de separar los hechos deportivos de la vida en sociedad. “El folclore del fútbol no debe confundirse con la relación entre los pueblos. España es un país muy amigo de Argentina y viceversa”, expresó. Como ejemplo, relató que en la embajada se pidió a los diplomáticos asistir a los seis principales centros de reunión de argentinos en Madrid, sin que se registraran incidentes. “Hubo un encontronazo entre hinchas, pero fue producto del exceso de alcohol, algo que puede suceder en cualquier contexto deportivo”, agregó. En contraposición, el diplomático deseó: “Somos dos países hermanos. Y lo dije antes de la final, sueño con diez finales como esta”.

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El diplomático argentino destacó la final entre Argentina y España (REUTERS/Mike Segar)

En este punto, también se refirió ante la posibilidad de que Argentina y España vuelvan a enfrentarse, pero bajo la disputa de un nuevo título: “Ojalá tengamos muchas más finales como esta. No me animo a decir lo que dijo el embajador de España, que dice: ‘ojalá sea una finalísima, finalísima’ y así despedir a (Lionel) Messi”.

“Yo no me animo a decirle sin preguntárselo a Messi, porque si él va a ser el que se quiere despedir, que sea él donde elige hacerse la despedida. A mí me encantaría ver muchos más partidos de Argentina-España, porque la verdad que son dos países muy hermanos y son dos selecciones estupendas”, recalcó.

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La relación bilateral

El embajador destacó la magnitud de la comunidad argentina en territorio español, que estima en cerca de un millón de personas, cifra que representa el 30 % de los argentinos residentes en el exterior. “Registrados son seiscientos mil, pero si sumamos descendientes y otras nacionalidades, alcanzamos el millón. Es la colonia argentina más numerosa fuera del país”, señaló. Por su parte, España también cuenta con una presencia relevante en Argentina, potenciada tras la reciente Ley de Nietos.

Bunge Saravia resaltó la relación entre ambos países (Nacionalidad.com)

Sobre el vínculo bilateral, Bunge Saravia sostuvo que “hay muchísimos más puntos en común que diferencias”. Y mencionó la frecuencia de los vuelos entre ambos países, con un promedio de nueve conexiones diarias, y el flujo de inversiones y proyectos conjuntos. “No hay una relación más estrecha entre dos países hispanohablantes que la de Argentina y España”, determinó.

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Al cierre de la entrevista, Bunge Saravia reiteró que su foco está en fortalecer los lazos y promover inversiones. “La percepción internacional sobre Argentina está mejorando y el trabajo en equipo con el presidente y el canciller busca consolidar esa imagen”, concluyó.