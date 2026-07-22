Malvinas en la camiseta: un local de Berazategui estampa gratis la silueta de las islas tras el triunfo ante Inglaterra

Un local deportivo de Berazategui sumó una propuesta particular tras el triunfo de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial: ofrece estampar, sin costo, la silueta de las Islas Malvinas en camisetas de la selección. Ariel Escalante, dueño del comercio, abrió sus puertas a hinchas y vecinos que buscan llevar ese símbolo en su prenda, una iniciativa que generó una respuesta masiva en la comunidad.

El comerciante ya había realizado una acción similar en el Mundial pasado, cuando el equipo nacional se consagró campeón, ofreciendo la tercera estrella para las camisetas. Ahora, la iniciativa se reactivó con el objetivo de que quienes lo deseen lleven en su prenda la imagen de las islas y la fecha del partido.

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En diálogo con Infobae en Vivo, Escalante explicó que el proceso no requiere demora y que cada cliente puede elegir el lugar del estampado en la camiseta. “Generalmente recomiendo debajo del escudo de la AFA o debajo del logo de campeón 2022, pero si el cliente prefiere la manga, lo hago donde quiera”, detalló. El procedimiento completo tarda menos de un minuto, entre el estampado y el enfriado de la prenda.

La iniciativa de Ariel Escalante reactivó una acción que ya había hecho con la tercera estrella después del título de la Selección en el Mundial anterior (Composición fotográfica)

Demanda y repercusión en la comunidad

El ofrecimiento tuvo una gran repercusión desde el primer día de la propuesta. Escalante confirmó que estampó cerca de 150 camisetas en las primeras horas tras la difusión de la iniciativa. La noticia circuló en redes sociales y medios locales, provocando la llegada de más personas al local y una cantidad elevada de consultas.

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“El día que empezó todo, estampé unas ciento cincuenta camisetas”, afirmó Escalante. “Recibí muchos mensajes y tengo gente que ya avisó que se acercará en los próximos días”, agregó el comerciante, sorprendido por la magnitud de la respuesta. El local mantiene la plancha de estampado encendida durante todo el horario comercial para poder atender la demanda.

El trabajo lo realiza principalmente Escalante, con la colaboración de su esposa durante la mañana. Por la tarde, el comerciante continúa solo con las tareas. “Mi señora me ayuda por la mañana, pero después trabaja en otro lado. Me voy organizando para poder seguir”, relató.

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El estampado de Malvinas incluye la fecha del partido contra Inglaterra y cada cliente puede elegir en qué parte de la camiseta colocarlo (Captura de video)

Procedimiento y detalles del servicio

El servicio consiste en estampar la silueta de las islas Malvinas junto con la fecha del partido contra Inglaterra. Escalante aclaró que el estampado es rápido y sencillo. “El proceso tarda diez o quince segundos y después otros diez segundos para que la prenda enfríe y retirar el film protector. No lleva más de treinta segundos en total”, explicó. El cliente puede elegir el lugar del diseño en la camiseta, aunque el dueño recomienda lugares visibles debajo de los logotipos oficiales.

La propuesta incluye la posibilidad de agregar la tercera estrella obtenida en la Copa del Mundo anterior. Escalante señaló: “Si alguien quiere sumar la estrella, también la agrego sin problema. Tenía la ilusión de ponerle la cuarta a todos, pero por este Mundial no se pudo”. El comerciante ofrece flexibilidad para quienes desean personalizar aún más su prenda.

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El local se encuentra en la calle 15, número 5124, en el centro de Berazategui, a una cuadra de la antigua municipalidad. Las personas pueden acercarse personalmente o enviar las camisetas por mensajería, coordinando el retiro por redes sociales bajo el nombre “Berastor Oficial”. La opción de entrega rápida facilita que la mayoría reciba la camiseta estampada en el momento.

Significado simbólico y motivación del proyecto

El dueño del comercio explicó que la motivación principal surgió por el significado especial del partido entre Argentina e Inglaterra. “Sentí que lo íbamos a dar vuelta. No sé por qué, pero tenía esa sensación que no tuve contra Egipto. Contra Inglaterra, siempre sentí que lo ganábamos”, expresó Escalante al recordar cómo vivió el partido junto a su familia.

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El comerciante aclaró que, si bien la victoria ante Inglaterra resultó significativa para muchos, su deseo era que el equipo nacional obtuviera el campeonato mundial. “Mucha gente decía: ‘Ya está, con esta victoria yo ya estoy’. Para mí no era suficiente; yo quería ser campeón del mundo”, sostuvo. Según Escalante, la consagración otorga otro sentido al festejo y al recuerdo.

La iniciativa busca ofrecer un recuerdo concreto y visible para quienes desean llevar la imagen de las islas Malvinas en su camiseta. Escalante remarcó que la propuesta tiene un sentido emocional, especialmente en el contexto de la rivalidad futbolística con Inglaterra y el debate histórico sobre la soberanía. “La verdad que me sorprendió la repercusión esta vez. Llegó a los medios y no lo esperaba”, concluyó.

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