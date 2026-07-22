De las travesuras con Colapinto a triunfar en Europa: Nacho Montenegro, el argentino que brilla en el Gran Turismo

Nacho Montenegro y su compañero Matisse Lismont tras una de sus victorias (@nachomontenegro23)

Ignacio Montenegro tiene 21 años y es uno de los pilotos argentinos con mayor proyección internacional. Hoy brilla en el GT World Challenge Europe, el campeonato de Gran Turismo más importante del mundo. Ganó dos carreras y lidera el certamen en la clase Silver. De chico compartió competencias de karting con Franco Colapinto y habló de todo con Infobae.

El piloto nacido en Rada Tilly, Chubut, impactó en el ámbito nacional al ganar en el TC 2000 con apenas 17 años. En 2020 tuvo su primer contacto con los manager de Colapinto, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, pero la pandemia de COVID-19 truncó la posibilidad de seguir trabajando juntos. Volvieron a juntarse el año pasado y Nacho pegó el salto a una categoría de élite internacional.

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En lo que va del certamen cosechó podios en su debut en Paul Ricard, una victoria en Brands Hatch y un segundo puesto histórico en las 24 Horas de Spa-Francorchamps. Todo eso con apenas 21 años y al volante de un BMW M4 GT3 EVO del Team WRT, el equipo belga más laureado de la historia del campeonato.

El salto que dio Montenegro entre una temporada y la siguiente no fue menor. En 2025 compitió en el TCR World Tour para el equipo GOAT Racing, con un Honda Civic Type R de tracción delantera, la mecánica con la que se había formado desde sus inicios en el automovilismo sudamericano. Antes de eso, en 2023, se había consagrado campeón del TCR South America con la Squadra Martino, con apenas 18 años, convirtiéndose en el monarca más joven de esa serie. Luego viajó a Europa y en 2024 se impuso en el TCR España —incluyendo la Winter Series—, ganó el trofeo de Novato en el TCR Europa y se colgó la medalla de oro en los FIA Motorsport Games en Valencia. La trayectoria era ascendente, pero el desafío que se presentó para 2026 era de otra naturaleza.

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El patagónico en acción sobre el BMW M4 GT3 EVO (@nachomontenegro23)

Pasar de un auto de tracción delantera a uno trasera no es un cambio cosmético. En el TCR, el peso del motor sobre el eje delantero otorga una estabilidad particular al entrar en las curvas; en el GT3, la distribución de fuerzas es radicalmente distinta, la carga aerodinámica es mayor y los sistemas de asistencia -frenos ABS y control de tracción- funcionan de manera diferente. Montenegro lo sabía, y por eso se sorprendió con los resultados inmediatos. Nacho supo salir de la zona de confort que era el TCR y cuenta que “sabía que tenía un lazo muy grande con Honda. Aunque la proyección en el TCR no era mayor a seis años y por eso me volqué al GT3. Me junté otra vez con con María y Jamie”.

Sobre su buen rendimiento en Gran Turismo en poco tiempo confiesa que “no me lo esperaba, porque al no tener tanta experiencia en tracción trasera pensé que iba a ser un año un poquito más difícil al principio sobre todo”, admite. “Programamos una cantidad de tests a principio de año que creo que me dejó un poco más tranquilo”, aclara.

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“Hubo mucho trabajo más allá de los test, en cuanto al simulador y mucha data y muchos análisis”, detalló el patagónico. “Para Brands Hatch, metimos alrededor de doce a trece horas de simulador, lo mismo que en Monza. Y no era girar por girar. Era analizar por qué tal cosa, por qué me hacía otra tendencia el auto cuando ingresaba de diferente manera, el desgaste de la goma”.

El trabajo conjunto entre el piloto y el ingeniero permitió que Montenegro llegara a cada circuito con una comprensión profunda del comportamiento del BMW M4 GT3 EVO antes de siquiera poner una rueda en la pista. “Creo que sí hubo mucho análisis y mucha data que fuimos entendiendo como para poder interpretar mejor el auto”, resumió.

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Ignacio Montenegro con uno de sus manager, Jamie Campbell-Walter, y su coach, Lucas Benamo (@nachomontenegro23)

La primera carrera del fin de semana en Inglaterra les deparó un segundo puesto en la Silver Cup. La segunda fue la victoria. “Los resultados se vinieron muy de repente, desde Paul Ricard y Brands Hatch, que ya estábamos competitivos”, reconoce Montenegro, que junto a su compañero, el belga Matisse Lismont, encabezaban el campeonato de la clase Silver.

La gran cita de la temporada llegó entre el 24 y el 28 de junio en las 24 Horas de Spa, la prueba de resistencia más exigente. “Ejecutar una carrera tan larga a la perfección para nosotros, sin errores, creo que hizo que sigamos en esta racha positiva de podios”, analiza Montenegro, que este fin de semana volvió a ganar y fue en Misano, Italia, la tierra de Valentino Rossi, el múltiple campeón mundial de motociclismo de velocidad.

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Las carreras de Gran Turismo generaron la atracción de Max Verstappen quien corrió las 24 Horas de Nürburgring con un Mercedes-AMG GT3. Nacho tiene su propia lectura de ese fenómeno: “Hubo un gran boom del auto de Gran Turismo por la presencia de Max Verstappen. Sin duda que eso creo que fue lo que ayudó bastante”. Pero su análisis va más allá del efecto Verstappen. “Yo creo que lo que tiene es que es puro automovilismo, el GT3”, afirma. “Los sobrepasos, la configuración del auto, la manera de ser más rápido, de estrategia de carrera, todo eso creo que es puro, y no se perdió como está perdiendo la esencia actualmente la F1 en ciertos motivos”, explica, y añade que le suma el particular condimento de las “carreras con tres pilotos, casi todos los eventos y todos los pilotos son pro y todos tienen hambre de ganar y son todos muy buenos”.

Vive solo en Valencia y confiesa que “la vida es difícil porque estás lejos de tu familia, el arraigo, la cultura”, reconoce. “Si bien España es muy parecido a lo que era Italia, para lo que es Argentina, es diferente a Italia en cuanto a la cultura, pero te sentís un poco más familiar, pero aun así es difícil”, subraya. Los momentos más duros no son los de la pista sino los que llegan después de un fin de semana sin resultados. “Los momentos más difíciles son cuando no tenés buenos resultados o cuando uno no cumple las expectativas que se propone dentro de un fin de semana o dentro de un año. Se replantea varias veces estar volviendo a tu país, porque estás más cómodo, estás con tus amigos, tenés la facilidad de poder moverte”.

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Nacho Montenegro, Nico Varrone y Franco Colapinto (Gentileza Alberto Beto Diaz / Fotokart)

El piloto reconoce que su familia lo ayuda desde la distancia, pero que la responsabilidad final recae sobre él. “Al fin y al cabo tenés que cerrarte o cerrar vos solo y estar para esas cosas que las vas aprendiendo a los golpes y de manera rápida. Apenas me mudé con 18 años a Italia, ya aprendí ahí”. Con el tiempo, algunas de esas rutinas que antes le resultaban incómodas se convirtieron en parte de su vida. “Cocinar, saber qué cocinarme, seguir bien la dieta. Eso no es un problema”, dijo.

Conoce a Colapinto desde la época del karting y tiene lindas anécdotas juntos: “Lo que más recuerdo es que Franco nos volvía locos. No se quedaba quieto nunca, siempre activaba las alarmas de los shoppings, en las escaleras mecánicas, nos hacía pasar vergüenza”. Agrega que “compartimos mucho en Europa. Yo compartí las carreras después con Franco. Vivíamos muy cerca en 2020 y con Lucas (Benamo) íbamos a entrenar los tres al campo, todo por un sueño", relata. “Y hoy que él específicamente lo esté cumpliendo, yo estoy cumpliendo mi sueño de estar en Europa también. Me pone muy contento, porque esos chicos de ese momento estarían muy orgullosos de nosotros”. Benamo y Lucas Colombo Russell están a cargo de Lucas Coach y se encargan de entrenar pilotos.

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En el mundo del Gran Turismo anhela poder correr en el circuito largo de Nürburgring y en la madre de las carreras de larga duración: “El Nordschleife y Le Mans es un objetivo a corto plazo para mí. Apunto a ganar Le Mans, sería un sueño para mí. Es lo primero que pienso cuando hice el cambio este a los GT. Y obvio que el sueño también es correr en Hypercar”, que es la clase principal del Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

La presión de liderar el campeonato no llegó como consecuencia de los buenos resultados. Estaba presente desde antes de que comenzara la temporada. “Ser campeón fue el objetivo desde principio de año. La presión estaba desde el principio de ir a por el campeonato Silver. Sin duda que somos los principales protagonistas del campeonato, de ambos campeonatos. Sabemos que la presión está, de que lo tenemos que ganar sí o sí, o por lo menos intentarlo”, concluye.

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El calendario restante de la temporada contempla también las carreras Sprint en Magny-Cours (31 de julio al 2 de agosto), 3 Horas de Nürburgring (28-30 de agosto), Zandvoort (18-20 de septiembre), Barcelona (2-4 de octubre), y el cierre del Endurance Cup en Portimão (16-18 de octubre), en Portugal. Seis oportunidades más para que el piloto de Rada Tilly acerque el primer título de su carrera en el GT3 europeo.