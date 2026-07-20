El gesto del plantel de la selección argentina con la gente en su recorrida desde el aeropuerto hasta el predio de Ezeiza

La selección argentina llegó al país tras el Mundial 2026

La noche de este lunes en Ezeiza no fue la más propicia para salir a la calle. La llovizna cayó sobre el conurbano bonaerense y el frío se instaló sobre la autopista Riccheri con la misma firmeza con que miles de personas eligieron quedarse ahí a esperar el paso de un micro descapotable con Lionel Scaloni y buena parte del plantel de la selección argentina, quienes regresaron al país tras la final del Mundial 2026. La delegación pasó a saludarlos y devolverles en ese trayecto las muestras de afecto que les brindaron durante el último tiempo.

El vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas había aterrizado a las 18:19, según consignó el sitio especializado FlightRadar24, y se dirigió directamente a los hangares de la aerolínea, a pocos kilómetros de la terminal principal del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini hasta el Predio Lionel Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Allí, con alfombra roja y la Fanfarria Militar “Alto Perú” del Regimiento de Granaderos a Caballo interpretando “Muchachos”, la delegación completó el descenso del avión. El primero en pisar suelo argentino fue el fotógrafo oficial del seleccionado, Tato Pagano, seguido por el personal de prensa. Luego bajaron el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el entrenador Scaloni y el capitán Nicolás Otamendi. Detrás, uno a uno, el resto del plantel.

Completado ese trámite protocolar, los jugadores y el cuerpo técnico abordaron un micro ploteado con imágenes del equipo y la leyenda “Bienvenida selección”. El vehículo, descapotable en su piso superior, tomó la autopista Riccheri con destino al predio de la AFA. Fue entonces cuando arrancó la postal que miles de hinchas esperaban desde temprano.

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Decenas de miles de personas se apostaron a ambos lados de la autopista Riccheri bajo la lluvia para ver pasar el micro descapotable con los jugadores de la selección argentina (RS Fotos)

A lo largo de las colectoras de la autopista, decenas de miles de personas se habían apostado a ambos lados del camino para ver pasar la delegación. Muchas de ellas llevaban banderas celestes y blancas; otras agitaban camisetas o sostenían carteles. Desde el piso superior del micro descapotable, los futbolistas respondieron al gesto de la gente con saludos, aplausos y camisetas que lanzaron hacia la multitud. A medida que el vehículo avanzaba, los fuegos artificiales se sumaron al paisaje nocturno de la Riccheri.

La lluvia no dispersó a nadie. Familias con chicos, grupos de amigos con banderas, hinchas solos con una bufanda al cuello: todos aguantaron las bajas temperaturas del invierno porteño para ver, aunque fuera por unos segundos, el paso del micro con los subcampeones del mundo.

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El contexto del recibimiento no era menor. El gobierno nacional había coordinado un operativo de seguridad conjunto con las administraciones de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con más de 3.000 efectivos policiales desplegados en los accesos, a lo largo del recorrido y en los alrededores del predio. El esquema incluyó controles vehiculares, refuerzo de fuerzas de seguridad y ordenamiento del tránsito peatonal en toda la zona de Ezeiza.

Antes de que el avión aterrizara, el aeropuerto ya había preparado su propia bienvenida visible desde el aire: la palabra “¡¡GRACIAS!!” pintada en letras de 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor.

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Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni y Claudio Tapia fueron los primeros en bajar en Ezeiza

El recibimiento no contó con la presencia de Lionel Messi ni de Rodrigo de Paul, quienes no viajaron en el vuelo AR1971 y permanecieron en Miami, con posibilidad de regresar al país en los próximos días. En total, seis futbolistas del plantel no formaron parte de la delegación que aterrizó ese lunes en Ezeiza.

Sí estuvieron, entre otros, Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez —quien viajó acompañado por una de sus hijas—, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Juan Manuel López, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, Facundo Medina y Valentín “Colo” Barco.

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Una segunda aeronave había aterrizando más temprano con los familiares de los jugadores, quienes esperaron a sus seres queridos directamente en el predio de la AFA. Entre padres, madres, hermanos y parejas, la palabra que más se repitió fue “orgullo”. El inicio de las vacaciones de invierno en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires llevó a muchas familias a aprovechar la jornada para acercar a los más chicos al recibimiento.

La llegada al Predio Lionel Messi de la AFA, ubicado en el cruce de la autopista Riccheri con la autopista Ezeiza-Cañuelas, puso fin al recorrido. El presidente Javier Milei había anunciado el domingo que decretaría feriado el día que las autoridades de la AFA determinaran para realizar una celebración por el subcampeonato, aunque la institución no prevé festejos oficiales por estas horas y tampoco aceptaría la invitación de visitar la Casa Rosada. La agenda del seleccionado para las próximas horas permanece, por el momento, sin confirmación oficial.

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