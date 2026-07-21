La burla de Lamine Yamal a Leandro Paredes por su pelea con Gavi: el cartel que se robó las miradas en los festejos de España

La frase “Paredes vs Gavi” apareció en el autobús descapotable y provocó diversión inmediata en el plantel de España

El regreso de la selección española a su país, tras consagrarse campeona del mundo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, llamó la atención por un episodio inesperado que capturó la atención en redes sociales. Mientras el plantel se encontraba a bordo de un autobús descapotable que avanzaba por las calles repletas de público, un cartel improvisado se robó el protagonismo en medio del júbilo generalizado.

En pleno trayecto, el plantel que acababa de vencer a Argentina por 1-0, gracias al tanto de Ferran Torres, vivió un instante de sorpresa y humor. Un grupo de hinchas logró acercar un cartel al micro, lo que generó risas y gestos de asombro en Fabián Ruiz, quien no dudó en mostrarlo a sus compañeros. El mensaje del cartel era directo y peculiar: “Velada del año VII: Paredes vs Gavi”.

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La alusión hacía referencia al cruce entre Leandro Paredes y Gavi que se produjo al término del partido, cuando la tensión aún flotaba en el ambiente tras el pitazo final del árbitro Slavko Vincic. La escena fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En el cierre de la final del Mundial, Leandro Paredes se enredó en el tumulto y Gavi terminó en el césped (REUTERS/Dylan Martínez)

El contenido del cartel evocó, con una dosis de humor, los populares eventos de “Velada del año”, donde celebridades se enfrentan en combates de exhibición. Al verlo, Lamine Yamal no tardó en señalar a Gavi, incitando a la broma y sumando a la celebración un guiño a la tensión vivida el día antes en la cancha. El episodio fue recibido con carcajadas por parte de los jugadores españoles, quienes entendieron el tono lúdico de la propuesta.

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La reacción de los futbolistas contrastó con la tensión que se había vivido en el campo luego de haber finalizado el duelo decisivo. En ese tumulto, Leandro Paredes tomó del cuello a Eric García, y luego arrojó al suelo a Gavi, quien vestía la pechera de suplente. La intervención de Lionel Scaloni, junto a Walter Samuel y otros miembros del cuerpo técnico argentino, fue clave para evitar que la situación escalara, logrando separar a los jugadores y restablecer la calma.

El equipo sudamericano, que jugó con un hombre menos tras la expulsión de Enzo Fernández, luchó hasta el último minuto para imponerse al rival. La frustración por la derrota y el desgaste físico se mezclaron con los roces propios de una final mundialista.

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Los hinchas españoles durante el festejo recordaron el momento tenso en el que quedaron involucrados Leandro Paredes y Thiago Almada (AP Foto/Yuki Iwamura)

La reacción de Leandro Paredes se interpretó como una respuesta a supuestas provocaciones, aunque el mediocampista de Boca Juniors terminó saludando con respeto a sus rivales durante la premiación. El propio Scaloni fue captado pidiendo a Lamine Yamal que se uniera a la celebración con sus compañeros, intentando enfriar los ánimos y evitar nuevos cruces con el plantel argentino.

En paralelo, se produjo otro intercambio entre Nicolás Otamendi y Rodri Hernández. El defensor argentino le negó el saludo al español y le reprochó que “había estado llorando toda la semana”, según registraron las cámaras durante la ceremonia de premiación.

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La jornada posterior a la final trajo consigo una revelación sobre el estado físico de Leandro Paredes. El periodista Martín Arévalo, en el programa de ESPN Mundial, afirmó: “Hay un jugador que estuvo jugando los últimos tres partidos con una fisura de costilla. Un jugador titular”. Más tarde, confirmó que se trataba del mediocampista de Boca Juniors.

Según el cronista, Paredes afrontó las instancias decisivas del torneo con una lesión que le dificultaba incluso respirar. “Lo estudiaron y hubo días en los que le costaba incluso respirar. Esto no trascendió porque obviamente los rivales lo iban a ir a buscar con un golpe o con algo, algunos que tengan mala intención, no digo que todos”, detalló el periodista, resaltando la magnitud del esfuerzo realizado por el jugador argentino.

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Al finalizar la Copa del Mundo se reveló un detalle sobre el mediocampista de Boca Juniors (REUTERS/Mike Segar)

Mientras tanto este lunes, la delegación argentina emprendió el viaje de regreso al país en el vuelo de Aerolíneas Argentinas. Luego se dirigieron directamente al Predio Lionel Messi de la Asociación del Fútbol Argentino y en el camino los jugadores fueron recibidos por hinchas en las inmediaciones. Entre los que arribaron junto al cuerpo técnico de Lionel Scaloni se encontraban Leandro Paredes, Emiliano Dibu Martínez, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Juan Manuel López, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Facundo Medina, Valentín “Colo” Barco, Juan Musso, entre otros. El grupo fue recibido con muestras de afecto y reconocimiento por parte del público argentino, que valoró la entrega del plantel a pesar de la derrota en la final.