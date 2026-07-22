El Salvador

El Salvador busca apoyo global para cuidar a sus felinos

El Salvador avanzó con una adhesión que abriría cooperación, fondos y entrenamiento para proteger pumas, ocelotes y otras especies nativas, además de reforzar vigilancia, alertas tempranas y prevención de la caza furtiva

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Puma de pelaje marrón claro camina en un bosque con árboles cubiertos de musgo, helechos y abundante vegetación, mirando al frente.
Un puma salvadoreño camina lentamente por la vegetación densa de un bosque tropical, con su mirada fija hacia el frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Órgano Legislativo de El Salvador avanzó este martes con la ratificación del Acuerdo Marco para el Establecimiento de la Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA) tras emitir un dictamen favorable en comisión. La solicitud formal fue presentada el 10 de julio de 2026 por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez.

La medida, impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitirá al país acceder a cooperación técnica, financiamiento internacional y programas de conservación enfocados en los felinos silvestres de su territorio, según documentos oficiales disponibles en el portal legislativo.

El acuerdo entró en vigor a escala internacional el 23 de enero de 2025 y, para El Salvador, su aplicación será efectiva 15 días después del depósito del instrumento legal correspondiente.

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Alcance del acuerdo y especies alcanzadas

El objetivo central del acuerdo es promover la cooperación internacional para la protección de siete grandes felinos a nivel mundial: tigre, león, leopardo, leopardo de las nieves, puma, jaguar y guepardo.

Medio Ambiente opera tres estaciones de cámaras en áreas protegidas. Con el pacto, buscan ampliar la vigilancia y entrenar al personal. La prioridad declarada no está en especies exóticas, sino en fauna local. Video cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de El Salvador.

El enfoque salvadoreño, según explicó Diego Góchez director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, apunta a canalizar recursos y conocimientos hacia la protección de especies nativas como el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedii) y el gato zonto o yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi). “Para El Salvador no se centra la prioridad en especies exóticas, sino en proporcionar impacto en las especies nativas locales y el ecosistema propio del país”, puntualizó Góchez durante el estudio de la iniciativa en la comisión legislativa.

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El documento oficial señala que la IBCA busca “abordar los desafíos comunes para la protección y conservación de siete grandes felinos principales del mundo para asegurar el futuro socioecológico y apoyar la adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático”.

Monitoreo, capacitación y cooperación técnica

En la sesión, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicaron que el país utiliza tres estaciones de fototrampeo en áreas naturales protegidas para monitorear la fauna silvestre desde 2022.

Con la adhesión a la IBCA, esperan ampliar los mecanismos de vigilancia, acceder a software especializado para el monitoreo y fortalecer la capacitación técnica del personal a cargo de la conservación. Entre los beneficios identificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores figuran la posibilidad de implementar sistemas de alerta temprana, fortalecer las capacidades de los guardaparques y adoptar técnicas avanzadas para prevenir la caza furtiva.

El Salvador avanza con la Alianza Internacional de Grandes Felinos: dictamen favorable, gestión de Cancillería y una fecha clave tras el depósito legal.
El Salvador avanza con la Alianza Internacional de Grandes Felinos: dictamen favorable, gestión de Cancillería y una fecha clave tras el depósito legal.

El acuerdo también promueve la elaboración de estrategias para la convivencia entre comunidades humanas y fauna silvestre, ante el aumento de desplazamientos de animales por efectos del cambio climático.

Trámite legislativo y contenido institucional

El contenido del acuerdo abarca principios rectores, programas, funciones de la asamblea y la secretaría, presupuesto, recursos financieros, membresía, privilegios, inmunidades, derechos de propiedad intelectual, solución de controversias, enmiendas y entrada en vigor.

Durante la discusión legislativa, el diputado Raúl Chamagua sostuvo que el instrumento muestra el impacto de la cooperación diplomática en la protección del medio ambiente y se suma a los compromisos del Estado salvadoreño en materia de conservación.

La formalización del proceso incluyó la intervención del notario Diego José Góchez Aragón, quien presentó la documentación para la traducción y el depósito del acuerdo, de acuerdo con los requisitos legales salvadoreños. La adhesión se concretará tras cumplir esos procedimientos ante las instancias internacionales.

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